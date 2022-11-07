Вы — НЕ ТА женщина

Модное нынче слово «нарциссизм» введено в общественное сознание еще Фрейдом. Он, в свою очередь, ссылается на историю древнеримского поэта Овидия, рассказанную 2000 лет назад: юноша влюбился в собственное отражение в воде и погиб от тоски по недостижимому «возлюбленному».

Что такое любить нарцисса

- Когда ты выберешь своего Икрана, он тоже должен выбрать тебя.

- Как я узнаю, что он меня выбрал?

- Он захочет тебя убить.

к/ф «Аватар»

За пятнадцать лет в психологическом консультировании и двенадцать - в психотерапии я выслушала несколько сотен женских рассказов о несчастной любви. Вспоминая самые трагические любовные истории, связанные с отсутствием взаимопонимания между партнерами, манипулированием и даже психологическим садизмом, я понимаю, что почти любая из них приводит нас к теме нарциссизма.

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О чем речь?

Модное нынче слово «нарциссизм» введено в общественное сознание еще Фрейдом. Он, в свою очередь, ссылается на историю древнеримского поэта Овидия, рассказанную 2000 лет назад: юноша влюбился в собственное отражение в воде и погиб от тоски по недостижимому «возлюбленному».

Слушая эту историю, можно подумать, будто бы «нарциссизм» означает «очень сильно любить себя». Ирония психиатров в том, что клиническая практика подразумевает ровно обратное.

«Родом из детства»

Принято считать, что у нарцисса была депрессивная, холодная или отвергающая мать, которая не принимала малыша как есть. Непрерывная критика и недовольство родителей могли перемежаться парадоксально незаслуженной похвалой, что сформировало у ребенка довольно противоречивое представление о себе. За случайный и незаслуженный успех его возносят к небесам и назначают на полдня героем года. За неудачу отталкивают или игнорируют, показывая, что без удачи он - ничто. Наиболее тяжелый нарциссизм возникает в семьях, где детей и вовсе никогда не хвалят.

Лишение любви для ребенка тем страшнее, чем сам он меньше. А маленьким ребенком лишение любви переживается, как внутренняя смерть. Такой малыш научается приспосабливаться к холодным и отвергающим родителям, непрерывно добиваясь успехов, которые можно было бы им предъявить в уплату за любовь.

Если мама любит юных спортсменов, сынок будет ставить рекорды. Если бабушка без ума от зарубежной литературы, внучек прочтет в оригинале всего Гюго. А для папы-математика такая дочка будет щелкать в шестом классе задачки, предназначенные для одиннадцатого.

Вы спросите, что же тут плохого? В самом феномене стремления к совершенству - ничего. Без этого невозможны ни обучение, ни работа над ошибками, ни искусство, ни научно-технический прогресс, ни личностный рост.

Более того: все самое прекрасное в нашем мире создано нарциссами для нарциссов (а мы - пользуемся).

Проблема в другом: приспосабливаясь к семейному уродству, ребенок платит уродством внутренним.

Жизнь нарцисса -

…есть вечное движение к улучшению, ведь проиграть для него - значит исчезнуть. Иными словами, нарциссу всегда есть, что делать и одновременно - всегда некем быть. И поскольку чувство потери себя очень страшное, он непрерывно ищет возможности самосовершенствования, пропуская мимо жизнь как таковую. Но это еще не самое худшее.

Люди, которых никто по-настоящему не любил, не способны ни принимать любовь, ни отдавать ее. Безусловно, детство нашего героя было трагичным и даже чуть не разрушило его. И, представляя его страдания, вы, наверняка, испытываете боль и жалость, как и я. Однако, выжив, нарцисс обычно не остается в долгу. Он платит миру тем, что разрушает тех, кто с ним связан, проделывая с ними все то, чему научили его родители. Об этом я и хочу рассказать подробнее.

«Принц» и «нищий»

По словам голландского психотерапевта Харма Сименса, всех нарциссов можно условно разделить на два типа. Назовем их «принц» и «нищий».

Люди первого типа («нищие») остро переживают свои неуникальность и несовершенство. Их мучительная зависть к чужим успехам порой граничит с депрессией. Они очень ранимы и зависимы от постороннего мнения, и нуждаются в непрерывном одобрении, которое лишь ненадолго ослабляет тоску. Они никогда не бывают довольны или счастливы, поскольку не владеют способностью просто быть, наслаждаясь жизнью. Место жизни занято мучительным обдумыванием того, что в жизни идет не так. Как следствие, они очень страдают от дефицита близости с другими людьми, но страх, что с близкого расстояния их разоблачат, увидев «изъяны», всегда сильнее.

Нарциссы второго типа («принцы») ведут себя, как полная противоположность первому, и обычно они получаются из тех детей, чьим мамам угодить было попросту невозможно. Они не осознают своего центрального переживания - боли неидеальности. В этом случае психологические защиты очень прочны (ведь они помогали ребенку выжить!), поэтому внешне такие люди стабильны до «непрошибаемости». Они-то как раз уверены, что идеальны!

Свое бесконечное высокомерие они скрывают тем лучше, чем выше их интеллект. Если же вы (ненадолго) попали в круг доверенных лиц, «принц» может по секрету признаться вам, что он и есть самый великий человек на свете. На втором месте - вы, коль скоро удостоены чести знать секрет. Карикатурное высокомерие служит защитой от зависти («я все равно лучше, чем они»), а самоуверенность - защитой от близости («я все равно справлюсь без них»). Конечно, «принцы» также сталкиваются с проблемами установления близких отношений, но никогда не признают своей роли в них. Да и вообще кажется, что такой пустяк, как близость, их мало волнует. Ведь впереди - великие дела!

Что же общего у двух таких разных типов людей? То, что те и другие бесконечно страдают от несовершенства, поскольку «быть лучше» - и есть единственный известный им способ, при помощи которого можно заслужить любовь других. Отличает первых от вторых лишь то, насколько осознается это страдание. Если в первом случае оно обнажено и болит, то во втором - задекорировано психологическими защитами до полной неузнаваемости.

«Нищие» нарциссы страдают острее, поэтому гораздо чаще обращаются за психотерапевтической помощью. «Принцы», напротив, за помощью не обращаются почти никогда, а страдать заставляют близких. Но главный фокус состоит в том, что внутри каждого «принца» заключен «нищий» (и наоборот), и одного нам не понять без другого. Так давайте разберемся, из чего же сделаны Принцы на самом деле.

Начало: порочный круг восхищения

Страшный секрет «принца» в том, что он бесконечно сомневается в собственной ценности, и ваше восхищение - главная его пища. Как только он заметит, что вы не уверены на его счет, он немедленно вас покинет - ради поисков той, которая будет смотреть на него с придыханием. Но если вы его, все же, заметили, что будет дальше?

Какое-то время все будет хорошо. Поскольку нарциссы, как правило, умны, ваш Принц быстро изучит вас и будет являть те свои стороны, которые, нравятся вам больше всего. Он будет приносить вам любимые цветы или правильные пирожные (зависит от того, что вызывает наиболее сильную реакцию). Если вы любите театр, он купит билет как раз туда, куда вы мечтали попасть. Если вам больше по душе прогулки в парке, ненадолго он будет согласен и на это: просто гулять. Он выучит ваш язык. Он научится шутить так, чтобы вам было смешно и слушать так, чтобы вы верили, что он правда тронут рассказом. Какое-то (очень непродолжительное) время вы будете счастливы.

Нарцисс может оказаться самым изобретательным любовником, какого вы когда-либо встречали, а может вообще не оказаться им. Зависит от того, какая область жизни избрана для самоутверждения. Узнать нарцисса в постели обычно легко: вам никогда не удастся с ним эмоционально встретиться. В те мгновения, когда вы страстно ловите его взгляд, четверки с плюсом и пятерки с минусом в его мозгу стремительно калькулируются в четвертную отметку. Ему всякий раз не до вас: он прикидывает, насколько он прекрасный любовник.

Как мы уже знаем, пугающее чувство внутренней пустоты нарцисс умеет отодвигать лишь одним способом - получая восхищение. Ирония в том, что сколько бы ни было восхищения, его всегда недостаточно, ведь пустоту внутри невозможно заделать снаружи. Как бы вы ни любили его и как бы ни восхищались, ему всегда будет не то или мало, ведь сам он в глубине души не верит, что чего-то стоит. Он, как лошадь Мюнхгаузена: пьет одним своим концом, выливая из другого. Однажды вы, глядя ему в глаза, скажете: «Ты прекрасен», а он, ухмыляясь, ответит: «Ты тоже ничего себе». И вы с пугающей остротой поймете, что все чувства в вашем союзе - только ваши.

Продолжение: зависть и ее «младшие сестры»

Запомните: нарциссы бесконечно завистливы, ибо зависть - логическое продолжение недовольства собой. И нарциссы бесконечно отрицают, что они завистливы: иначе без того мучительное недовольство собой станет вовсе невыносимым.

У нарциссической зависти есть «младшие сестры» - другие личностные черты, более заметные в отношениях: неблагодарность, неспособность извиняться и холодность. Благодарность предполагает, что у кого-то есть нечто, в чем я нуждаюсь, а это унизительно.

Сожаление и способность извиняться - также отсутствуют, поскольку иначе пришлось бы признать, что ваш Принц был в чем-то не прав. Холодность нарциссов объясняется тем, что эмоциональная близость предполагает безоружность, доверие и стирание границ. А для нарцисса это смерть, ведь тогда он не сможет контролировать то, насколько он прекрасен.

Что же дальше?

Поскольку нарцисс не способен к близости, «любовные» отношения довольно быстро начинают утомлять его. А поскольку признать, что он не способен к близости, он не в силах, легче назначить ответственной вас. Поэтому, однажды вместо прекрасного Принца вы обнаружите рядом брюзжащее существо, обиженное в вашем лице на весь свет. Если ему не важно оставаться джентльменом, он вдруг выразительно сплюнет в траву на обочине или «случайно» забудет о встрече. Если имидж ему необходим, он очень вежливо осведомится, не вы ли втихомолочку разбили его любимую чашку, пока он был в душе.

Когда вы, нервно смеясь, поинтересуетесь, что же стало с самыми лучшими в мире отношениями, в ответ прозвучит нечто вроде: «Тебе не идет громкий смех». Смех, разумеется, застрянет у вас в горле, но как только вы придете в себя, выяснится, что вам, скажем, нужно подкачать нижний пресс, сменить оправу очков, прочесть учебник по логике и улучшить память, потому, что про оправу он говорит вам во второй раз, а про логику в пятый… Да и вообще, вы узнаете, что вы - не та женщина, которая ему нужна потому, что его великие цели не согласуются с вашими мелкими прихотями.

Если вы все еще с ним, дальше будет хуже. Как только вы накачаете пресс, окажется, что вы недостаточно милы с его друзьями. Когда вы начнете до ушей улыбаться его друзьям, окажется, что лучше бы вы отложили улыбки до визита к стоматологу. Когда вы сорветесь, прозвучит, что, судя по стилю вашей аргументации, учебник по логике вы так и не прочли. А когда, заплакав, вы кинете в него тарелкой, он внесет ее в счет вместе с любимой чашкой (которую в похожей ситуации разбила одна из ваших предшественниц).

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Конец

Если вы не любите его, вы уйдете теперь. Но если бы вы не любили его, стали бы вы это читать? Бонус, который ждет вас в конце марафона - вы правда станете лучше. Ведь никому не повредит ни учебник по логике, ни лишний визит к стоматологу, ни плоский живот. Штраф, который вы за это заплатите, во много раз превышает годовой абонемент в элитный спортзал - подорванная вера в себя и ощущение внутренней пустоты, которые всегда достаются тем, кто мечтал сделать нарцисса счастливым.

Трагедия нарциссизма столь же грандиозна внутри, сколь невидима снаружи. Запомните одно: каким бы удачливым не был ваш Принц, он всегда нищий внутри, и переживает себя ничтожеством. Покой, отдаленно напоминающий счастье, посещает его на миг, когда он вскарабкался на очередную ступеньку невидимой лестницы, ведущей в небо.

Чем глупее ваш любимый, тем меньше он догадывается, что причина его острой тоски и недовольства миром - в нем. И тем агрессивнее он будет улучшать вас, как часть этого неидеального мира.

Чем умнее ваш Прекрасный Цветок, тем сильнее он будет озабочен собой, а не миром и не вами. Ежедневной часовой лекции про самосовершенствование не будет, однако не будет и многого другого.

Он никогда не испытает к вам реального тепла; он не способен вас честно выслушать, если вам плохо и «болит душа»; он не умеет жалеть и не способен эмоционально поддерживать. Проще говоря, в отношениях с вами такой человек отсутствует.

Послесловие

«Я понятия не имею, какая мне нужна женщина. Неудачливая и слабая будет злить тем, что паразитирует на мне. Успешная и самостоятельная будет вызывать у меня чувство зависти и унижения. Мне нужна сильная подруга, успехи которой я буду все время принижать: иначе мне не выжить. И я глубоко противен себе, когда говорю это».

Этот текст когда-то произнес один из моих клиентов, вовсе не нарцисс: нарцисс на подобные честность и мужество не способен. Но каждый из них чувствует именно так. Поэтому, если вы, все же, решите остаться, поддерживайте себя тем, что нарциссы выбирают лучшее, и поэтому ваш Принц выбрал вас. Но если вы думаете, что сознание этого может греть вместо любви, вы ошибаетесь. опубликовано econet.ru

Автор Полина Гавердовская

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