Женщина, которая точно останется без мужчины

Когда женщина умеет любить себя, она четко осознает, что нет разумности в конкуренции с мужчиной, ведь так уютно быть за мужем.

Без претензий на истину, но на мой взгляд, именно «социалистический эксперимент» Ленина превратил семью из Рода в семью-ячейку общества. Что такое ячейка? Это пустая форма: ячейка для яиц, ячейка для карточек, ячейка для чего –либо. Семья на заре строительства коммунизма представляла из себя совместное проживание двух людей, двух строителей коммунизма, глубоко зависимых от … внешнего мира: от установок власти, от мнения окружающих. От решений очередного съезда партии… Дух соревнования наполнил все пространство страны.

Конкуренция - всегда есть мужская энергия

Пятилетки, стахановское движение и так далее, всё это предопределяло стиль взаимодействия людей-под маской коллективизма, каждый научился заботиться о своей рубашке, которая ближе к телу, по любому –к своему телу…. Жена жаловалась на работу мужа, за то, что он не помогает по дому, за то, что он не всю зарплату принес домой и товарищеский суд принимал решение о том, как решить семейный вопрос. Роли мужа и жены в семье были не равноправными, а одинаковыми. Два строителя коммунизма невольно втягивались в соревнование конкуренцию за получение внешнего одобрения-похвалы из вне….

Шли годы…прошел век…и 27 лет как нет уже СССР, но увы семьи в постсоветском пространстве по-прежнему наполнены духом конкуренции…

Вот такое длинное получилось вступление к теме.

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Какая женщина конкурирует с мужчиной?

Психологически не зрелая женщина не умеет выстраивать созидательные отношения с мужчиной. Она строит отношения с мужчиной в соответствии с той архетипической ролью которая ей максимально комфортна.

Например, женщина зависшая в роли «Амазонка» на самом деле только и умеет, что воевать с мужчиной. Причем делает она это открыто – открыто машет мечем перед его носом. Такой женщине значимо своё собственное социальное развитие и ей мало интересны форматы семьи, в которой муж, развиваясь в социуме, финансово обеспечивает их совместное семейное проживание и все потребности обоих.

Амазонка бессознательно может выбирать партнера, который реально в рамках соцреализмами достаточно слаб, чтобы под видом помощи своему супругу она имела возможность самореализовываться в социуме. Таким образом, женщина начинает выполнять защитную функцию в паре и соответственно становиться негласным лидером. В такой семье мужчина может даже поначалу и не сопротивляться такому повороту событий. Но такой расклад ролей в паре зачастую порождает множество конфликтов.

Естественно, что внутри мужчины в такой ситуации возникает дискомфорт. Естественно, что он начинает всячески пытаться вернуть себе утраченный статус лидера, конечно же уже иными способами нежели социальная реализация. Может начать критиковать женщину, придираться ко всякими мелочам, может проявлять агрессию и насилие в близости, дабы хоть там утвердить себя в статусе лидера. Или начинает мстить-изменять жене, найдя женщину, для которой он будет лидером, которая будет смотреть на него с восхищением. Такой сценарий отношений медленно и верно ведет сначала к психологическому отдалению, а затем и к полному разрыву отношений. Или, как вариант, когда развод не удобен, муж начинает тихо паразитировать на теле семьи, живя в свое удовольствие и выполняя формально свой статус мужа, до тех пор, пока жене окончательно это не надоедает.

Амазонки только мечтают о сильном мужчине в своей жизни, но никогда не сдадутся ему на милость. В крайнем случае, их можно сломать, но переделать нельзя. Они могут принять роль поверженного мужчины, признавшего победу более сильного, но они не научатся от этого быть женственными, им претит эта роль. Они обязательно затаят чувство ненависти к своему победителю и будут воспринимать эти отношения как ярмо и унижение.

Незрелая женщина, зависшая в роли "Ведьма" будет конкурировать мужчиной иначе. Она дабы добавить себе веса и важности в семье, не станет вести открытый бой как Амазонка. Ведьма выбирает иную тактику конкуренции и устранения соперника-она очарует. заинтригует, накормит .. и отравит. Это конечно шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.

Ведьма медленно и верно станет изводить того, с кем она соревнуется за власть. Она станет придираться к домочадцам по поводу и без, выдвигая лишь ей значимые требования по соблюдению порядка, чистоты в доме. Она будет вводить какие-то, на её взгляд необходимые и важные для всех в семье дополнительные правила, традиции поведения членов семьи. Постоянно станет обнаруживать какие-то мнимые недостатке в муже, будет подтрунивать над его успехами в социуме, будет обесценивать его роль в семейных отношениях, будет медленно его пилить и опилки в совок собирать. Такая тактика смахивает на стиль конкуренции серого кардинала. Мужчина дома отдыхает, а Ведьма живет в доме. Она в отсутствие мужа станет лидером, да и в его присутствии она всем покажет кто в доме хозяин. Развитие отношений при таком раскладе тоже имеют мало благоприятных вариантов развития событий.

Незрелая женщина — это женщина которая так и не научилась себя любить и соответственно любить мужчину. Это женщина, погруженная в эгоизм или эгоцентризм. Позиция — эгоиста-это позиция ребенка, жертвы. Который всегда ориентирован на получение одобрения извне и который всегда будет за него конкурировать с кем угодно. Эгоисту значимо оправдать себя, доказать, что именно он прав. Это ему куда значимее нежели истинные ценности семьи, например-умение сопартнерствовать. Так он пополняет баланс собственной самоценности, для нормального самоощущения….а своя рубашка то ближе.

Типичные проявлением конкуренции между мужчиной и женщиной со стороны женщины:

«А ты…»? «Тыкалка» - самая распространённая игра в конкуренцию. Как часто в диалоге мужа и жены можно слышать: «а ты сам (а) то что делаешь для семьи? я вон что и вон что а ты ..ничего»

«Ты не прав». Слова, также распространенные в большинстве семейных пар.

«Всё, что ты делаешь-ерунда». Обесценивание в семье значимости действий партнера.

«Почему я должна стараться? Пусть он первый научиться…» Перекладывание ответственности –тоже есть конкуренция.

Контроль вместо заботы. Если женщина контролирует мужчину, то она как бы кастрирует его и сама становится мужчиной. Часто боясь силы и неконтролируемости мужчины, завидуя его возможностям, не доверяя его благородству, женщина враждует с мужчиной.

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Ревность, зависть, жадность, неумение самостоятельно реализовывать свои психологические потребности –все это тоже есть лики конкуренции за энергию любви. Когда женщина умеет любить себя, она четко осознает, что нет разумности в конкуренции с мужчиной, ведь уютно быть за мужем.

Так уютно быть равноправными партнерами - имеющими равные права каждый на своей территории обязанностей. Любящая себя женщина осознает семью как пространство совместного развития, где результат каждого зависит от умения поддерживать, уважать, принимать, любить. Она знает, что счастье в отношениях куда значимее, нежели собственные игры эго, уводящие в доказывание правоты или собственной важности. Любящая себя женщина осознала свою природу женственности – пассивные энергии-нежность, вдохновение, красота, любовь. Конкуренция - всегда есть мужская энергия-активная. Конкуренция с мужчиной-это путь в никуда. опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

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