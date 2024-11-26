Сегодня готовим хрустящие тминные палочки из теста без дрожжей. Соленая выпечка из пресного теста не такая калорийная, как сдобная. Хлебные палочки отлично подойдут к обеду вместо хлеба, особенно хорошо с первыми блюдами.

Без дрожжей: рецепт хлебных палочек с тмином

Сегодня готовим хрустящие тминные палочки из теста без дрожжей. Соленая выпечка из пресного теста не такая калорийная, как сдобная. Хлебные палочки отлично подойдут к обеду вместо хлеба, особенно хорошо с первыми блюдами.

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки

1,5 ч. ложки молотого тмина

75 г воды

0,5 ч. ложки соли

1 ч. ложка растительного масла или топленного масла

0,25 ч. ложки яблочного уксуса

Как приготовить:

В теплой воде растворите соль. Добавьте подсолнечное масло, яблочный уксус. Перемешайте.

Просейте пшеничную муку. Добавьте молотый тмин. Перемешайте ручным венчиком.

Добавьте водный раствор.

Замесите плотное тесто, которое не липнет к рукам. Укройте тканью и оставьте на 40 минут при комнатной температуре.

Разделите на две части. Из каждой сформируйте длинную колбаску. Нарежьте небольшими кусочками. Из каждого кусочками теста скатайте небольшую палочку.

Палочки из теста уложите на противень с пергаментом. Запекайте хлебные палочки при температуре 180 градусов в течение 25-35 минут. Главное, сильно не пересушить.

Хрустящие хлебные палочки с тмином готовы.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

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