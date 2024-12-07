Лазанья из баклажанов

Эта восхитительная запеканка из баклажанов с легким соусом из томатов и рикотты, просто тает во рту! Без теста и с восхитительной сырной корочкой!

Эта восхитительная запеканка из баклажанов с легким соусом из томатов и рикотты, просто тает во рту! Без теста и с восхитительной сырной корочкой!

Время приготовления 2 часа 30 минут | на 6 персон

ингредиенты

2 баклажана

6 томатов

700 мл томатного пюре

250 г рикотты

1 луковица, мелко нарезанная

2 зубчика чеснока, мелко нарезанный

4 столовые ложки нарезанной петрушки

1 чайная ложка сушеной душицы

1 чайная ложка паприки

оливковое масло

черный перец

соль

Сливочный соус

2 шара моцареллы

200 г сыра пармезан

1 органическое яйцо

5 столовых ложек жирных сливок

соль и черный перец

Как готовить

Вскипятите немного воды в большой кастрюле, поместите томаты на 10 секунд в кипящую воду а затем смойте под холодной водой. Удалите кожу, разрежьте на четвертинки и удалите семена. Нарезать мелкие кусочки.

Нагреть масло в кастрюле, слегка обжарить лук и чеснок. Добавьте помидоры и тушите 10 минут. Добавьте томатное пюре, петрушку, орегано, паприку, соль и перец. Варить на медленном огне в течение 30 минут.

Разрежьте баклажаны на длинные тонкие ломтики, посыпьте солью и дайте постоять около 10 минут. Слейте, сбрызните оливковым маслом и обжарьте с обеих сторон на гриле, чтобы слегка смягчить.

Добавьте рикотту в томатный соус и приправьте солью и перцем.

Натереть моцареллу и пармезан и объединить с яйцом и сливками. Приправить солью и перцем.

Смажьте свою форму для выпечки маслом, добавьте слой баклажанов. Посыпьте около 1/3 томатного соуса и добавьте 1/3 баклажана. Повторите процесс, пока у вас не будет около четырех слоев, сверху распределите сливочно-сырный соус. Выпекайте около 30-40 минут при температуре 180 ° C. Дайте постоять около 10 минут перед подачей на стол. Наслаждайтесь!

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