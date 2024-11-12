Меня воспитывали так, что я должна была быть лучшей. Огромное количество времени и энергии были потраченны на соревнования и на цели, которые никогда не были моими.

Свобода быть СОБОЙ

Вчера на детской площадке с Аней произошло то, чего никогда не могло случиться со мной. Ее новая знакомая ловко залезла наверх по рукоходу.

- А я так не могу, - сказала Аня, - и забралась по лестнице.

- Зато я умею вот так!

И она пробежала по шатающимся дощечкам.

- А я могу прыгать сразу через три, - парировала девочка. И продемонстрировала.

- А еще я могу вот так!

И она взгромоздила ноги на боковые ограждения и резво перебралась на другую сторону. Аня тоже попробовала, и у нее получилось, но гораздо медленнее.

- Я тоже могу.

- Да, но ты медленно, а я быстро. Вот, смотри!

И девочка очень ловко, гораздо ловчее Ани, перебралась обратно. Знаете, что на это сказала Аня?

- Ух ты! И-ДЕ-АЛЬ-НО!

И все.

Дальше мы с ней поучились залезать на скалодром, она еще немного побегала с девочкой, пришел папа, и мы отправились домой, по дороге загадывая животных.

Меня воспитывали не так. Я должна была стать лучшей. Я бы не ушла с боковых ограждений, пока не научилась перебираться на ту сторону лучше девочки, я никогда не сказала бы "ух ты, идеально", в лучшем случае, "я тоже так смогу", если бы не получилось в этот день, я бы приходила на эту площадку снова и снова - тренировалась и лазила по рукоходу. Я бы смогла. Или не успела. В таком случае, я бы сотни раз представляла, как я все-таки смогла, как встречаю эту девочку, как "показываю класс". Огромное количество времени и энергии, потраченное на соревнование с девочкой, которую я, возможно, даже никогда не увижу, на цель, которая никогда не была моей.

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А еще была школа, когда за вопросом: "что ты получила за контрольную?"- следовал: "А остальные?". Не важно, что вчера я не умела решать эту задачу, а сегодня - да, важно, научились ли ли ее решать другие.

В какой-то момент кто-то раньше, кто-то позже принимает факт, что, увы, он не может быть лучшим во всем и более того, он не лучший ни в чем. Мир большой, появляются новые таланты, кроме того, надо уметь выбирать и фокусироваться - на том, что интересно, что действительно важно, на том, что получается. И иногда это интересное и "получается" еще надо найти.

Это особенно актуально сейчас, в мире ютьюба и интернета, когда ты можешь сравнить себя хоть со всем миром, а не отсидеться в уютном мирке группы, двора, класса.

Очень сложно растить детей по-другому: нет-нет, да и прорываются детские паттерны, поэтому нужен постоянный самоконтроль, но я, судя по вчерашнему, справляюсь.

Не сравнивать. Отмечать разные умения. Проговаривать, что все разные, и у всех есть разные способности, и важно найти то, что нравится, интересно и получается у тебя. Если что-то не выходит сейчас, обязательно выйдет позже, помнишь, как было с... но только если ты этого захочешь, и я тебе помогу.

Хотя не исключаю, что большая часть успеха в том, что и Аня не такая, как я.

Аня гордится, что ее подружка Софья хорошо танцует и уже умеет читать, Соня играет в настоящем театре, а Дана очень красивая.

А Аня умеет петь, придумывать истории, знакомиться со всеми подряд и вообще "не пропадет". опубликовано econet

©Ольга Коровякова

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