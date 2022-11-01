Как правильно (не) помогать

О, эта неловкая ситуация, когда ты что-то делаешь для человека, а в ответ слышишь: "А я тебя ни о чем и не просил". Или когда ты пытаешься помочь, но чем больше ты это делаешь, тем быстрее разговор (или общение вообще) потихоньку сходит на "нет". Или когда ты помогаешь, помогаешь, а воз и ныне там. Это обижает: ты ведь так проникся, так включился!

О, эта неловкая ситуация, когда ты что-то делаешь для человека, а в ответ слышишь: "А я тебя ни о чем и не просил". Или когда ты пытаешься помочь, но чем больше ты это делаешь, тем быстрее разговор (или общение вообще) потихоньку сходит на "нет". Или когда ты помогаешь, помогаешь, а воз и ныне там.

А я тебя ни о чем и не просил...

Это обижает: ты ведь так проникся, так включился! И это сбивает с толку: получается, другому человеку помощь не нужна? Ты все не так понял? Или тебя за дурака держат? Он же явно говорил, как ему плохо. Ты, как друг, откликнулся на просьбу о помощи. Так в чем же дело?



А дело в том, что есть жалоба и есть просьба о помощи. Жалоба – это не просьба. Человек, описывая свои злоключения, может просто жаловаться, плакаться, не желая, чтобы кто-то что-то исправлял. Поэтому когда вы вдруг начинаете говорить ему, что делать, он может недоуменно вытаращить на вас глаза.

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Человек, который рассказывает о своих бедах, тем не менее может не хотеть ничего менять в своей ситуации потому, что:



1. В ней есть какие-то важные для него вещи.

В том, чтобы ситуация оставалась такой, какая она есть, присутствует определенный и далеко не всегда очевидный смысл. Например, из детского опыта человек знает, что может получать социальные поглаживания только тогда, когда у него все плохо. Предположим, его жалели и любили тогда, когда он заболевал или претерпевал еще какие-то лишения. Тогда ему не нужно, чтобы все было хорошо, иначе он потеряет право на внимание окружающих. Ему нужно, чтобы все таким и оставалось (хотя это не означает, что он не страдает). Или классический случай распада семей алкоголиков сразу после того, как алкоголик завязывает с зависимостью. Как только ситуация меняется, это перестает быть нужной созависимому, потому что тогда он теряет свой статус "хорошего" в сравнении с "плохим" алкоголиком.



2. Человек не готов что-то менять.

Такое бывает. Для принятия помощи и, соответственно, для изменений нужно созреть. И это не всегда происходит сразу. Иногда должно пройти какое-то время, прежде, чем человек будет готов поставить точку или хотя бы запятую.



3. Будущее рисуется еще хуже, чем настоящее.

Чтобы что-то менять, нужно, чтобы было, к чему двигаться. Впереди должно маячить что-то хорошее, ради чего стоит что-то менять. А если впереди ничего хорошего не предвидится, то ради чего совершать болезненные телодвижения? Менять шило на мыло? Иногда человеку просто не хватает целостного видения ситуации для того, чтобы что-то менять.



4. Нет ресурсов.

Для того, чтобы машина ехала, нужно топливо. Для человека справедливо то же самое. Ему нужно что-то, что поддерживало бы его, помогало бы ему что-то делать. Иногда это мнение других людей, подтверждение его правоты. И этого может потребоваться определенное количество. Или ему нужно передохнуть, взять паузу, собраться с силами.



5. Ждет, что ситуация разрешится сама.

Иногда человеку нужно, чтобы ситуация изменилась сама по себе, без него. Например, чтобы любимый человек перестал вести себя непорядочно. И пока у человека есть вера в партнера, в то, что он образумится и перестанет так себя вести, он не будет ничего делать сам. Потому что это будет означать крушение его веры и его надежды. Пока ситуация не меняется, все еще остается вероятность, что он\она вернется, что все еще можно вернуть, как было и т.д.



6. Хочет, чтобы все изменилось, но не готов сам что-либо для этого делать.

Это может быть ситуация инфантильной личности, выросшей в обстановке гиперопеки, где все действия или подавлялись, "потому что ты сама не сможешь", или ставились в вину. Бывает иногда, что люди в семье годами играют в игры только для того, чтобы не сделать самому первый шаг, ибо тогда у партнера появится право поставить его действия ему в упрек.



7. Понимает, что это плохо, но не знает, что это неестественно и можно менять.

Пример этого - люди, которые живут в ситуации насилия. Нередко они не понимают, что это насилие или что это неправильно. Если в родительской семье друг друга постоянно прикладывали, то это может казаться обидной, несправедливой, но нормой.



8. Человек и так знает, что делать.

И это не вопрос того, как ему поступать. Ему просто хочется поговорить, быть услышанным. Чтобы его не учили, как жить, а посмотрели ему в глаза, взяли за руку, прижали к плечу, просто посидели и выслушали, сказали, что понимают его.





Не наше дело судить, каков человек, если он по каким-то причинам выбирает свои невзгоды вместо благостных перспектив. Наше дело как потенциальных спасателей –не лезть туда, куда нас не просят. А если мы рассказчики и жалобщики – то говорить внятно, что мы хотим от других людей и понимать это самим. Например, сказать: "я хочу, что бы ты просто меня послушал", или "пожалей меня", или "мне нужна помощь".

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Понять, что человек сейчас делает – жалуется или просит ему помочь – можно, задавая ему вопросы. Например: "нужна ли тебе помощь или тебе просто хочется выговориться?" Важна также обратная связь. Можно предложить что-то – и посмотреть на реакцию. Если человек не откликается на это, продолжая рассказывать о своих несчастьях, или говорит что-то невразумительное, или играет в игру "да, но", это означает, что ему не нужна помощь. Или нужна, но тогда, когда он окажется на следующей стадии – стадии готовности что-либо предпринимать.

Так же важно проверять, готов ли человек что-то делать сам, от чего-то отказываться. Если человек не готов сам что-либо делать для изменения ситуации, то это как раз та ситуация, разрулив которую, вас не погладят по головке. Если человек не готов сам что-то делать, значит, он не несет ответственности за свой выбор. Значит, есть большая вероятность, что и за помощь он не поблагодарит, а, возможно, переведет на вас стрелки, если все пойдет не так. В лучшем случае человек просто не сможет оценить то, что вы для него сделали. опубликовано econet.ru

© Елена Султанова

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