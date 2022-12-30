Почему девочек воспитывать «удобнее»

Социокультурный стереотип - с девочками легче, а с мальчикам — с точностью до наоборот.

Наверное, все родители, у которых есть и сын, и дочь, рано или поздно приходят к выводу: с девочками «удобнее» — их, как правило, проще растить. Почему?

Между мальчиками и девочками существуют биологические различия

Как известно, у мужчин и женщин есть чисто биологические различия, обусловленные самой природой.

У мужчин — большая устойчивость в своих желаниях и в их реализации, меньшая чувствительность к боли, ведь изначально мужчина создан как боевая машина — для защиты племени и для охоты.

У женщин — умение сканировать окружающую среду в поисках ягод и присматривая за детьми, поэтому развивается эмоциональная чувствительность как инструмент, чтобы заметить знаки опасности.

Кроме того, нас с самого детства загоняют в определенные социальные рамки.

К примеру, девочкам выражать эмоции можно и нужно, и это поощряется в социуме — в художественной литературе, в фильмах, где реакция на женскую или девичью эмоциональность, как правило, положительная.

Реакция на слезы мальчиков совсем другая: «Мужчины не плачут, ты же мужик!» Или: «Что ты плачешь, как девочка?» Детям с раннего возраста транслируется: это правильно, когда женщина не скрывает своих эмоций, а для мужчины слезы или душевные терзания неприемлемы.

Ещё мальчика с детства приучают к схеме: «Мужик сказал — мужик сделал». Ему говорят, что есть такое слово «надо». Если мальчик принял решение, его необходимо выполнить.

При этом самому мальчику может быть абсолютно безразлично мнение окружающих, он может пренебрегать их «удобством», и маминым в том числе. Может быть, для кого-то такой тезис сейчас прозвучит странно, но это абсолютно нормально — это типичное мужское поведение, и мамам лучше смириться, а не сражаться с ветряными мельницами.

А вот девочку при таких же поступках в социуме пытаются задавить, потому что «хорошие девочки так не поступают». Им хоть и разрешено проявлять эмоции, но устанавливать свои правила недопустимо. Они должны быть удобными и послушными.

Конечно, с девочками легче! С мальчикам — с точностью до наоборот. Вот такой социокультурный стереотип.

Разумеется, это не значит, что маленькие мальчики вообще не должны слушаться взрослых: до 14 лет детям обоих полов положено подчиняться авторитетам, соблюдать нормы и правила социума, а затем учиться постепенно брать на себя лидерство в группе и получать признание. Пластичной детской психике правилами не навредишь, наоборот, они нужны для социализации. Но важно учитывать пол ребенка при их установке. опубликовано econet

©Ольга Юрковская

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