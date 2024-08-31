Свекольный гаспачо с васаби

Этот гаспачо, приготовленный из молодой свеклы и зеленью, на вкус так же хорош, как и красив! Суп получается освежающий, вкусный и очень легкий!

Гаспачо с кефиром и васаби

Разве это не самый красивый цвет для супа? Этот гаспачо, приготовленный из молодой свеклы и зеленью, на вкус так же хорош, как и красив! Суп получается освежающий, вкусный и очень легкий! Здоровая еда может быть вкусной и невероятно красивой. Попробуйте, этот рецепт станет вашим коронным.

Время приготовления 30 минут | 4 порции

Ингредиенты

8 шт. молодой свеклы с зелеными листьями

1 зубчик чеснока, раздавленный

1/2 чайная ложка тертого имбиря

1 л растительного бульона

350 мл кефира

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка васаби

1 столовая ложка соевого соуса

2 чайных ложки соли из растительного масла и черного перца

​Для топа

4 редиса, нарезанные тонкими ломтиками

1/2 огурца, мелко нарезанные

1 столовая ложка семян черного кунжута

1 чайная ложка нарезанного укропа

1 чайная ложка нарезанной петрушки

1 чайная ложка нарезанного лука

Как готовить:

Промойте свеклу под проточной водой, отрежьте корни и ботву. Нарежьте небольшими кубиками, нарежьте стебли и листья на мелкие кусочки.

Нагрейте масло на сковороде, обжарьте чеснок и имбирь на медленном огне, добавьте свеклу и тушите в течение 5 минут. Вылейте бульон и варите 5 минут, затем добавьте стебли и листья и варите еще 3 минуты. Добавьте лимонный сок, соевый соус и васаби. Дайте остыть.

Соедините с кефиром, приправьте солью и перцем.

Подавать с редисом и огурцом, посыпать кунжутом и зеленью. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

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