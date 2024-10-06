Морковная паста с харисой по-мароккански

Предлагаем вам рецепт необычной и полезной закуски из моркови, чеснока и смеси специй — харисы. Это блюдо не требует много времени для приготовления и отлично подойдёт в качестве закуски для встречи с друзьями.

Изумительная закуска из моркови

Предлагаем вам рецепт необычной и полезной закуски из моркови, чеснока и смеси специй — харисы (перец чили, зира, кумин, чеснок, кориандр, соль и оливковое масло). Это блюдо не требует много времени для приготовления и отлично подойдёт в качестве закуски для встречи с друзьями. Паста содержит витамины А, С, Е, группы В, а также кальций, фосфор, хром, марганец, йод, медь, литий, никель и многие другие элементы.

Ингредиенты:

1 кг моркови, очищенной и нарезанной

6 зубчиков чеснока, очищенных

2 столовых ложки оливкового масла

соль и перец

2 столовых ложки тахини

сок 1 лимона

1 чайная ложка харисы (или больше по вкусу)

крекеры или хлебцы

Приготовление:

Разогрейте духовку до 210 градусов. Смешайте нарезанную морковь и целые чесночные дольки, полейте оливковым маслом, щедро посыпьте солью и перцем. Выложите ровным слоем на пергаментную бумагу и выпекайте до готовности (около 30 минут, морковь должна подрумяниться), переворачивая время от времени. Выньте из духовки и дайте остыть (до комнатной температуры).

Затем поместите в блендер вместе с остальными ингредиентами.

Взбейте до однородной массы. Попробуйте, при необходимости добавьте ещё специй. Подавайте с крекерами или хлебцами. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

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