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Свекольный гаспачо с васаби

Источник: Econet 31 августа 2024 6532
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Этот гаспачо, приготовленный из молодой свеклы и зеленью, на вкус так же хорош, как и красив! Суп получается освежающий, вкусный и очень легкий!

Свекольный гаспачо с васаби

Гаспачо с кефиром и васаби

Разве это не самый красивый цвет для супа? Этот гаспачо, приготовленный из молодой свеклы и зеленью, на вкус так же хорош, как и красив! Суп получается освежающий, вкусный и очень легкий! Здоровая еда может быть вкусной и невероятно красивой. Попробуйте, этот рецепт станет вашим коронным.

Время приготовления 30 минут | 4 порции

Ингредиенты

  • 8 шт. молодой свеклы с зелеными листьями 
  • 1 зубчик чеснока, раздавленный
  • 1/2 чайная ложка тертого имбиря 
  • 1 л растительного бульона 
  • 350 мл кефира 
  • 1 столовая ложка лимонного сока 
  • 1 чайная ложка васаби 
  • 1 столовая ложка соевого соуса 
  • 2 чайных ложки соли из растительного масла и черного перца

​Для топа

  • 4 редиса, нарезанные тонкими ломтиками 
  • 1/2 огурца, мелко нарезанные 
  • 1 столовая ложка семян черного кунжута 
  • 1 чайная ложка нарезанного укропа 
  • 1 чайная ложка нарезанной петрушки 
  • 1 чайная ложка нарезанного лука

Свекольный гаспачо с васаби

Как готовить:

Промойте свеклу под проточной водой, отрежьте корни и ботву. Нарежьте небольшими кубиками, нарежьте стебли и листья на мелкие кусочки.

Нагрейте масло на сковороде, обжарьте чеснок и имбирь на медленном огне, добавьте свеклу и тушите в течение 5 минут. Вылейте бульон и варите 5 минут, затем добавьте стебли и листья и варите еще 3 минуты. Добавьте лимонный сок, соевый соус и васаби. Дайте остыть.

Соедините с кефиром, приправьте солью и перцем. 

Подавать с редисом и огурцом, посыпать кунжутом и зеленью. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.by/

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