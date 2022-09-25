Как избавиться от тревоги и усталости: 8 принципов расслабления

Если вы сталкивались в своей жизни со стрессом, плохим настроением, хроническим напряжением (и/или хронической усталостью), нарушениями сна, болевым синдромом, тревожностью, психосоматикой (мышечные напряжения, скачки давления, мигрени, нарушения ритма сердца и т.п.), то вы же задумывались и о том, как можно достаточно быстро и эффективно расслабляться и успокаиваться. Тогда эта статья для вас.

Если вы сталкивались в своей жизни со стрессом, плохим настроением, хроническим напряжением (и/или хронической усталостью), нарушениями сна, болевым синдромом, тревожностью, психосоматикой (мышечные напряжения, скачки давления, мигрени, нарушения ритма сердца и т.п.), то вы же задумывались и о том, как можно достаточно быстро и эффективно расслабляться и успокаиваться. Тогда эта статья для вас.

Техника от тревоги и усталости

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Итак, принципы глубокого расслабления.

Принцип 1. Обращать внимание (а лучше длительно наблюдать) за тем, чему вы обычно уделяете мало внимания – глубине дыхания, частоте сердцебиения. Причем, важно не оценивать или как-то количественно высчитывать показатели этих физиологических процессов, а именно быть сторонним наблюдателем.

Принцип 2. Обращать внимание на точки соприкосновения своего тела с окружающей средой – на ваши точки опоры. В отличие от сердцебиения или дыхания, здесь важно фиксировать внимание дольше – это позволяет мышцам расслабиться.

Принцип 3. Создать вокруг себя комфортный фон. Для этого достаточно использовать переключение между разными каналами восприятия информации – слушать звуки, смотреть вокруг себя или визуализировать конкретные образы, ощущать свои ощущения, смещая фокус внимания с когнитивной оценки происходящего (активного контроля).

Принцип 4. «Зависать» на конкретных образах (зрительных, слуховых или кинестетических). Для этого целенаправленно рисовать в своем воображении любую абстрактную картину, избегая избыточного количества деталей – ваше подсознание само достроит все необходимое.

Принцип 5. Отпускать свое сознание в свободное блуждание. То есть, если вы решили сконцентрироваться на образе спокойного озера, а вам в голову лезут кривые горы – пусть лезут, вашему подсознанию так отдыхать легче.

Принцип 6. Наблюдайте за моментом «здесь и сейчас». Не ждите чего-либо (чуда, качественных изменений, внутренних колебаний и т.п.). Ожидание - это очень активный и истощающий процесс. Будьте в текущем мгновении.

Принцип 7. Следуйте за своими желаниями. Если вам хочется поменять свою позу, дыхание, образы или что-то еще…позвольте этому случиться. Но не делайте ничего! Лишь позволяйте происходящему быть. С вами.

Принцип 8. Отпустите время. Ведь именно контроль времени – это самый жесткий способ вгонять себя в активное состояние. Пусть секунды и минуты тают во время вашего расслабления.опубликовано econet.ru

Автор Александр Кузьмичев

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet