Лаз в чужую голову

Когда вы пытаетесь лезть в чужую голову, вы хотите забраться на чужую территорию, куда вас не приглашали. Отучайте себя от привычки лезть в чужие карманы, в чужие переписки и в чужую голову.

Попробуйте вложить себя во что-то, вы это обязательно полюбите

Эмпатию большинство так и понимают, как умение влезать в чужую голову. Лаз. Многие прямо сокрушаются: как же понять, надоела я ему или нет, если в голову к нему не залезешь.

Хоть сто раз повтори, что эмпатия - это полное отсутствие желания влезать в чужую голову, большинство недоверчиво смотрят. Мол, ну да, ну да, а как еще, ведь чужая душа - потемки.

Чужая душа - потемки, и это правильно. Представьте себе, что каждый прохожий мог бы заглянуть вам в голову. Неприятно получилось бы, правда? Хорошо, что ваши мысли скрыты от окружающих. Многие отпечатываются на вашем челе, но, по крайней мере, не в виде текста, за который вас можно было бы призвать к ответственности.

И если вы хотите перестать себя сливать под плинтус в различных отношениях (и в рабочих, и в дружеских, и в родительских, в любых), вам надо научиться не лезть в чужую голову. А еще лучше вообще этого не хотеть. То есть даже если вам вдруг предложат узнать, вы должны сказать: "Нет, спасибо! Мне чужая голова не интересна!" И сейчас я попытаюсь объяснить, почему это так важно.

Когда вы пытаетесь лезть в чужую голову, вы хотите забраться на чужую территорию, куда вас не приглашали, и сливаете очень много своей энергии.

Вы ползаете по-пластунски, вынюхиваете и выслеживаете, словно какая-то крыса. Вы ощущаете себя этой крысой, хотя, надев корону, можете ощущать многоголовым мышиным королем из сказки Щелкунчик. Но по сути вы - просто серая крыса, которая старается просочиться в щель и что-нибудь украсть.

Этот неприглядный образ надо воссоздать, чтобы отучить себя от привычки лезть в чужие карманы, в чужие переписки и в чужую голову.

Но зря кто-то думает, что лезть в чужую голову - плохо по отношению к человеку. Ему все равно. А вот вы выращиваете его фигуру и незаметно для себя начинаете ему прислуживать. Начинали вы с того, что хотели его просто понять, и бац, превратились в его прислугу. Под короной большинство себя прислугами не считают, считают победителями или спасателями, но если вы целыми днями думаете о человеке, ждете его, пытаетесь предугадать его сегодняшние мотивы и завтрашние желания, вы прислуга.

Некоторые сливаются под плинтус сразу. Вот только что значимость человека была маленькой, но они вдруг решили "почему бы не порыбачить?" и полезли к нему в голову. Стали думать, "как бы сделать крючок", пошли изучать его странички, обсуждать его с подружками, размышлять, анализировать, и вот незначительный человечек вырос в грандиозного человечища. "Чего ты в нем нашла?" - удивляется подружка. Себя она в нем нашла, себя. Слила себя и нашла это. Попробуйте вложить себя во что-то, вы это обязательно полюбите. Но если на проект нужны года, чтобы привязаться к нему, фигуру можно вырастить быстро, вложить в нее себя и полюбить всей душой.

"Я тебя слепила из того, что было" помните? Лепила из себя. Кроме вас у вас ничего нет. Из себя и лепите.

То есть, когда вам хочется влезть в чью-то голову, вы расплачиваетесь за это своим мясом и кровью. Понять, что там в голове так и не получается. Фигура вырастает, и начинает расти ваша корона, чтобы вы не чувствовали себя таким ничтожным. Корона любую однозначную информацию толкует так, что у вас голова кругом идет от неоднозначности. Как в недавнем письме, помните? У мужа в альбоме фото длинноногой девушки и написано им "ангел души и тела". Жена думает, ему нравится девушка или это он про свою душу, одиноко сидящую около ее закрытых дверей? То есть куда бы вы ни влезли, в альбом, в переписку, да хоть в его печенку, корона все равно намекнет, что он томится у ваших закрытых дверей и вы должны ему распахнуться.

Главная причина никогда (никогда) не лезть другому человеку в голову, это то, что если он не говорит и не показывает вам прямо, значит он не хочет, таков ЕГО ВЫБОР.

Вот такая вот простая причина. Совершенно достаточная!

Вам кажется, что он хочет, но боится. Пусть боится. Вам кажется, что он не говорит, но намекает. Пусть намекает. Вам кажется, что он хочет, чтобы вы догадались. Пусть хочет. Он не говорит вам, значит он НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ по какой-то причине. Вам хочется знать эту причину? А зачем вы суете нос не в свое дело? Займитесь своими делами, только ваши дела могут дать вам энергию, а чужие нет.

Не совать нос не в свое дело - очень полезно, это помогает не разбазаривать себя и не пресмыкаться по чужим щелям постоянно, не сливаться в эти щели.

Но остановитесь и подумайте. Вам ведь кажется, что его голова - это ваше дело, правда? Он - ваш, вы имеете право знать. Он ваш - просто потому, что вы его хотите, вы его любите, он вам не безразличен. Так вот, хорошая новость:он сам по себе, а не ваш, потому что в любой момент может послать вас подальше и вы ничего не сделаете.

Единственная причина, по которой вам хочется влезть в чужую голову - это беззащитность и беспомощность. Вам надо знать, чего вам ждать от другого, вам страшно без контроля. Вы хотите контроль над чужой головой, потому что зависите от этой головы очень сильно. Вы не можете отделить границы, потому что зависите от другого человека. Вы прилипли и слили границы, поэтому и рветесь понять, что у него в голове, это ваша часть, вам нужен над ней контроль.

А если границы разделить, оказывается, что он может думать, что хочет, это не имеет значения, пока он ясно не сказал или не показал делом. Не донес до вас, не пригласил вас и не поделился. И намеки не имеют значения, потому что он пока не сказал. Сомневается или мнется, но прямо не говорит.

Вот если девушка намекает на что-то парню, мол приходи туда-сюда, он такой туманный намек может подхватить, поскольку готов на инициативу и вложения. Но он должен быть также готов, что в любой момент она скажет, что он все себе придумал. Если инициатива вам не выгодна, если вы не хотите вставать снизу и вообще не хотите подставиться, намеки лучше вообще не замечать. И если человек чего-то от вас хочет, он как Наташа в анекдоте про намеки поручику Ржевскому понамекает, понамекает, да и скажет прямо.

Эмпатия - это не значит пытаться угодить, наоборот, это значит разделить границы и спокойно, без иллюзий и морока смотреть, что делает человек и что он говорит, что он вам предлагает прямо.

Так у вас никогда не будет короны и никто не будет пудрить вам мозги, вы всегда будете точно и ясно видеть, как к вам относятся.

И если кто-то или что-то пытаются вас заманить какими-то хитроумными намеками и крючками, не ходите в эту тень. Пусть на свет выходят.

Если человек привык общаться прямо и на свету, зачем ему лезть в темные щели и пытаться проникнуть в чужие мозги? Незачем. Он ведь не вор. опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

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