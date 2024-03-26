Доминанта благодарности

Жизнь наша - это набор привычек - доминантных стратегий, которые попеременно автоматически включаются и выключаются. Каков набор наших доминант - такова и наша жизнь.

Надо просто принять решение быть благодарным

Наш мозг ленив - он предпочитает делать только то, к чему привык. Ведь это обеспечивает выживание. Свою деятельность мозг регулирует с помощью доминант - основных стратегий восприятия и реагирования. Поэтому и жизнь наша - это набор доминант, которые попеременно, автоматически включаются и выключаются. Когда включается одна доминанта, то другие гаснут, нервная активность и активность всего организма фокусируется на главном. Каков набор наших доминант - такова и наша жизнь.

Эволюционно мозг стремится к негативности. Не стоит это отрицать. Тысячи лет люди знают, что "не суди - да не судим будешь", но всё равно продолжают судить, обвинять, жаловаться. Не вслух, так молча. Таков наш мозг - он фиксирует недостатки, он фиксирует то, что не удовлетворяет наши потребности. Автоматически.

Поэтому привычку (доминанту) быть довольным приходится создавать специально. Иначе просто утонешь в негативе и недовольстве. И чем больше у вас желаний, чем серьёзней ваши амбиции, тем больше мозг будет фиксировать препятствия на пути.

Как всякий орган поддаётся тренировке, так и наш мозг может стать более позитивным, если мы приучим его находить и фиксировать хорошее. Благодарность - чувство, возникающее, когда разум распознаёт, что он получил то, что хотел. Надо просто принять решение быть благодарным, но не стоит обманывать себя - вы не можете быть благодарны за "потерю", за "недостаток". Мы естественно благодарны, когда видим приобретение, это просто привычка внимания - находить получение в каждый момент времени.

Возможно вы хотели бы жить среди более любящих и отзывчивых людей, но вы можете быть благодарны за то, что вы не один на необитаемом острове.

Возможно, вы не хотите чувствовать боль, но вы можете быть благодарны за то, что живы, дышите.

Возможно, вы хотите иметь больше денег, но вы можете быть благодарны за, что пообедали сегодня, или, к примеру, что вы в безопасности.

Возможно, ваша подруга сплетничает о вас, или ваш муж изменяет вам, возможно, у вас вообще нет никакого мужа и нет друзей, но вы можете быть благодарны за то, что у вас есть близкие и за то, что "потери" - это способ корректировки цели.

Откуда нам знать, что лишившись чего - то, мы на самом деле не приобрели то, что лучше?

То, что есть всегда лучше, чем то, чего нет.

То, что есть всегда содержит выгоду, благо для нас, даже если мы этого пока не видим. Разве этого недостаточно, чтобы быть благодарным?

Откуда нам это знать? Просто так устроена жизнь. Наше будущее расписано до эпизода. Кино под названием жизнь смотреть тем интереснее, чем меньше в нас сопротивления, которое тоже было лишь предусмотрено по сценарию. Теперь мы можем завершить эту серию. Мы можем перейти к следующей - под названием "благодарность". Сценарий не изменится. Всё синхронно, каждый момент. Ты будешь делать только то, что будешь хотеть делать. А желания тебе предписаны сценарием. Просто будучи благодарным, расслабленным ты можешь быть счастливее, более довольным кинозрителем. Вот и весь выбор: жить и быть недовольным и жить и быть благодарным. Сама жизнь, её содержание от от этого не зависит.

Все наши желания сбудутся. Абсолютно. Как узнать своё будущее? Посмотри на своё желание, оно всегда указывает на то, что ты будешь делать и что будет вскоре происходить. Желание - это то, что ты делаешь прямо сейчас, что предвкушаешь прямо сейчас. Если ты думаешь, что прямо сейчас в твоей реальности есть хоть что-то, что ты "не хотел", то это всего лишь невнимательность. Ты просто забыл, не обратил внимание на то, как создавал то, что есть.

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Всё, что есть вокруг нас - результат наших собственных желаний, и поэтому мы можем быть благодарны за всё. А если не получается, то здесь и надо приложить усилия, здесь требуется осветить затенённые зоны собственного разума.

Благодарность должна стать доминантой, естественным, привычным состоянием разума и мозга. Если ты видишь и признаёшь, что всё, что есть - твоё собственное желание, и то зачем, для чего тебе это было необходимо, то доминанта эта формируется естественно. Тогда мозг становится более счастливым, тело более здоровым, отношения более любящими. Если у тебя уже есть такое желание - быть благодарным. Если твоё кино докрутилось до этой серии. опубликовано econet

Автор: Игорь Чатуров

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