Идеальный салат из огурцов с ежевикой и тыквенными семечками

Идеальный салат из огурцов с ежевикой, жареными семенами тыквы и укропом и пикантным дрессингом из сметаны и меда. Этот оригинальный салат идеально подходит для рыбных блюд.

Идеальный салат из огурцов с ежевикой, жареными семенами тыквы и укропом и пикантным дрессингом из сметаны и меда. Этот оригинальный салат идеально подходит для рыбных блюд. Хотя он хорош и сам по себе, в качестве основного блюда, — идеальный легкий обед с кусочком хлеба.

Нетривиальный огуречный салат

Время приготовления 10 минут

Ингредиенты на 2 персоны

1 огурец

100 г ежевики

3 столовые ложки тыквенных семечек

4 веточки укропа

4 столовые ложки сметаны

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 чайная ложка меда

соль и свежесмолотый перец

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Пожарьте семена тыквы в течение нескольких минут в небольшой сковороде на среднем огне, часто встряхивая.

Очистите огурец и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите в миску, добавьте ежевику и укроп.

Взбейте сметану с маслом, уксусом и медом, приправьте солью и перцем. Налейте соус на огурцы и посыпьте семенами тыквы. Объедините все ингредиенты вместе. Наслаждайтесь!

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