ЧУДЕСНАЯ фритатта с пореем

Мне кажется, что воскресный завтрак должен быть особенным. Наилучшим образом подходят яркие фритатты...

Завтрак по-итальянски

Мне кажется, что воскресный завтрак должен быть особенным. Наилучшим образом подходят яркие фритатты – уже не просто омлет, но еще не пирог.

В конце концов, требует минимум усилий, а получается настоящее праздничное блюдо.

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

зеленый лук – 2 пучка

толстые стебли порея (только белая и светло-зеленая часть) – 4 шт.

цедра лимона

топленое масло – 2 ст.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

соль, перец

для подачи - листья базилика

Приготовление. Рецепт:

1. Удобнее всего готовить фритатту в духовке или на сковороде.

2. Для приготовления фритатты традиционным методом нужно взять глубокую сковородку или форму - лучше чугунную. Она лучше держит температуру и гарантирует хрустящую корочку.

3. Развести 1 ст. л. лимонного сока 2 ст. л. воды, вылить смесь на сковородку, выложить нарезанные порей и лук, полить смесью лимонного сока и воды – на небольшом огне томить до мягкости (если нужно - подбавить еще немного воды).

4. Тем временем взбить яйца и добавить соль, перец, оставшийся лимонный сок и цедру. Залить овощи. Подождать, пока дно «схватится». Тут же переставить в верхнюю треть духовки – выпекать 5 минут при температуре 170 -180 градусов.

5. Поделить фритатту на порции, разложить по тарелкам, посыпать листьями свежего базилика.

Готовьте с любовью! econet.ru

Автор Елена Чекалова

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