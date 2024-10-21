ВКУСНЕЙШИЙ суп-пюре из красной чечевицы

Красная чечевица очень подходит для приготовления супов. Она близка по вкусу к гороху, но намного нежнее...
Красная чечевица очень подходит для приготовления супов. Она близка по вкусу к гороху, но намного нежнее. Разваривается чечевица тоже быстро и обладает ярким, красивым цветом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Лук порезать кубиками и обжарить до образования золотистой корки.
Затем добавить в него томат и немного протушить. Вылить заправку в кастрюлю и добавить чечевицу. Протушить минут пять-семь, помешивая. Добавить воды.
Мелко покрошить кубиками картошку. Проварить минут 30. Проверить готовность чечевицы.
Минут за пять до готовности окончательно посолить. Добавить специй. Добавить мелко нарубленной зелени.
Пред подачей на стол в тарелку с чорбой добавить немного сока лимона.
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