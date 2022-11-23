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Супер упражнение для повышения самооценки

Источник: Econet 23 ноября 2022 6460
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Для того, чтобы повысить заниженную в детстве самооценку существует упражнение «Банк Поглаживаний»

Супер упражнение для повышения самооценки

Одной из распространенных причин психологических проблем является неадекватная, заниженная самооценка, синонимом которой является комплекс неполноценности (А.Адлер).

«Банк поглаживаний»

Источники подобных нарушений у взрослого человека, естественно связаны с детским опытом. Для того, чтобы исправить эти пережитки детства своими силами, служит данное упражнение. 

Задача упражнения – составить и запомнить постоянный список похвал или «банк поглаживаний»

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Для того, чтобы заполнить этот банк,

возьмите чистый лист бумаги и … забудьте на короткое время про скромность и самокритику

просто напишите на этом листе все хвалебные высказывания в собственный адрес, которые приходят в голову (не задумываясь об их справедливости и заслуженности).

Вначале это могут быть конкретные похвалы за определенные достоинства, возможно, даже существующие в действительности (доброжелательная оценка реальных качеств). Далее похвалите себя за воображаемые положительные качества; можно хвалить себя «авансом» - чтобы в будущем стать именно таким.

Затем – похвалы  «беспричинные», за сам факт собственного существования, без каких-либо иных оснований и дополнительных условий (материнская похвала или безусловное принятие).

В общем, дайте волю своему воображению. Обязательное условие только одно – список должен быть достаточно обширным. Если внутренняя цензура и самокритика мешают полету вашей фантазии, попробуйте представить, будто фразы из-под вашего пера выходят совершенно автоматически, независимо от вашего сознания – вы замечаете только отдельные буквы и не воспринимаете значение целых слов… или будто это происходит с вами не наяву, а во сне… или происходит не с вами, а с кем-то другим… Словом, используйте различные приемы раскрепощения творческого воображения, которые вы можете позаимствовать из арсенала актерского мастерства.

Супер упражнение для повышения самооценки

Затем закройте глаза и настройтесь на осознавание ощущений вашего тела.

Поочередно мысленно проговаривайте фразы из вашего списка. Постарайтесь отдаться этому процессу целиком и полностью, искренне и «без комплексов». Произносите с похвалы медленно, с чувством, не торопясь… как гурман, который наслаждается вкусом аппетитного блюда, параллельно наблюдая за телесными ощущениями, порожденными этим  захватывающим занятием.

Между отдельными фразами оставляйте паузы длиной 1-2 минуты, в течение которых продолжайте наблюдать за ощущениями, оценивая «последействие» сказанного. Сравнивая телесное «эхо» различных похвал, произнесенных вами» выберите те из них, которые вызвали самые яркие, самые заметные ощущения, свидетельствующие о позитивной эмоциональной реакции. (Постарайтесь также заметить и запомнить, чем отличаются ощущения похвалы первого и второго рода). В результате вашей работы из пространного списка должны остаться 3-5 фраз, сопровождающихся наиболее ощутимым телесным откликом, то есть наиболее выраженной ответной реакцией вашего подсознания.

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В дальнейшем отобранные из списка «поглаживания» используются для систематической работы над собой. Эту работу целесообразно проводить по методу Э. Куэ, то есть использовать выбранные фразы как формулы самовнушения, многократно проговариваемые в переходных состояниях между сном и бодрствованием, когда подсознание человека наиболее восприимчиво к самовнушению.

Но проговаривайте эти фразы не механически-монотонно, а с чувством, с выражением, вкладывая в них внутренний посыл, желание настроить себя на соответствующую эмоциональную волну. Критерием правильности выполнения упражнения служит телесный отклик подсознания, оживление «привитых» ощущений тела. опубликовано econet.ru

Автор: Марк Сандомирский, из книги "Психосоматика и телесная психотерапия"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология самооценка

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