Не важно, что именно вы в жизни делаете, значимо то, КАК вы это делаете - ведь любить себя - это делать всё в своей жизни качественно.

Любить себя - это познавать свою природу

Любовь к себе, наверное, самая часто обсуждаемая тема, и не удивительно, ведь на ней основываются все сферы нашей жизни.

Начну с того, что любовь это энергия, которая нас наполняет, которую мы упаковываем в чувства и эмоции.

В самом слове ЛЮБОВЬ заложена суть.

Люди бога ведают.

Любить себя - это познавать своё божественную природу. Сразу оговорюсь – к религии данная тема отношения не имеет.

Любить себя - это постоянное самопознание, саморазвитие, самосовершенствование. Совершенству нет предела. Сверхвозможности открываются при сверхусилиях.

Любить себя - это делать всё в своей жизни качественно. Не важно, что именно вы делаете, значимо, как вы это делаете.

Категория «качество» имеет свои параметры.

Качество состоит из трех параметров: честно, чисто и красиво.

честно чисто красиво -технологический процесс выполнения чего либо -алгоритм выполнения процедуры -соответствие должностной инструкции и т.д. - соблюдение санэпедрежима -время своевременность выполнения, соблюдение временных параметров. -восприятие и внимание направленные на выполняемое действо. результат

Необходимо научиться получать КАЧЕСТВО во всех своих делах и шагах и мыслях - от чистки зубов до глобальных проектов.

Например:

Варим с вами борщ. Что будет честно, чисто и красиво в этом действе?

честно чисто красиво соответствие того что мы готовим исходному рецепту: кладем все необходимые продукты, в хорошем качестве, в нужном количестве, обрабатывает так как указано в рецепте –сказано -резать соломкой- значит так и режем. чистые: кухня, посуда, продукты, мы) выдерживаем указанное в рецепте время варки бульона и т.д. всё своё внимание и восприятие направляем на варку борща. Если мы честно и чисто выполним что-либо то всегда получим красивый результат.

КРАСОТА результата ваших действий и есть качество вас в проявлении.

Красота как результат вызывает внутри вас РАДОСТЬ.

Чем больше в вашей реальности красивых действий вызывающих в вас радость, тем сильнее в вас ВЕРА в себя.

ВЕ - ведать, знать, иметь опыт

РА- свет внутри себя, радость от красивых своих результатов.

Всё что делается с радостью в превращается в красоту!

Качество = форма (честно) + содержание (чисто) = красивый результат

Накапливание опыта получения внутренней радости и есть процесс самоважения и любви к себе=УВЕРЕННОСТЬ в себе (самооценка) Это и есть включение солнышка внутри себя.

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РАДОСТЬ есть внешнее проявление ЛЮБВИ к себе изначально.

Вера в себя есть фундамент Любви к себе. Без веры нет развития, нет качественного взаимодействия с людьми, нет качественной профессиональной реализации и тд.

Уверенность, доверие, верность – синонимы не зря.

Без веры в себя не получиться доверять кому-либо, ведь доверие есть - допускать мысль о том, что другой тоже ведает радость от своих качественных результатов.

Верность это состояние

веры в себя,

верности своим словам, которые подтверждаются делами

верность своим принципам

верность своему делу

верность своим друзьям

верность своим любимым

Верность предполагает ответственность за свой выбор пред самим собой изначально.

Итак, сделаем промежуточный вывод:

Любовь к себе это энергия, которая в нас проявляется способностью наполнять качеством все сферы жизни.

Красота в результате честных и чистых действий рождает в нас радость и усиливает веру в себя! Любви и радости вам! опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

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