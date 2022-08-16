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Идеальный салат из огурцов с ежевикой и тыквенными семечками

Источник: Econet 16 августа 2022 6568
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Идеальный салат из огурцов с ежевикой, жареными семенами тыквы и укропом и пикантным дрессингом из сметаны и меда. Этот оригинальный салат идеально подходит для рыбных блюд.

Идеальный салат из огурцов с ежевикой и тыквенными семечками

Идеальный салат из огурцов с ежевикой, жареными семенами тыквы и укропом и пикантным дрессингом из сметаны и меда. Этот оригинальный салат идеально подходит для рыбных блюд. Хотя он хорош и сам по себе, в качестве основного блюда, — идеальный легкий обед с кусочком хлеба.

Нетривиальный огуречный салат

Время приготовления 10 минут

Ингредиенты на 2 персоны

  • 1 огурец 
  • 100 г ежевики
  • 3 столовые ложки тыквенных семечек 
  • 4 веточки укропа 
  • 4 столовые ложки сметаны 
  • 2 столовые ложки оливкового масла 
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса 
  • 1 чайная ложка меда
  • соль и свежесмолотый перец

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Идеальный салат из огурцов с ежевикой и тыквенными семечками

Пожарьте  семена тыквы в течение нескольких минут в небольшой сковороде на среднем огне, часто встряхивая. 
Очистите огурец и нарежьте тонкими ломтиками. Поместите в миску, добавьте ежевику и укроп. 
Взбейте сметану с маслом, уксусом и медом, приправьте солью и перцем. Налейте соус на огурцы и посыпьте семенами тыквы. Объедините все ингредиенты вместе. Наслаждайтесь!

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Источник: https://econet.by/

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