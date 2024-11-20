Осенние супы: 2 согревающих рецепта

С наступление холодов хочется порадовать себя чем-то горяченьким. Суп — это обязательная и очень приятная составляющая осеннего рациона. Попробуйте приготовить один из этих замечательных супов даже если вы с детства не любите "первое" или сидите на диете.
С наступление холодов хочется порадовать себя чем-то горяченьким. Суп — это обязательная и очень приятная составляющая осеннего рациона. Попробуйте приготовить один из этих замечательных супов даже если вы с детства не любите "первое" или сидите на диете. Эти рецепты
Сейчас сезон тыквы в самом разгаре. Воспользуйтесь случаем насладиться теплым ароматным супом в уютной домашней атмосфере вместе со своими близкими! В приятной компании любая пища становится вкуснее!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Первую скрипку в этом рецепте играет тыква. В хорошо разогретую кастрюлю с толстым дном положите масло. Когда масло нагреется, добавьте картофель и тыкву, предварительно нарезанные на кубики.
Когда овощи станут мягкими, добавьте муку, пару минут обжаривайте на среднем огне и этого залейте бульоном, добавьте в кастрюлю замороженную кукурузу и ½ стакана уже отваренной белой фасоли.
Посолите и томите около 5 минут. Снимите с плиты и дайте немного остыть. Добавьте сметану, взбейте в блендере, перелейте снова в кастрюлю, доведите до кипения и уберите с плиты.
Если вы хотите приучить к свекольнику детей, именно этот суп вам существенно облегчит задачу. Яркий цвет радует глаз, а вкус выше всяческих похвал!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Отваренную заранее свеклу, нарезать крупными кубиками. Также крупными кубиками нарезать 2 сырые картофелины, морковь и луковицу, мелко нашинковать 300 г капусты.
Смесь овощей посолить и приправить специями. После это смесь необходимо залить 1 литром воды ( лучше овощным бульоном) и варить до готовности.
Далее слить бульон, отставить в сторону (он вам еще пригодится). Свеклу полить соком лимона, чтобы сохранить яркий насыщенный цвет, добавить ее к остальным овощам. Поместите овощную массу в блендер и взбейте до однородной консистенции (если пюре получилось слишком густым, разбавьте бульоном) Подавайте с гренками.
Готовьте с любовью!econet
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