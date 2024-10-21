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ВКУСНЕЙШИЙ суп-пюре из красной чечевицы

Источник: retseptik.com 21 октября 2024 6326
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Красная чечевица очень подходит для приготовления супов. Она близка по вкусу к гороху, но намного нежнее...

ВКУСНЕЙШИЙ суп-пюре из красной чечевицы

Чорба по-турецки

Красная чечевица очень подходит для приготовления супов. Она близка по вкусу к гороху, но намного нежнее. Разваривается чечевица тоже быстро и обладает ярким, красивым цветом. 

Ингредиенты:

  • Чечевица - 200 г.
  • Картофель - 350 г.
  • Лук  - 1 шт.
  • Лимон - 1 шт.
  • Томат - 150-200 г.
  • Оливковое  масло
  • Соль, перец - по вкусу
  • Петрушка или кинза
  • Кари, красный перец.

ВКУСНЕЙШИЙ суп-пюре из красной чечевицы

Приготовление:

Лук порезать кубиками и обжарить до образования золотистой корки.

Затем добавить в него томат и немного протушить. Вылить заправку в кастрюлю и добавить чечевицу. Протушить минут пять-семь, помешивая. Добавить воды.

Мелко покрошить кубиками картошку. Проварить минут 30. Проверить готовность чечевицы.

Минут за пять до готовности окончательно посолить. Добавить специй. Добавить мелко нарубленной зелени.

Пред подачей на стол в тарелку с чорбой добавить немного  сока лимона.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.by/

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суп-пюре чечевица турецкая кухня кинза еда и рецепты

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