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Уважение к себе

Источник: anima.pro 15 марта 2023 6360
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Это переживание еще называют чувством собственного достоинства. Когда нет необходимости что-то кому-то объяснять или доказывать.

Уважение к себе

Когда нет необходимости что-то кому-то объяснять или доказывать

На этой неделе читала книги, которые вызвали у меня чувство недовольства своими текстами. Книги талантливые, искрящиеся метафорами и мастерски сплетённые. У меня иначе: в чем-то проще, не так изящно, где-то более научно…

Я поняла, что мне не хватает уважения к своему способу писать.

Несколько дней начинала этот пост и никак не могла дописать. В конце концов, наступил понедельник, и я опять встретилась с неуважением. На этот раз — к своей скорости. Моему внутреннему подгонятелю требовалось быстрее.

Неуважение — а что под ним?

Я стала исследовать свое неуважение. Как это часто бывает, под одним переживанием обнаруживается другое, ведь мы многослойные существа. И я не исключение.

Под неуважением у меня оказалась хитрая форма непринятия, которая прячется под маской полезности. Старательная и требовательная. Она как бы говорит: «Я задаю тебе направление для движения и развития. Давай, делай! Для тебя же стараюсь.» Она и правда старается… Но пинками в развитие совсем не хочется. Из недовольства собой разве может родиться настоящее самоуважение?

А как рождается уважение к себе? В концепции развития Л.С. Выготского это происходит извне – внутрь. Наша социальная природа и тут, я уверена, ведет нас. Проявленное уважение снаружи вращивается внутрь. И неуважение тоже. Отношение к нам близких людей формирует наше самоотношение. В том числе и самоуважение.

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Уважение к себе

Точка выбора

И вот, когда я обнаружила сперва неуважение, а затем неприятие, я настроилась на свое тело и почувствовала давление в затылке и спине. Это было первым шагом.

Я описала непосредственные ощущения в теле, и мне удалось найти точку выбора. Как воспринимать это давление? Я могу отнестись к нему по-разному. Например, считать его пинками или силой потока, волной, стоящей за моей спиной и позволяющей «подгребать» в нужную именно мне сторону.

В первом случае я себя чувствую:

  • телесно – падающей вперед, неустойчивой;
  • эмоционально – бунтарем-подростком, сопротивляющимся, борющимся с любым давлением, испытывающим недовольство и протест.

Во втором случае чувствую:

  • телесно – опору внутри и поддержку;
  • эмоционально – уверенность и силу, стоящую за мной, словно я фигура на носу огромного корабля.

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Телесный проход

Мне удалось голову и спину немного отклонить назад и отнестись к ощущениям задней поверхности тела как к поддержке. И я почувствовала спокойное уважение к себе.

Это переживание еще называют чувством собственного достоинства. Когда нет необходимости что-то кому-то объяснять или доказывать. Когда я чувствую свою устойчивость и могущество (от слова «могу»). Наверное, более точно было бы назвать это компетентностью, но моим ощущениям слово могущество ближе. Вместе с его границами, конечно. Речь не о всемогуществе. 

Телесно мой проход к самоуважению похож на незначительное снаружи, но внутренне очень значимое изменение оси тела до более вертикального положения.

  • Если голова чуть впереди, а спина слегка наклонена вперёд, взгляд упирается в землю. Или приходится смотреть исподлобья. И сила потока в таком случае может прибить к земле. Или ощущается как наваливающаяся сзади.
  • Если же спина выравнивается и верхняя точка головы смотрит в небо, я чувствую устойчивость, уверенность, свою силу и уважение к себе.

Внутренняя позиция

Уважение к себе — это не родительская позиция, когда я сама себя словно беру на ручки, обнимаю, забочусь, заворачиваю в одеяло. Уважение означает для меня позицию взрослого по отношению ко взрослому.

Это здоровое партнёрство. В этом есть внимание и принятие.

  • Уважать себя — это видеть и признавать свою ценность.
  • Уважать себя — это предоставлять себе право решать.
  • Уважать себя — это спрашивать себя и ждать ответа. Не пользоваться готовыми. Иногда долго ждать. Давать себе время.
  • Уважать себя — это соглашаться на ограничения ради ценностей.
  • Уважать себя — это тонко чувствовать и беречь границы.опубликовано econet

Автор Татьяна Шередек

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Источник: https://econet.by/

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