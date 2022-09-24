Невесты которым за 40...

Как создать семью после 40 лет, о том какие мифы существуют, о том какие цели взрослые люди связывают с созданием семьи, о том, как выбирать партнера и о том, а нужна ли вам вообще семья.

Нужна ли женщине за 40 семья и зачем

Большая часть психологических статей о том, как создавать семью рассчитана на молодежь в возрасте до 35 лет. При этом в реальности этот вопрос не менее актуален и для людей после 40 лет. Данная статья о том, как создать семью после 40 лет, о том какие мифы существуют, о том какие цели взрослые люди связывают с созданием семьи, о том, как выбирать партнера и о том, а нужна ли вам вообще семья.

Начнем с конца предыдущей мысли - нужна ли женщине за 40 семья и зачем?

Прежде чем понять зачем женщине в этом возрасте семья стоит учесть тот момент - почему она одна в данный момент своей жизни. Причины у каждой будут конечно свои, но общие тенденции можно выделить следующие: разведенные женщины, имеющие в анамнезе неприятные воспоминания о браке; вдовы, которые после смерти «идеализировали» образ ушедшего мужа и уверены в том, что в второго такого идеального нет; женщины никогда и не выходившие замуж, самостоятельные и не имеющие представления - как это вообще жить вдвоем.

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Естественно мотивация создания семьи у таких женщин будет достаточно размытой и соответственно, когда нет четкого образа зачем-то и совсем не понятно, как это зачем реализовать. Но самое первое, что стоит осознать женщине, прежде чем осмыслить замужество - кто она сама, какие у неё есть потребности, как она их самостоятельно умеет реализовывать. Потом осознать какие её потребности связаны с созданием семьи?

Рассмотрим типичные.

Укрепить свое материальное благополучие за счет выхода замуж за мужчину крепко стоящего на ногах. Такой вариант имеет место быть в головах многих женщин, ибо в нашей стране социальная защищенность женщин на очень низком уровне. Не стану рассказывать о том, что вокруг много молодых женщин которые мыслят также и о том, что вам стоит помимо ухоженной внешности, уметь ещё и мудрой быть и т.д. Просто подумайте над тем, чем вы можете быть интересной мужчине, который уже состоялся? Что в вас может привлечь его внимание? Чем вы можете быть созвучной такому мужчине? Если ответы на вопросы вас скорее огорчат, то на самом деле это не повод для грусти, а повод для саморазвития и тогда ваше ожидание от создания семьи скорее будет реальным нежели фантастичным.

Замуж, чтобы не остаться одной. Да, человек по природе своей социален, да так хочется прижаться к чьему-то плечу, кого –то обнять или самой оказаться в объятиях. Может вам нужен не муж а друг, с которым так уютно вместе проводить? Да и всегда можно найти массу интересных занятий и единомышленников в них. Одиночество оно всегда внутри. И зачастую оно имеет свойство усиливаться именно когда вы вдвоем с кем –либо пытаетесь от него избавиться. Одиночеством стоит уметь наслаждаться, вернее научить пребывать в уединении, это позволить вам не искать абы кого чтобы только не одной быть, а встретить себе созвучного партнера.

Желание любить и быть любимой. Каким бы странным молодым это не показалось, то такая мотивация для выхода замуж у взрослых женщин часто встречается. Ведь с возрастом часто приходит осознание что любовь –наверное есть самая значимая психологическая потребность человека. И что так много шелухи» и бессмысленной суеты в жизни, которые не наполняют вас изнутри, а лишь обнажают ощущение пустоты внутри.

Казалось бы, всё просто - осмыслить кто вы, какая вы женщина, какого мужчину и для чего вы хотели бы видеть, начать действовать и реализовать свои цели, но что–то мешает? Зачастую женщинам мешают ограничивающие убеждения, мифа, стереотипы и банальные заблуждения на тему выхода замуж после 40.

Рассмотрим наиболее типичные.

Нет хороших мужчин после 40 лет-все хорошие женаты. Это миф, ибо на период 40-50 лет приходится два возрастных психологических кризиса 42 и 49 лет. В эти периоды увеличивается количество разводов (дети уже выросли, супругов ничего больше не объединяет и т.д.) Поэтому рынок женихов и невест в этом возрасте не менее разнообразен нежели в молодости.

Все мужчины козлы, бабники аферисты… и прочие нехорошие люди. Это ограничивающее убеждение, во-первых. Во-вторых, тоже самое нехорошее» можно сказать и про женщин. В-третьих, в другом мы видим лишь своё. И если вас окружают нехорошие» мужчины, то это скорее повод задуматься о самой, себе-а так ли вы хороши. Что вашу реальность наполняют такие мужчины. Отсюда вытекает кстати и следующий мало разумный шаблон- нет мужчин достойных меня. Подобное всегда притягивает подобное, и если вы реально достойная, то вас станут окружать достойные люди.

Мужчинам не нужны серьезные отношения. Это тоже миф. У многих людей есть потребностей в семейных отношениях, вне пола. И мужчины кстати реже делают выбор-остаться одному нежели женщины.

Данный список может легко дополнить каждая женщина свои индивидуальными шаблонами насчет создания семьи.

Нельзя ни упомянуть о наличии большего количества страхов, связанных у женщин с замужеством. Страх - плохой советчик, но может стать мудрым другом если смело посмотреть ему в глаза и осознать какую задачу личного развития он в себе таит для вас и использовать себе их во благо.

И ещё один значимый момент. Институт семьи в нынешнем веке претерпел множество видоизменений. Да и брак после 40 когда уже не встает вопрос о рождении общих детей (в большинстве случаев) может принимать разные формы, которые вы вольны создавать сами в сотворчестве с мужчиной.

И самый значимый момент - милые женщины, помните о том, что вы женщины! Уделяйте внимание, как и внешней своей форме так и внутреннему содержанию, и пусть будет гармония между внешним и внутреннем в вас.

Верьте в себя. И помните, что осенние цветы не менее красивые нежели весенние! Красивых вам отношений!опубликовано econet.ru

Автор: Татьяна Лявенко

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