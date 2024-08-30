Нимбу чавал — лимонный рис

Вегетарианское блюдо индийской кухни. Вы можете разнообразить меню гарниров этим ароматным рисом.

Золотой рис по-индийски

Нимбу чавал — вегетарианское блюдо индийской кухни. Золотистый цвет этому блюду придает королева специй куркума, а лимон дарит восхитительный аромат. Отличная альтернатива привычному плову. Быстрый и простой рецепт.

Ингредиенты (6-7 порций):

Рис с длинными зернами (жасмин, басмати) - 350 г

Карри - 5 шт. листьев

Масло гхи - 3 ст. л.

Корица - 1 палочка (5 см)

Куркума - 0,5 ч. л.

Кумин - 0,5 ч. л. (семена)

Горчица - 1,5 ч. л. (семена)

Сок лимона - 125 мл

Соль - 2 ч. л.

Вода - 825 мл

Лимон - 1 шт. (чтобы украсить)

Петрушка или кинза - 5-6 стеблей (чтобы украсить)

Как приготовить:

После того, как промоете рис в холодной воде, его необходимо замочить на 15-20 минут. Далее высыпаете его на дуршлаг и пускай стекает вода.

В казане или кастрюле на масле гхи слегка потомите семена кумина и горчицы, листья карри и корицу. Добавьте туда рис, когда кумин станет золотистым. Слегка поджарьте - это займет 2-3 минуты. Не забывайте постоянно помешивать.

Как только станет прозрачным рис - добавить в него воду соленую и обязательно куркуму. Довести до кипения и дать покипеть 1 минуту.

Уменьшаем огонь, закрываем крышкой и варим 20 минут. Крышку не снимать.

Через 20 минут вынимаем палочки корицы. Далее на рис сверху выливаем лимонную воду, а сверху выкладываем масло гхи кусочками.

Варить без крышки еще 2-3 минуты. Далее очень аккуратно перемешайте рис, чтобы не раздавить зерна риса.

Каждую порцию по желанию украшаем лимоном и зеленью.

Готовьте с любовью!econet

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