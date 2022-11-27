ЧУДЕСНАЯ фритатта с пореем

Мне кажется, что воскресный завтрак должен быть особенным. Наилучшим образом подходят яркие фритатты...
Мне кажется, что воскресный завтрак должен быть особенным. Наилучшим образом подходят яркие фритатты – уже не просто омлет, но еще не пирог.
В конце концов, требует минимум усилий, а получается настоящее праздничное блюдо.
Ингредиенты:
Приготовление. Рецепт:
1. Удобнее всего готовить фритатту в духовке или на сковороде.
2. Для приготовления фритатты традиционным методом нужно взять глубокую сковородку или форму - лучше чугунную. Она лучше держит температуру и гарантирует хрустящую корочку.
3. Развести 1 ст. л. лимонного сока 2 ст. л. воды, вылить смесь на сковородку, выложить нарезанные порей и лук, полить смесью лимонного сока и воды – на небольшом огне томить до мягкости (если нужно - подбавить еще немного воды).
4. Тем временем взбить яйца и добавить соль, перец, оставшийся лимонный сок и цедру. Залить овощи. Подождать, пока дно «схватится». Тут же переставить в верхнюю треть духовки – выпекать 5 минут при температуре 170 -180 градусов.
5. Поделить фритатту на порции, разложить по тарелкам, посыпать листьями свежего базилика.
Готовьте с любовью! econet.ru
Автор Елена Чекалова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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