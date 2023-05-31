Себе хозяин: 7 правил самостоятельности ребенка

Тема детской самостоятельности — одна из лидирующих в запросах к детскому психологу. Родители переживают, тревожатся и злятся, когда в какой-то момент обнаруживают, что их ребенок так и не становится самостоятельным.

Самостоятельный ребенок

Тема детской самостоятельности — одна из лидирующих в запросах к детскому психологу. «Мой ребенок не хочет учиться», «Он совсем отказывается отпускать меня», «Мой сын не может ничего делать сам», «У дочери никакой ответственности, если я не стою над душой и не повторяю по 150 раз, она не делает ничего…»

Эти и многие другие фразы я слышу очень часто. Родители переживают, тревожатся и злятся, когда в какой-то момент обнаруживают, что их ребенок так и не становится самостоятельным.

И действительно, почему получается так, что у одних дети сами прекрасно спят и учатся, а у других — многочасовые укладывания и уроки со слезами? Как же помочь ребенку стать самостоятельным? И нужна ли ему в этом наша помощь?

1. Самостоятельность в детях не нужно воспитывать

Это основное правило, из которого вытекают уже все последующие. Самостоятельность — это качество, которое формируется в результате естественного процесса развития ребенка.

Просто в какой-то момент он начинает делать сам то, что раньше делал только с чужой помощью: держать голову, стоять, бегать, ходить по ступенькам, сам засыпать, оставаться с другим взрослым, оставаться один на один со сверстниками. И тут главное — увидеть его готовность переходить на новый уровень и не помешать, руководствуясь своими страхами или другими эмоциями.

2. Дети могут гораздо больше, чем нам кажется

В нашем обществе принято воспринимать детей более слабыми и инфантильными, чем они есть на самом деле. С рождения их предписывают кутать, оберегать от всевозможных микробов, защищать от малейших стрессов. Это путь к формированию тревожного и боязливого ребенка, к сожалению.

Детский организм имеет колоссальную способность к адаптации и восстановлению. Дети, на самом деле, могут пить холодное, бегать босиком и самостоятельно преодолевать многие болезни без дополнительного лечения. Главное — замечать эти возможности детского организма и не мешать. Самостоятельность ребенка начинается с самостоятельности его иммунитета, доверия и опоры на свое тело.

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3. Ребенок формирует свое самоощущение, опираясь на то, как воспринимают его родители

Поэтому замечайте посыл, который вы транслируете своему ребенку о нем самом. Проведите эксперимент и записывайте те слова и выражения, которые вы чаще всего говорите: «Аккуратнее, там можно упасть» или «Не ходи туда, ты упадешь», «У тебя не получится, ты еще маленький» или «А давай ты попробуешь вот так, вместо …»

Можно записывать на диктофон свою прогулку или игру с ребенком, а потом проанализировать. Сам факт наличия включенного диктофона позволит вам сосредоточиться на том, что именно вы говорите.

4. Самостоятельность ребенка может пугать, и ей можно неосознанно сопротивляться, если материнство — это самая главная или даже единственная сфера реализации

В таком случае будут бороться два противоположных спектра чувств: радость за ребенка и гордость от его взросления, и страх потери контроля, потери смысла жизни и ощущения собственной значимости. Мама может радоваться сепарации и самостоятельности, если ей понятно, на что потратить освободившееся время так, чтобы чувствовать при этом глубокое удовлетворение.

5. Вседозволенность также вредна для самостоятельности, как и сверхопека

Это менее очевидно, но это так. Представьте, что вы проснулись завтра утром, а вы — президент страны. Однако у вас нет ни соответствующих знаний, ни понимания происходящих процессов, которые вы должны контролировать и возглавлять. И при этом есть необходимость решать огромное количество задач.

Ребенок, сталкиваясь со вседозволенностью, чувствует себя аналогично. Он не может руководить взрослыми, корректно принимать решения, строить долгосрочные планы и прочее. Поэтому возложение на ребенка обязанности «главы семьи» и полное подчинение его малейшему желанию формирует тревогу и неуверенность, а отнюдь не самостоятельность. Самостоятельность появляется там, где есть внутренняя уверенность и понимание границ своих возможностей.

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6. Не помогайте, не спросив, нужна ли ваша помощь

Речь не идет о тех ситуациях, когда что-то угрожает жизни или здоровью ребенка. Мы говорим, например, о ситуациях, когда ребенок не может справиться с поставленной задачей и ищет пути ее решения.

Так вот пока он ищет, и не просит о помощи, не вмешивайтесь. Дайте ему возможность попробовать еще раз самому. Если видите, что ситуация заходит в тупик, вы можете спросить: «Тебе помочь?».

Для меня было удивительно, что моя на тот момент еще годовалая дочь уже могла выбрать — помогать ей или нет. Она еще не умела отвечать словами, но, например, тянула руку, если нужно было помочь ей подняться. А могла и не тянуть.

7. Принимайте ошибки своих детей

Именно ошибки позволяют формировать опыт. Именно ошибки учат пониманию границ возможностей, чувствованию своих потребностей и желаний. Без ошибок самостоятельность невозможна. А чтобы любить детские ошибки, нужно иметь толерантность к своим!

Подводя итоги, я бы хотела еще раз сказать: дети станут самостоятельными и сами. Лучшая помощь в этом аспекте — это не мешать. И, конечно, подавать пример - заниматься собой, идти вперед, развиваться, ошибаться и обязательно пробовать снова. опубликовано econet

Фото: Джон Вильгельм

Автор: Дарья Селиванова

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