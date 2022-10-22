Что значит простить и зачем нам это

Умение прощать обиду является ценным качеством любого здравомыслящего человека. Ведь оно даёт возможность жить полной жизнью, любить окружающий мир таким, как он есть.

Затаённая обида лежит тяжёлым камнем на душе и зачастую откладывается на талии в виде лишнего жира. Она мешает устраивать личную жизнь и строить карьеру.

Чувства обиды и злости

Но самое главное – гнев убивает веру в порядочность и доброту окружающего мира, да и в саму любовь. В результате страдающий сам мучается и испытывает негативные эмоции даже больше, чем его недоброжелатели. Вот почему, каждому из нас важно научиться прощать любое предательство.

Только любовь способна нести милосердие или сострадание. Именно любовь к себе и окружающим гарантирует духовное спокойствие и совершенство. Так что значит простить обиду, чтобы обрести покой своей души?

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Избавление от гнева и обиды

Точа зуб на обидчика, человек испытывает гнев обиды, который зачастую может проявляться в виде агрессии, направленной не только на врага, но и окружающих его близких людей. Пережив предательство, обманутая женщина часто свои неприятности переносит на своих детей, на друзей и товарищей, сотрудников по работе. Так нужно ли прощать?

Когда человек, испытывая большую любовь к своему предмету обожания, вдруг получает удар в спину – это называется предательством. При этом, привыкнув переносить гнев в закрытой форме, человек, не признающий прощение, замечает, что негативные воздействия, как лавина, обрушиваются на него самого. Он начинает впадать в депрессию, апатию или просто замыкается.

Порой такое предательство доводит до суицида. Так нужно ли прощение в таком случае? Библия в этом вопросе однозначно трактует ответ. В любой ситуаций очень важно избавить себя от гнева. Нужно понять, что человек, не приемлющий прощения, сам испытывает душевную боль. Кроме того, от его поведения и обиды страдают близкие люди, которые абсолютно не заслуживают такого обращения.

Что значить простить себя и недоброжелателя? Прежде всего, требуется научиться бороться с негативными эмоциями, подобными раздражению или гневу, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Только любовь способна остановить безумство. Однако в физическом плане сможет помочь в таком случае специальная дыхательная гимнастика, как начальный путь к понятию «прощение». Самая лучшая её форма – мысленный счёт:

делать вдох и считать «раз-два»,

затем выдыхать воздух, считая от одного до четырёх.

На вдохе требуется представлять знакомый образ, способный наполнять уверенностью и придавать силу (дом из детства, в котором было безопасно, верного друга). На выдохе же следует сосредоточиться на картинке, максимально чётко отображающей предмет обиды, требующий прощения. Этим вы как бы будете выдувать всё негативное из себя, переходить на любовь к ближнему своему.

Что происходит во время обиды

Стоит понимать, что причины обиды и злости за предательство зачастую переплетены. Даже тот факт, что с этим человеком прожито много времени и любовь ещё не угасла в таком взвинченном состоянии, всё это уже не имеет никакого значения – прощение не пересиливает непримиримость.

Обычно человек больше всего обижается на нанесённый ему вред. Совершенно неважно, намеренно ли он причинён или случайно, а может, с намерением преподать вам какой-либо жизненный опыт. Мы часто обижаемся на людей, имеющих отличный от нашего мировоззрения взгляд на определённый жизненный аспект. Для вегетарианцев неприемлемо активное потребление окружающими мясопродуктов. Первая реакция – прощение такого поступка невозможно.

Также обиду вызывают любые выпады, касающиеся ваших интересов. Исследователи доказали, что достаточно десяти несовпадений, и у человека неосознанно формируется обида. Неоправданное ожидание – ещё один серьёзный повод обидеться. Например, трудно сдержаться девушке, предполагающей получить колечко в подарок, если вместо этого её пригласили в ресторан.

Те, кто не способен на прощение и слишком тяжко переносят предательство, по-разному реагируют на обиду. Одни придумывают, как отомстить, иные сразу разочаровываются и предпочитают погружаться в мир иллюзий, выискивая счастливое разрешение ситуации. А некоторые начинают во всём считать виноватыми себя и окружающих. Общим для любого сценария становится накопление внутри отрицательных эмоций в попытке ответить на вопрос, нужно ли прощать.

Чтобы постоянно справляться с тяжёлым бременем обиды, человек тратит слишком много собственной энергии. Ему перестаёт хватать личных жизненных сил, чтобы достичь желаемого счастья. Поэтому обидчивость относится к человеческим качествам, способным, прежде всего, вредить именно вам.

Как избавится от чувства вины

Нередко, начиная анализировать собственные обиды, человек переносит какую-то часть вины за предательство со своего недоброжелателя на себя.

После, когда побеждены уже чувства агрессии, появляется риск самобичевания – перекладывания вины только на себя. Именно это категорически недопустимо. Если вместо того, чтобы обеспечить прощение виновному, начать перекладывать всю ответственность на свои плечи, добиться можно усугубления ситуации, когда безвозвратно потеряется возможность её переломить и вернуть любовь.

Предотвратить подобное действие можно по-разному.

Один из психологов рекомендует самый эффективный и короткий способ решения такой задачи. Когда обиженный человек, проанализировав ситуацию, начинает винить самого себя, то ему неплохо было послать анонимно своему врагу около 20% собственных месячных доходов. Если после этих действий всё же терзает чувство собственной вины, тогда перевод следует повторить – и так до тех пор, пока самобичевание не прекратится. Специалист уверяет, что это лучше сработает, чем любые психотерапевтические беседы.

Чувство взятой на себе части вины сразу же пропадёт, и предательство со стороны обидчика покажется несоизмеримо крошечным. Появится желание быстрее простить обиду, наконец-то отпустить себе вину и оставить всё в прошлом.

Есть ещё интересный способ, помогающий разобраться в том, что значит простить обиду.

Психологи рекомендуют вести журнал обид и прощений на протяжении жизни. Дело в том, что человек через время оценивает негативную ситуацию по-другому. Вот почему лучше фиксировать в тетрадке чувства и мысли, которые вызвало предательство любимого человека, испытываемые ежедневно. Желательно записывать в журнал всё, особенно идеи, которые способны привести к позитиву и обеспечить гармонию, а также восстановить справедливость. Люди, которые ведут записи в дневниках, намного легче переносят обиды и умеют быстрее прощать. В их сердце зажигается любовь.

По истечении какого-то периода записи будут становиться менее раздражительными, в них появятся причины обиды, способные, как кажется обиженному человеку, побудить его обидчика именно так поступить.

Что происходит во время прощения обиды

Когда человек прощает своего обидчика, то его физическое и духовное состояние меняется в лучшую сторону. При этом человек испытывает:

лёгкость в теле,

отсутствие дискомфортных ощущений не только в физическом плане, но и в мыслях,

переполняют ощущение освобождения и любовь,

дыхание становится свободным и глубоким.

Люди, испытавшие состояние прощения, отмечают, что «будто какой-то груз свалился с плеч». Наступает чувство некой эйфории, а также открытости окружающему миру. В груди наблюдается ощущение некой божественной благодати. Душа трепещет и поёт. Вот именно такие высокие эмоции сопровождают человека, научившегося прощать. Человек стремится к позитиву, он начинает что-то искать, творить, делать. Появление такого физического тонуса – это подсказка организму, что обиженный искренне простил своего недоброжелателя.

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В дополнение ещё рекомендация, способствующая очищению от обиды. Нужно представить образ прощёного человека, наблюдая за его лицом. Если прощение искреннее, выражение лица непременно изменится. Пока этого не произойдёт, процедуры требуется снова повторять. Весьма важно то, что истинное прощение создаёт некое целостное, завершённое состояние. Оно заключается в совокупности положительных симптомов, позволяющих определить, искренно ли выполнено проделанное действие. Когда возникает телесная лёгкость, но настроение остаётся подавленным, процесс далеко не полностью завершён. Следует всё повторить сначала, относясь к процедуре более ответственно.

Умение прощать обиду является ценным качеством любого здравомыслящего человека. Ведь оно даёт возможность жить полной жизнью, любить окружающий мир таким, как он есть. опубликовано econet.ru

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