Мужчина как ресурс

Иногда женщинам кажется, что выбранность мужчиной обладает такой волшебной силой для их Я, что теперь можно наконец-то с этими бабами расслабиться и не бояться конкуренции с ними.

Иногда женщинам кажется, что свою слабую самооценку можно раз и навсегда вылечить с помощью мужчины. Точнее не так.

Место среди женщин даёт не союз с мужчиной

Им кажется, что если мужчина будет их выбирать, то это будет стабильно укреплять их женскую самооценку. Причём настолько, что тогда можно среди других женщин начать чувствовать себя комфортно и вообще на равных заходить в этот аквариум с акулами.

Что выбранность и принадлежность отношениям с мужчиной обладают такой волшебной силой для их Я, что теперь можно наконец-то с этими бабами расслабиться и не бояться конкуренции с ними.

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То есть, существует фантазия, что отношения с мужчиной обеспечат устойчивость в отношениях с женщинами. И это тоже разновидность инфантильной девочкиной мечты о победе над матерью. Только в сговоре с отцом. "Уж если мы вместе с папой объединимся, то маме придётся меня признать", - фантазирует дочь. Конечно, подсознательно. "Уж если ты меня выберешь, папа, то мне теперь ничего не будет угрожать"...

В общем, женская страсть быть выбранной мужчиной, чтобы стать полноценной и обрести место среди женщин - это отголоски детских фантазий.

А вкладываются и верят в это женщины вполне по-взрослому.

И выход в этой ситуации - там же, где вход.

Место среди женщин даёт не союз с мужчиной.

Придётся самой топать в сгусток этих змей и добывать своё место. Если, конечно, есть претензия на взрослое место, которое никто просто так не выдаст.

И никакое обладание мужчиной никаких привилегий и защит в женском кругу не обеспечит. Скорее, наоборот...

Иначе страх существовать среди женщин может прикрываться чем угодно.

Презрением к женщинам, их глупой "возне", спроецированной на них собственной завистью.

Обесцениванием женских увлечений. "Мне это вообще не интересно". "Мужчины куда понятнее и симпатичнее. Мне с ними легче".

Но мужчины в данном случае - почти всегда лишь способ компенсации ощущения собственной недостаточности.

Мужчина нужен, как ресурс, чтобы иметь возможность безопасно войти в социум, полный женщин. Безопасно - значит, обеспечить себе возможность справляться с собственной тревогой про себя и собственную ценность среди опасных женщин, которые могут обесценить, уничтожить, отвергнуть...

Место среди женщин на положении равных даёт не мужчина. И вообще никто не дает. Это место занимается в процессе всего цикла конкуренции, в который придётся вложиться и выдержать. Пережить тревогу поглощения женским кругом, уничтожения, отвержения, несоответствия, зависти, агрессии и прочего. Только так можно крепко встать в нем на ноги, ощутить то, как устойчиво сидит попа, занимая своё собственное место. Ощутить свой настоящий размер. Понять свою уникальность и ценность. Потому что уж если бабы признали вас соперницей и конкуренткой, а вы их, то это дорогого стоит. Хочешь-не хочешь, а плоды борьбы в виде знания что можешь-хочешь-претендуешь в корзиночку соберёшь...

А иначе сколько не подтверждай себе свою ценность через мужчину, она все время будет рассыпаться при более-менее плотном столкновении с женщинами. И существует, конечно, соблазн остаться в стороне от женщин, держась рядышком с мужчинами. Но тогда, к сожалению, свой женский размерчик можно и до пенсии не найти...

P.s. Для тех, у кого чувство юмора умеренное, серьёзно поясняю, что "бабы" и "змеи" - просто слова колоритные, а я так не думаю про женщин. опубликовано econet.ru

Автор Юлия Пирумова

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