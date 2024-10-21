ВКУСНЕЙШИЙ суп-пюре из красной чечевицы

Красная чечевица очень подходит для приготовления супов. Она близка по вкусу к гороху, но намного нежнее...

Чорба по-турецки

Красная чечевица очень подходит для приготовления супов. Она близка по вкусу к гороху, но намного нежнее. Разваривается чечевица тоже быстро и обладает ярким, красивым цветом.

Ингредиенты:

Чечевица - 200 г.

Картофель - 350 г.

Лук - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Томат - 150-200 г.

Оливковое масло

Соль, перец - по вкусу

Петрушка или кинза

Кари, красный перец.

Приготовление:

Лук порезать кубиками и обжарить до образования золотистой корки.

Затем добавить в него томат и немного протушить. Вылить заправку в кастрюлю и добавить чечевицу. Протушить минут пять-семь, помешивая. Добавить воды.

Мелко покрошить кубиками картошку. Проварить минут 30. Проверить готовность чечевицы.

Минут за пять до готовности окончательно посолить. Добавить специй. Добавить мелко нарубленной зелени.

Пред подачей на стол в тарелку с чорбой добавить немного сока лимона.

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