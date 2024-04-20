Системные порядки: что делать когда женщина занимает позицию матери?

Часто женщина активно включается в хорошо известную ей эмоциональную позицию – мамы. Такое соотношение в семейной системе возникает, как результат выбора линии наименьшего сопротивления.

Позиция матери – это позиция силы, контроля, опеки, заботы и поддержки

Большинство претензий и недопониманий во взаимоотношениях происходят из-за хаоса и путаницы в ролевых и системных порядках. В таких семьях каждый плохо понимает, что хочет сам и, как следствие, не может понять, что ему нужно от партнера.

«Он не воспринимает меня как женщину. Почему так?»

Наблюдая за поведением семейных пар во время консультаций, я часто вижу, как женщина активно включается в хорошо известную ей эмоциональную позицию – мамы. Такое соотношение в семейной системе возникает, как результат выбора линии наименьшего сопротивления.

Когда женщине сложно контролировать себя, она начинает контролирует окружающих. Она начинает полагаться на партнера в плане положительного отраженного ощущения себя, и неизменно начинает контролировать его.

Позиция матери – это позиция силы, контроля, опеки, заботы и поддержки.

На материнскую заботу мужчина отвечает благодарностью, сыновей любовью. Ему действительно кажется, что он выкладывается в отношениях максимально полно и не понимает, когда женщина упрекает его в отсутствии интереса и здоровой сексуальной агрессии.

С мамой хорошо и безопасно, только такие перекосы приводят к эмоциональной скудности и рутине в отношениях.

Позиция Женщины - это удовольствие, мягкость, радость. Она - источник сексуальности и удовлетворения потребностей. Речь идет не только о сексе, но и о фундаментальных потребностях. Она помогает ощутить радость бытия.

Глубинная составляющая женской психики Анима - это структура чувств, отражающая эмоциональную составляющую личности. Женская Анима проявляется в умении наслаждаться, быть источником удовольствий. Женская природа, ее физиология устроена так, чтобы максимально полно ощущать контакт со своей чувствительностью, наслаждаться и дарить наслаждение.

Рядом с такой женщиной у мужчины появляется возможность почувствовать глубокий контакт с его собственной Анимой, устранить те искажения, которые возникли вследствие социальных и родовых программ.

Рядом с женщиной, у которой сильная Анима, мужчина обретает вкус к жизни, наполняется удовольствием и ощущает радость бытия.

Как женщине понять, какую позицию женщина занимает в отношениях?

Достаточно задать себе простые вопросы:

Источником каких удовольствий я являюсь?

Я - источник заботы и опеки или источник наслаждения и радости?

Я мать, отдающая себя другим без остатка или женщина, принимающая и являющаяся источником удовольствий для окружающих?

И здесь возникает главное препятствие: насколько женщина сама себя считает источником удовольствий? Насколько она сама ценит свою чувствительность, насколько ее эмоциональный мир интересен ей самой. Насколько она доверяет своей интуиции, следует ей, четко знает, чего хочет даже если окажется без поддержки.

Мне всегда не нравилось утверждение, что женщина отвечает за отношения. Я за обоюдную ответственность. Мне очень близка мысль, что женщина задает вектор и скорость развития отношений, поднимает или занижает планку того, до какого уровня эволюционирует любовь. Эта скорость зависит от того, насколько она готова рискнуть и отказаться от ловушек гендерных стереотипов, довериться своей женской душе, быть рядом с партнером и одновременно быть отдельной от него. опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина

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