Не надо следовать за стадом! Чему мы учим подростков

В тринадцать, в четырнадцать лет, когда начинается разделение на «мы» и «они», а идентичность группы формируется через отмежевание себя от остального мира.

«Быть как все» для подростка — предельно важно!

Сын жалуется отцу, что его дразнят лопоухим. «Будь выше этого!», — отвечает отец и утыкается в свой телефон.

«Мам, у нас все девчонки в классе уже пользуются косметикой», — робко заводит разговор школьница постарше. «И что? — возражает мать – если все пойдут с крыши прыгать, ты тоже за ними пойдёшь?»

«Пожалуйста, купите мне сенсорный телефон, — просит ещё один мальчик. – В классе никто, кроме меня, не ходит с кнопочным». «Не надо следовать за стадом», — отрезают суровые родители.

Неужели мамы и папы растят бунтарей? Неожиданный поворот, если учесть, что сами они в последний раз отстаивали что-то своё классе в шестом. А дальше — сплошной конформизм, тотальное единодушие с коллегами и знакомыми.

Предположим, что эти трое детей уже познали на своей шкуре все прелести гиперопеки («нет-нет, не открывай холодильник, я всё достану тебе сама»), а любые их попытки отстоять собственные интересы пресекались на корню («мы — твои родители и мы лучше знаем, что тебе подходит»). Такой подход сейчас чрезвычайно популярен: чем меньше детей в семье, тем больше хочется подстелить соломки. Не имея за душой ни грамма самостоятельности, такие подростки в конце концов оказываются в ситуации, когда что ни сделай – всё плохо. Одноклассники не принимают, мама с папой хотят чего-то несуразного. Тупик?

А ведь «быть как все» на определённом этапе взросления – предельно важно. В тринадцать, в четырнадцать лет, когда начинается разделение на «мы» и «они», а идентичность группы формируется через отмежевание себя от остального мира («мы носим чёрное и зелёное, а чужие — красное»), ребёнок должен быть признан стаей сверстников – в том числе, благодаря соответствующему внешнему виду, мимикрии под своих. Это своего рода болезнь роста, и болезнь очень ценная, поскольку в конечном счёте она позволяет выйти на новый уровень контакта с самим собой. Так что мудрые и деликатные родители не только не будут ставить палки в колёса, но и помогут ребёнку соблюсти дресс-код, купив «правильные» джинсы или согласившись на безумную, по их мнению, стрижку. Тем более, что волосы – не зубы.

Личность не воспитывается рекомендациями «не делай как Маша» — этот процесс куда сложнее и интереснее. Быть собой может только тот, кто себя уже нащупал и определил, но, чтобы это произошло не в пятьдесят, а чуточку раньше, родителям надо постараться. Для начала доопределить себя, а потом помочь ребёнку.

Тем же, кто хочет действовать по старинке, предлагаю эксперимент: придите в офис, одевшись как готы, придите в офис и попробуйте отстоять своё право не следовать за стадом. И потом расскажите, что из этого вышло. опубликовано econet

Автор: Оксана Фадеева

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