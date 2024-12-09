Затянувшийся гражданский брак

На самом деле правильное название, того, что мы по привычке считаем «гражданским браком», брак фактический или сожительство.

С правовой точки зрения существуют существенные отличия между не зарегистрированным и зарегистрированным браком.

Психологические аспекты сожительства

Гражданским браком мы привыкли называть брак без официальной регистрации в государственных органах. Хотя на самом деле это не так. В семейном кодексе зарегистрированный гражданский брак - это брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти. В Российской Федерации единственно возможный вид брака, на который распространяется гражданское право.

На самом деле правильное название, того, что мы по привычке считаем «гражданским браком», брак фактический или сожительство. Эти отношения между партнерами не оформлены в законном порядке. Незарегистрированное совместное проживание мужчины и женщины не порождает брачных прав и обязанностей, хотя у детей, рожденных вне брака такие же права, как и у детей, рожденных в браке.

Права и обязанности супругов, живущих в официально браке, регламентируются семейным законодательством. Зарегистрированный брак - это как договор, в котором каждая сторона берёт на себя определенные обязательства и если другая сторона их не выполняет, то я имею право спросить, потребовать и есть штрафные санкции и наказания.

Фактический брак это всё равно брак, и если люди живут вместе, то у них явно или неявно появляются обязательства, но его отличие от зарегистрированного брака в том, что обязанности соблюдать обязательства нет, и если вдруг что-то произойдет, то люди могут легко отказаться от всех обязательств.

Когда у людей появляется мотивация на вступление в брак?

1. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения семейной системной психотерапии, то человек, прежде чем вступить в брак должен пройти несколько стадий психологического развития.

Первый этап - это стадия монады. Когда молодой человек или девушка уходит из родительской семьи в «свободное плавание» и живёт какое-то время отдельно от всех. Это процесс физического и психологического отделения от родителей. В этот период молодые люди учатся сами о себе заботиться, узнают о своих потребностях, получают опыт в отношениях с противоположным полом. На стадии монады они не очень заинтересованы в продолжительных отношениях, в браке. Такой процесс называется сепарация.

После того как сепарация пройдена у людей возникает потребность вступление в брак, и они переходят на другую стадию развития – диаду, то есть совместное проживание с супругом.

2. Следующий фактор, который влияет на мотивацию на вступление в брак - это самоутверждение в выборе профессии. То есть если человек определился со своим делом, и имеет постоянный надежный финансовый источник, то мотивация на вступление в брак у него больше. Он чувствует опору на себя, и готов принимать ответственность и заботиться не только о себе, но и о своем партнере.

3. Безусловно, на мотивацию на вступление в брак влияет такой фактор как наличие собственного жилья. Потому что вновь созданной семье лучше жить отдельно от родственников и родителей. И это тоже дает дополнительную опору и уверенность в себе.

4. Для пояснения следующего вида мотивации вступления в брак, хочу привести в пример ситуацию своего клиента. Человек, который уже прошел сепарацию от родителей, у которого есть собственное жильё, который сделал свой профессиональный выбор и имеет стабильный источник дохода. Из всех близких людей у него остались одни пожилые родители. И мотивацией вступления в брак для него стал страх того, что он останется совсем без близких людей, без внешней опоры и поддержки. В этот момент он осознал свою потребность в продолжительных отношениях, потребность вступления в брачные отношения.

В свободных отношениях есть такая проблема, когда один партнер хочет зарегистрировать отношения, а другой нет. Если какого-то из выше перечисленных факторов у человека нет, то он будет сомневаться по поводу вступления в продолжительные, зарегистрированные отношения.

Очень часто незарегистрированные отношения длятся довольно долго и одна из сторон не понимает, почему же партнер не хочет официальных отношений. Если существует такое противоречие, то необходимо обсуждать и выяснять друг с другом останавливающие от такого шага причины, или как вариант идти на совместную психотерапию.

В моей практике есть пример, когда пара, находящаяся в гражданском браке приходила на терапию, чтобы прояснить этот вопроса. Как правило, инициатором вступления в зарегистрированные отношения является женщина, но и из него тоже есть исключения. В случае с этой парой, женщина на одном из сеансов психотерапии сделала официальное предложение своему мужчине, на которое тот ответил отказом. Работая в дальнейшем с этой парой выяснилось, что мужчина не определился со своей профессией, находится в поиске своего дела, и психологически не сепарировался от родителей. Он прямым текстом заявил: «Ну какой же я муж?».

Существуют также и другие психологические причины, нежелания партнеров регистрировать супружеские отношения. Перечислю некоторые из возможных причин.

1. В основе словосочетания брачные узы, лежит слово узник. Таким образом, супружеские отношения предполагают потерю части своей свободы. Супруги попадают в некоторую зависимость друг от друга. Это может быть эмоциональная или финансовая зависимость, а ещё есть какие-то общие дела и обязанности. Например, супругам необходимо вместе навещать родителей одного из них.

В любом коллективе, сообществе, где индивиду хорошо, он теряет часть своей свободы, за счёт этого удовлетворяется потребность в принадлежности. Поэтому как вариант, барьером для вступления в официальные отношения может быть страх потерять свою свободу. Потому что посягательства на личную свободу, личное время со стороны партнера всё равно будут. Если люди находятся в свободных отношениях то им легче «послать» своего партнера и отказаться от его просьбы, потому что вроде бы никто никому особо ничего не должен.

Как было написано выше, зарегистрированный брак предполагает наличие определенных семейных прав и обязанностей, и, осознавая это труднее отказаться от каких-либо обязательств.

К потере свободы можно также отнести обязательство хранить верность своему супругу. Живя в свободных отношениях, многие позволяют себе удовлетворять сексуальные потребности с другими партнерами, и им не хочется терять эту возможность.

2. Очередной причиной продолжения свободных отношений может быть отсутствие у человека полной уверенности в правильном выборе партнера. Не регистрируя отношения, индивид сохраняет право на продолжение поиска более достойного супруга, и живет в «гражданском браке» потому, что ему просто удобно так жить. Партнёр удовлетворяет какие-то его базовые потребности, например в сексе, или в приготовлении пищи и этого пока достаточно.

Кстати, известный психотерапевт Берт Хеллингер говорит следующее:

«Заключение брака это прощание с юностью. Партнерские отношения без брака - это продолжение юности. Если пара долго живет вместе и не женится, в ней каждый говорит другому: я продолжаю искать чего-то лучшего - это постоянно бессознательное оскорбление».

В гражданском браке женщина чаще называют себя женой любимого мужчины, тогда как мужчина в гражданском браке наоборот продолжают считать себя холостяками. Об этом свидетельствуют результаты последней переписи населения в нашей стране, согласно данным который число замужних женщин превышает количество женатых мужчин.

3. Согласие или сопротивление модели родительской семьи тоже могут влиять на установку на «гражданский брак». Если есть негативный опыт проживания с родителями, которые находились в официальном браке, то человек может в форме протеста отказываться от официального брака.

4. Неудачный зарегистрированный брак и травмы связанные с ним могут привести к страху повторного переживания болезненных чувств. Поэтому люди выбирают больше не связывать себя никакими обязательствами друг перед другом.

5. Человек должен пройти стадию монады, прежде чем у него появится потребность вступление в брак. Он более заинтересован в получении опыта и непродолжительных отношениях, познании себя, своих возможностей и качеств противоположного пола. Если встречаются два человека разного уровня психологического развития и потребностей, то в брачный союз эти отношения вряд ли разовьются. Причём партнер, который находится на более низком уровне, может совсем не достигнуть нужной планки, либо перейти на другой уровень через долгие годы. Если продолжать пример с парой, которая приходила ко мне на психотерапию, то женщине было 25 лет, а мужчине 45 лет.

6. В семье обязательно присутствует взаимозависимость. Существует такая категория людей, которая испытывает сложности с выстраиванием близких отношений. В гештальт-терапии таких людей называют контрзависимыми. Такие люди характеризуются наличием очень жестких границ своей личности.

Существует также другой полюс - созависимые люди, которые больше склонны к психологическому слиянию и размытию границ.

Если противоположности встретятся, то это будет мука для обоих. Один будет всё время уводить в слияние, а другой сопротивляться этому.

Говоря о будущем гражданских браков, многие исследователи приходят к мнению, что подобная форма совместной жизни получит дальнейшее распространение. Этому способствуют как объективные условия, связанные с современным общественным разделением труда (более поздняя чем прежде экономическая самостоятельность большинства молодых людей), более ранним физическим, в том числе сексуальным развитием, так и продолжающийся процесс ломки строгих рамок в области половой морали, доминирование свободы в установлении внебрачных половых связей. опубликовано econet

Автор Антон Филиппов

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