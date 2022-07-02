14 полезных советов от психологов

Психологи «раскопали» немало интересных особенностей человеческого мышления и восприятия. Знание таких фактов будет полезным для любого человека...

Психологи «раскопали» немало интересных особенностей человеческого мышления и восприятия. Знание таких фактов будет полезным для любого человека

Знания из области психологии, которые вам пригодятся

1. Первичность и новизна: Люди, будучи свидетелями или участниками какого-либо мероприятия помнят, в основном, первые и последние прошедшие события. То, что произошло где-нибудь посередине, откладывается в памяти заметно слабее.

Так, если вы собираетесь проходить собеседование у потенциального работодателя, старайтесь проходить его первым или последним.

2. Если вы работаете в обслуживании клиентов любого рода, например за стойкой или прилавком, установите позади себя зеркало.

Клиенты, подходя к вам, будут видеть за вами свое отражение в зеркале, что изменит их поведение в более благоприятную для вас сторону.

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3. Если вы задали кому-то вопрос, и он ответил лишь частично, просто подождите.

Если вы будете молчать и поддерживать зрительный контакт то, как правило, собеседник продолжит говорить.

4. Для людей важнее то, как они чувствуют себя в вашем присутствии, а не то что вы говорите.

Кроме того, большинство людей больше любят говорить о себе, а не слушать других; так что задавайте больше вопросов и меньше говорите сами.

5. Если вы сами будете рады видеть других людей, у них возникнет такая же реакция по отношению к вам.

Это не всегда происходит в первый раз, но обязательно произойдет в последующем.

6. Обращайте внимание на положение ног людей.

Если вы подошли к разговаривающим между собой людям, и они повернули к вам только свои торсы, но не ноги, значит, они не хотят, чтобы вы присоединились к ним. Аналогичным образом, если вы с кем-то разговариваете, и собеседник смотрит на вас, но его ноги направлены не в вашу сторону, это может означать, что он хочет закончить разговор.

7. Притворяйтесь, пока не станете таким; уверенность важнее, чем знание.

Если вы достаточно долго будете притворяться кем-то или обладающим каким-либо качеством то, в конце концов, вы станете таким человеком и приобретете это качество.

8. Держитесь прямо.

Не сутультесь, выньте руки из карманов, и держите голову повыше. Это не просто клише — вы в буквальном смысле почувствуете себя лучше. Но и это не все — более уверенными почувствуют себя и люди вокруг вас.

9. Избегайте говорить: «я думаю, что» или «я верю», если только это не абсолютно необходимо.

Это фразы, которые не вызывают доверия.

10. Когда вы ощущаете чувство тревоги, попробуйте провести уборку дома или на рабочем месте.

Вы наверняка почувствуете себя лучше после этого.

11. Идя на собеседование, узнайте как можно больше о ваших потенциальных работодателях.

Проявляя свой интерес, вы будете казаться более интересным и динамичным. (Опять же, люди любят говорить о себе.)

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12. Ваши действия влияют на ваше отношение больше, чем ваше отношение влияет на ваши действия.

Вы можете прыгать и танцевать от радости, но вы также можете прыгать и танцевать для радости.

13. Если вы хотите быстро создать раппорт или завоевать чье-то доверие, отражайте положение тела и жесты другого человека.

Если кто-то сидит со скрещенными ногами, скрестите ноги. Если человек отклонился от вас, отклонитесь от него. Если он наклонился к вам, наклонитесь к нему. Отражение позиции тела это подсознательный способ сказать о доверии и комфорте. Если вы скрестили свои руки и заметили, что-то кто-то еще также скрестил руки, то это хороший признак того, что у вас есть раппорт с этим человеком.

14. Эффект Бенджамина Франклина.

Этот прием описан Бенджамином Франклином в его автобиографии и поэтому позднее похожий психологический прием получил его имя. Суть его заключается в том, чтобы попросить другого человека о небольшом одолжении. Можно, например, попросить ручку, чтобы что-то записать.

Проверено, что такой прием оставляет у другого человека более благоприятное впечатление о вас, чем в случае, когда такое одолжение делаете вы сами.опубликовано econet.ru

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