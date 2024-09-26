Восхитительный пирог-пудинг из тыквы

Рисовые пудинги известны всем, но далеко не все их любят. А что, если превратить это довольно тривиальное блюдо в пряный пирог? Нежная тыква в сочетании с молочным вкусом риса, приправленные кислинкой клюквы пикантностью орехов не оставят равнодушным даже тех, кто никогда не любил пудинги.
Тыквенно-рисовый пирог-пудинг
Рисовые пудинги известны всем, но далеко не все их любят. А что, если превратить это довольно тривиальное блюдо в пряный пирог? Нежная тыква в сочетании с молочным вкусом риса, приправленные кислинкой клюквы пикантностью орехов не оставят равнодушным даже тех, кто никогда не любил пудинги.
Ингредиенты (8 порций):
пудинг
топпинг
Как приготовить:
Начинаем готовить практически так же, как если бы вы варили рисовую кашу – в чашке смешиваем молоко, сахар и рис. После закипания уменьшаем огонь и варим до готовности под закрытой крышкой.
Весь процесс займет у вас не больше 20 минут, в течение которых рис должен максимально впитать в себя молоко
Теперь, пока рис остывает, ставим духовку разогреваться на 165 градусов и смазываем маслом разъемную форму; оптимальный размер – 20 см. Чуть взбиваем яйца, и соединяем с тыквенным пюре и пряностями (имбирь, ваниль, корица, кленовый сироп) в однородную массу.
Аккуратно соединяем с рисом и выливаем получившееся «тесто» в подготовленную форму. Процесс выпекания занимает около 50 минут, причем ваш пирог должен чуть подрагивать при шевелении формы.
Теперь можно заняться топпингом.
Почистите яблоки, удалите сердцевину, кожуру и косточки, порежьте на небольшие кубики. Орехи чуть подсушите на сковороде без добавления масла и мелко нарубите.
Все ингредиенты, кроме орехов добавьте в кастрюльку и готовьте на очень слабом огне около 20 минут, пока яблоки не размягчатся.
И теперь, когда ваш пирог уже остыл, покройте его сверху готовым топпингом и украсьте орехами.
Тыквенно-рисовый пудинг можно подавать.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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