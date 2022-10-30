Яйцо пашот с киноа на завтрак

Это один из самых любимых мною типов завтрака. Вы можете использовать любые крупы, сочетать их с овощами, зеленью и дополнять яйцом пашот (не нравится пашот — положите жаренное или сваренное не в крутую яйцо). Такое блюдо всегда насыщает и согревает, особенно в холодные дни.

Вкуснейшее начало дня: киноа с яйцом пашот

Это один из самых любимых мною типов завтрака. Вы можете использовать любые крупы, сочетать их с овощами, зеленью и дополнять яйцом пашот (не нравится пашот — положите жаренное или сваренное не в крутую яйцо). Такое блюдо всегда насыщает и согревает, особенно в холодные дни.

Ингредиенты (2 порции):

1 стакан отваренной киноа

1 средний помидор

6–7 см огурца

½ красной луковицы, мелко нарубить

1 ст. л. оливкового масла

2–3 стакана нарезанного укропа

3–4 ст. л. раскрошенной феты

1 стакан листьев шпината

небольшой пучок зелени (листовой капусты кале, мангольда или просто больше шпината)

2 яйца

1 ч. л. столового уксуса

1 средний авокадо

немного зеленого лука, мелко нарубить

горсть гранатовых зерен (по желанию)

Как приготовить:

1. Нарежьте томаты и огурец, добавьте лук, укроп, половину феты и оливковое масло. Хорошенько перемешайте и добавьте киноа. Еще раз перемешайте и отставьте в сторону.

2. Наполните небольшой сотейник на треть холодной водой и доведите до кипения. Когда начнет кипеть, установите на него дуршлаг с зеленью и дайте ей пропариться, но не переварите.

Снимите дуршлаг, добавьте в воду уксус и убавьте огонь так, чтоб вода очень медленно кипела. Разбейте яйца по одному в маленькую чашку и аккуратно влейте поочередно в кипящую воду. Опускание яйца в небольшую воронку размешанной воды даст более привлекательную форму, но так получится готовить только по одному яйцу в кастрюле и приготовление каждого займет около 3 минут. Варите яйца около 3–4 мин. Достаньте их шумовкой и подсушите на бумажных полотенцах.

3. Нарежьте авокадо. Разделите салат из киноа на две порции и положите в подогретые миски. Наполните каждую пропаренной зеленью и дольками авокадо. Выложите по одному яйцу в каждую миску и присыпьте зеленым луком и крошками феты. При желании присыпьте еще зернами граната. Подавайте в теплом виде.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet.ru

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