Лазанья из баклажанов

Эта восхитительная запеканка из баклажанов с легким соусом из томатов и рикотты, просто тает во рту! Без теста и с восхитительной сырной корочкой!
Эта восхитительная запеканка из баклажанов с легким соусом из томатов и рикотты, просто тает во рту! Без теста и с восхитительной сырной корочкой!
Время приготовления 2 часа 30 минут | на 6 персон
ингредиенты
Сливочный соус
Как готовить
Вскипятите немного воды в большой кастрюле, поместите томаты на 10 секунд в кипящую воду а затем смойте под холодной водой. Удалите кожу, разрежьте на четвертинки и удалите семена. Нарезать мелкие кусочки.
Нагреть масло в кастрюле, слегка обжарить лук и чеснок. Добавьте помидоры и тушите 10 минут. Добавьте томатное пюре, петрушку, орегано, паприку, соль и перец. Варить на медленном огне в течение 30 минут.
Разрежьте баклажаны на длинные тонкие ломтики, посыпьте солью и дайте постоять около 10 минут. Слейте, сбрызните оливковым маслом и обжарьте с обеих сторон на гриле, чтобы слегка смягчить.
Добавьте рикотту в томатный соус и приправьте солью и перцем.
Натереть моцареллу и пармезан и объединить с яйцом и сливками. Приправить солью и перцем.
Смажьте свою форму для выпечки маслом, добавьте слой баклажанов. Посыпьте около 1/3 томатного соуса и добавьте 1/3 баклажана. Повторите процесс, пока у вас не будет около четырех слоев, сверху распределите сливочно-сырный соус. Выпекайте около 30-40 минут при температуре 180 ° C. Дайте постоять около 10 минут перед подачей на стол. Наслаждайтесь!
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