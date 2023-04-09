Застенчивый ребенок

Некоторые люди — это могут быть и родственники, и друзья, и даже незнакомые люди — цепляются к детям, когда те стесняются. Но никто не имеет права требовать привязанности от чужих детей.

Стеснительный ребенок — это нормально!

Когда мои дети с кем-то знакомятся, они любят показать себя. Они борются за внимание этого человека. Они танцуют, поют, выносят все свои игрушки и подробно рассказывают, как те устроены. Они улыбаются, смеются и ведут себя абсолютно очаровательно. Я люблю наблюдать, как мои дети дают понять моим друзьям, что те им нравятся.

Но такое поведение начинается не сразу. Они не начинают отношения с новыми людьми с горячих приветствий и крепких объятий. Как правило, они стесняются при первой встрече с кем-либо, что вполне естественно, когда общаешься с незнакомцем. Однако некоторые люди — это могут быть и родственники, и друзья, и даже незнакомые люди — цепляются к детям, когда те стесняются.

Например, мы долго не виделись с другом. И вот, я встречаю его в магазине, он улыбается моим детям и спрашивает, как их зовут, сколько им лет, а потом вдруг обижается на то, что мои дети предпочитают прятаться за моими ногами, а не отвечать на его вопросы. Этот друг говорит что-то вроде: «Я что, не нравлюсь тебе?», или «Я такой страшный?», или даже «Какой стеснительный!». Но то, как он произносит «стеснительный», звучит так, будто мои дети малолетние дурачки, а не просто смущенные малыши. Вряд ли эти слова пробудят в детях интерес и симпатию к взрослому, который их говорит.

Ну так вот. Это нормально, что дети стесняются. Я думаю, это здоровая реакция. Я бы предпочла, чтобы мои дети были осторожны со всеми, с кем они до этого не виделись и не разговаривали, чем легко соглашались уйти куда-то с незнакомым человеком, который предложил им конфетку. Некоторым детям нужно время, чтобы они привыкли к новым людям, и я бы хотела, чтобы взрослые это понимали.

Когда какой-то человек, которого мои дети никогда не встречали раньше, предлагает им обняться или говорит «дай пять» и не отстает, когда они неохотно реагируют, я перехожу в режим мамы-медведицы. Никто не имеет права требовать привязанности от моих детей. Если моя дочь не хочет сидеть рядом с тобой на диване, она не обязана этого делать. Если мой сын не хочет отвечать на твое «дай пять», это его право. Они не обязаны делать что-то, что вызывает у них дискомфорт, и нужно прекратить требовать от них больше, чем они готовы дать.

Если дети стесняются вас, будьте сердечны и уважайте их границы. Не давите на них. Не заставляйте их чувствовать себя неловко. Не приставайте к ним. Вы совершенно точно переживете без объятий 4-летнего ребенка. Ваш день пройдет своим чередом, даже если 3-летний малыш убежит, когда вы попрощаетесь с ним. Дело не в вас. Дело в них, и даже не столько в них самих, потому что застенчивость не является дефектом личности. Это просто черта характера.

Да и если говорить начистоту, общение с застенчивым ребенком — огромное удовольствие, потому что уж если вы ему понравились, он будет с вами открытым и доверчивым от начала до конца. У всего есть позитивная сторона. опубликовано econet

©Toni Hammer, перевод Натальи Налютиной

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