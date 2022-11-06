Хотела быть лучшей, а стала — УДОБНОЙ

Молчать и терпеть - это главная ошибка начала отношений и, строго говоря, и впоследствии это не самая удачная линия поведения.

С чем обычно приходится работать психологу, который трудится на ниве супружеских отношений? С недовольством одного супруга относительно поведения (или отдельных привычек) супруга другого. Ну, знаете, там, «он сиденье унитаза не опускает», «она тюбик не закручивает» и так далее, репертуар бесконечен.

Если человек делает что-то, что вам не нравится, скажите ему об этом

И все хотят знать, что с этим делать. И хотя сделать кое-что можно почти всегда, я сегодня обращусь к началу отношений.

Многие сложности в отношениях возникают из-за ненадлежащего поведения в самом начале оных.

Как это обычно бывает — он очарован ею, она без ума от него, встречи упоительны, ожидание томительно, всё идеально. А уже потом, спустя некоторое время выясняется правда про сиденье и тюбик, но уже поздно — дети, ипотека, все дела.

Выход прост. Стоит замечать нежелательное поведение сразу и — внимание! внимание! — сразу же об этом говорить, предлагая устранить это поведение.

Совсем примитивный пример. Вот женщина и мужчина подходят к двери, мужчина открывает дверь и проходит первым сам, а женщина по каким-то своим причинам считает, что так быть не должно. Как поступают обычно в начале отношений в таких случаях? Да никак. Отмахиваются, мол, подумаешь, это мелочь, «ну что я, не потерплю, что ли?»

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А стоит остановиться и сказать что-то вроде: «Милый, мне будет очень приятно, если ты будешь придерживать для меня дверь».

Разумеется, со стороны мужчины можно делать то же самое, здесь никакой разницы. Если человек делает что-то, что вам не нравится, скажите ему об этом.

Например, если женщина как-то неприлично опаздывает, мужчина может сказать ей что-то вроде: «Милая, мне будет очень приятно, если ты будешь приходить вовремя или хотя бы предупреждать меня об опозданиях».

В начале отношений люди, обычно, хотят друг другу понравиться, поэтому готовы идти навстречу и меняться в каких-то своих поведенческих проявлениях. Причём изменение, как правило, относительно нетрудное, так как есть ради чего меняться.

К сожалению, люди действуют ровно наоборот. Они молчат и терпят. Это и есть главная ошибка начала отношений — молчать и терпеть (строго говоря, и впоследствии это не самая удачная линия поведения).

Почему это ошибка? Потому что в отношениях действует заявительный принцип — пока ты не сказал, что тебе это не нравится, тебе это нравится.

И поэтому через десять лет начинается странное. Всё это время носки, разбросанные по всей квартире, её устраивали, а теперь, видите ли, напрягают. Что за ерунда?!

В том-то и дело, что не устраивали, но она хотела быть для тебя лучшей, а вместо этого — стала удобной.

Так же и тюбиком, и с алкоголем, и с любыми другими моментами. Пока вы молчите, другой считает, что вам всё нравится. И, учитывая, что мы, люди, вовсе не телепаты, странно было бы ожидать другого исхода.

Повторю основной тезис статьи! Чтобы сделать дальнейшую супружескую жизнь глаже, о моментах, которые вас не устраивают, говорите с самого начала отношений.

Это не значит, что надо выдвигать человеку ультиматумы, принуждать к каким-то изменениям и отказам от его ценностей. Это значит, что стоит обозначать — вот это меня не устраивает, я не хочу так.

Дальше следуют переговоры, обсуждения, размышления (совместные и индивидуальные). Может и разрыв последовать. Но даже в этом случае — лучше всё обозначить сразу.

Итак, фиксируем. Если вас что-то не устраивает, скажите об этом сразу, в тот же момент, как это случилось. Это позволяет значительно повысить шансы на взаимоприемлемое решение. То есть, устраивающее обоих. И напротив, молчание по принципу «я могу и потерпеть» скорее ухудшит ситуацию, чем улучшит. опубликовано econet.ru

Автор Павел Зыгмантович

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet