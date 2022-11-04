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Детские болезни — цена тревожности родителей

Источник: apokrov.ru 04 ноября 2022 5388
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Сейчас интересное время для родительства. Физику разгрузили максимально, а вот психическое нагрузили так, что мама не горюй. Давление колоссальное и абсолютно нового свойства - поколение назад всего этого просто не было.

Детские болезни — цена тревожности родителей

Поколение назад всего этого не было...

Дети-астматики, дети-аллергики, дети-аутисты, дети-атопики...

А я думаю - сейчас интересное время для родительства. Физику разгрузили максимально, а вот психическое нагрузили так, что мама не горюй. А вот мама как раз и горюет.

  • крикнуть - травма, шлепнуть - органы опеки под дверью караулят, и соседи бдят;
  • младших спихнуть на старших - незаконно, права детей всякие напридумали;
  • одних дома оставить - незаконно, из садика старший опять же не вправе забрать (точнее, сад не вправе отдать ребенка ребенку);
  • домашку не делает - так на родительском собрании расскажут, что "мы" проходим в 3 классе, и сообщат, как родители отстали от жизни, если их ребенок делает ДЗ сам (о ужас, он самостоятелен!..)
  • гуляет один - главное, чтоб никто не заметил. А то вдруг полиция заберет... Особенно, если стихи громко зачитает... Все же ребенок без присмотра, на улице, а не в планшете дома, как все "нормальные" дети...
  • и помимо всего этого, чем больше деревня, тем чаще окружающие смотрят, какое, блин, образование у вас, какие спорты и лагеря вы посещаете (англоязычный театральный? обычное дело), какое портфолио (что это вообще?) у ребенка, что за проекты (а это еще что?) ему особенно удались? (известно какие - генеалогическое древо, которое папа полночи рисовал)...
  • и во всему перечисленному, с этими детьми надо разговаривать, отношения доверительные устанавливать, быть заботливой Альфой, и создавать деревню привязанностей (чтоб все родственники могли высказаться, как вы воспитали ребенка)

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Я к чему? Давление колоссальное и абсолютно нового свойства - поколение назад всего этого просто не было.

Детские болезни — цена тревожности родителей

Адаптация с нуля, нервная система на взводе, полстраны сажало, полстраны сидело - все параноят про опеку и ювенальную юстицию. А полиция только помогает нам параноить.

Так вот, детские болезни. С чего я начала, и почему мы в этой точке. Смотрим на симптомы аутоимунные, агрессивные, когда границы повреждены, и система нападет на себя.

Когда это происходит? Когда невозможно напасть на реального агрессора. Когда это кто-то очень близкий и любимый и важный, а еще он очень тревожится. Очень ему страшно, этому родителю.

Родитель в такой ситуации в ауте - он не может "просто" повторить свой вшитый опыт родительства. Ну, слегка его скорректировав, додав то, что самому не дали... Нет, он должен сделать полную перепрошивку, адский апгрейд, учесть все давление социума и справиться.

Куда он денет такое количество тревоги? Как бессознательно он воспримет этого ребенка и этих детей? Как он поспорит с тем, как растили его? Какова будет цена у сверхусилий?

Цена - симптом. Ребенок болеет. Вся семья на нервах. Все напряжение наконец можно разместить в понятнейшей ситуации. Всю тревогу - в ребенка, все раздражение - в болезнь, всю ярость - на мужа, до развода.

  • Мать может захватить власть, указывая мужу, что именно надо делать с больным ребенком (ведь иначе ему станет хуже!).
  • Муж может пассивно агрессировать, упрекая ее по больному "ты не так лечишь", "гомеопатия твоя фуфло", "он у тебя болеет", "это ты такого врача нашла" (ведь он в курсе, что главная она и она в паре с ребенком, а не с ним).

Трудно, очень трудно провести психическую работу и обнаружить эти эмоции в себе. Еще труднее извлечь их из ребенка, перестать кормить симптом.

Еще (ну куда уже?) труднее найти ориентир. А он есть. И это - радость.

Совершенно психического свойства, не про обнимать-целовать, купаться или спать с детьми, не про грудь до 4-х лет, не про приготовить вкусное, не про гулять по 2 часа, не про всю эту физуху, разрушающую границы на раз.

Нет, только психика, только границы и уважение, и только радость впереди. Так вот, что вам приносит самую бессмысленную и прекрасную радость в последнее время? И только вам, конечно. Никаких детей, поберегите их. опубликовано econet.ru

Автор Арина Покровская

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Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Иришка

      Очень актуальная статья. Сама мама двух деток. И уроки учим, иногда и прикрикнуть могу. И гулять сами хотят ходить, и со школы возвращаться. Но как по мне, самое главное это здоровье, у уже всему остальному научатся. Я им витамишки иммуно + даю, и в саду мы их принимали. Сопротивляемость организма хорошо повышают эти витамины, богатый состав (витамины, минералы, натуральный сок облепихи и дозы как раз подходят).

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