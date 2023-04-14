Простые лайфхаки по ИЗБАВЛЕНИЮ от ГОРДЫНИ

Темной стороной гордыни есть попадание в иллюзию, в которой человек отделяет себя от мира и даже противопоставляет себя ему.
Гордыня – это чувство своей ценности и уникальности, которое возникает на почве возвышения над другими. Это переразвитое ЭГО порождает высокомерие, презрение, осуждение, желание унизить.
Причина чувства собственной важности или гордыни (она же высокомерие, она же тщеславие) проста и сложна одновременно. Исследования Адлера доказали, что человеком движет врожденный комплекс неполноценности. Именно во врожденном комплексе неполноценности лежит основа для возникновения последующей гордыни.
С этой точки зрения, гордыня выступает «психологическими костылями», которые помогают человеку поддерживать собственное самоуважение.
Большое ЭГО приближает нас к состоянию Творца, в котором мы можем максимально реализовать свой потенциал, это ее светлая сторона.
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Темной стороной ЭГО есть попадание в иллюзию, в которой человек отделяет себя от мира и даже противопоставляет себя ему.
Наличие "воспаленной" гордыни можно узнать по признакам:
В результате гордыни у нас может появляться большая коллекция обид и разочарования в людях. Такой человек чувствует внутреннее напряжение в общении с другими людьми и регулярно попадает в конфликты.
Способ №1. Выполняйте «грязную» работу.
Работа, которую вы считаете ниже своего достоинства. Это очень хорошо «заземляет» чувство собственной важности.
Способ №2. Мысленные поклоны.
Встречаясь с человеком, мысленно кланяйтесь ему. Поклоны издревле были ритуалами почтения другого на фоне приуменьшения своей значимости.
Способ №3. Максимальное внимание к говорящему.
Сначала старайтесь понять, а потом быть понятым. Молча слушайте говорящего и не отвечайте сразу. Старайтесь вникнуть в смысл каждого слова.
Способ №4. Принятие других людей.
Другие люди не обязаны быть такими, как вы хотите. Принимайте людей со всеми их особенностями, даже если вам что-то не нравится.
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Способ №5. Каждый день благодарите!
Даже самое минимальное действие, направленное по отношению к вам, встречайте с благодарностью, идущей от самого сердца.
Каждое утро выбирайте один из этих методов и практикуйте его на протяжении дня. Простые по своей сути методы, глубокие и действенные по содержанию. Результаты будут появляться в виде позитивных эмоций: вдохновения и благодарности, радости и удовлетворения.
И больше никакой гордыни! опубликовано econet
Автор Дэн Дубравин
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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