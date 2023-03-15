Это переживание еще называют чувством собственного достоинства. Когда нет необходимости что-то кому-то объяснять или доказывать.
На этой неделе читала книги, которые вызвали у меня чувство недовольства своими текстами. Книги талантливые, искрящиеся метафорами и мастерски сплетённые. У меня иначе: в чем-то проще, не так изящно, где-то более научно…
Я поняла, что мне не хватает уважения к своему способу писать.
Несколько дней начинала этот пост и никак не могла дописать. В конце концов, наступил понедельник, и я опять встретилась с неуважением. На этот раз — к своей скорости. Моему внутреннему подгонятелю требовалось быстрее.
Неуважение — а что под ним?
Я стала исследовать свое неуважение. Как это часто бывает, под одним переживанием обнаруживается другое, ведь мы многослойные существа. И я не исключение.
Под неуважением у меня оказалась хитрая форма непринятия, которая прячется под маской полезности. Старательная и требовательная. Она как бы говорит: «Я задаю тебе направление для движения и развития. Давай, делай! Для тебя же стараюсь.» Она и правда старается… Но пинками в развитие совсем не хочется. Из недовольства собой разве может родиться настоящее самоуважение?
А как рождается уважение к себе? В концепции развития Л.С. Выготского это происходит извне – внутрь. Наша социальная природа и тут, я уверена, ведет нас. Проявленное уважение снаружи вращивается внутрь. И неуважение тоже. Отношение к нам близких людей формирует наше самоотношение. В том числе и самоуважение.
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Точка выбора
И вот, когда я обнаружила сперва неуважение, а затем неприятие, я настроилась на свое тело и почувствовала давление в затылке и спине. Это было первым шагом.
Я описала непосредственные ощущения в теле, и мне удалось найти точку выбора. Как воспринимать это давление? Я могу отнестись к нему по-разному. Например, считать его пинками или силой потока, волной, стоящей за моей спиной и позволяющей «подгребать» в нужную именно мне сторону.
В первом случае я себя чувствую:
Во втором случае чувствую:
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Телесный проход
Мне удалось голову и спину немного отклонить назад и отнестись к ощущениям задней поверхности тела как к поддержке. И я почувствовала спокойное уважение к себе.
Это переживание еще называют чувством собственного достоинства. Когда нет необходимости что-то кому-то объяснять или доказывать. Когда я чувствую свою устойчивость и могущество (от слова «могу»). Наверное, более точно было бы назвать это компетентностью, но моим ощущениям слово могущество ближе. Вместе с его границами, конечно. Речь не о всемогуществе.
Телесно мой проход к самоуважению похож на незначительное снаружи, но внутренне очень значимое изменение оси тела до более вертикального положения.
Внутренняя позиция
Уважение к себе — это не родительская позиция, когда я сама себя словно беру на ручки, обнимаю, забочусь, заворачиваю в одеяло. Уважение означает для меня позицию взрослого по отношению ко взрослому.
Это здоровое партнёрство. В этом есть внимание и принятие.
Автор Татьяна Шередек
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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