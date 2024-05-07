Мне скучно… Придумай что-нибудь!

Некоторые люди понимают брак очень своеобразно и — разумеется! — серьёзно от этого своеобразия страдают...

Брак как лекарство от скуки

Некоторые люди понимают брак очень своеобразно и — разумеется! — серьёзно от этого своеобразия страдают.

В этой заметке я хочу рассказать о таком своеобразии и (хотя это бесперспективно, я понимаю) предостеречь от подобной ошибки

Сразу — главное.

Люди, о которых я говорю, стремятся вступить в брак, чтобы избавиться от ощущения скуки. Или, может быть, так точнее, чтобы кто-то взял на себя нелёгкий труд придумывать развлечения.

Их жизнь достаточно ровна, без всплесков, падений и прочих ярких событий. Это и угнетает.

Человеку, как и большинству живых существ, нужны новые впечатления и переживания. В биологии это называют «сенсорным притоком» (или, как вариант, потребностями в новизне и разнообразии; другой вариант — сенсорной и гедонистической потребностями).

Суть, впрочем, одна и та же. Человеку нужно новое. Новое визуальное, новое осязальное, новое «обоняльное», новое эмоциональное. Новое, новое, новое…

У разных людей таковая потребность выражена в разной степени, как и всегда. Поэтому одному нужно путешествовать триста сорок дней в год, а другому достаточно поотжиматься двадцать раз в день — вот тебе и сенсорный приток, во всей полноте.

И есть люди, у которых обсуждаемая потребность выражена хорошо, а удовлетворять её они не научились. Они сделали свою жизнь серой и однообразной и поэтому постоянно чувствуют себя неудовлетворёнными. Им плохо, тоскливо и печально. Почти депрессия, если хотите.

Неудивительно, что при таких раскладах отношения играют новыми красками. Они становятся не просто способом создания общей жизни (в чём, как я уже писал, главный смысл отношений).

Отношения становятся неисчерпаемым источником тех самых ярких событий. А оные, в свою очередь, становятся источником развлечений. Удовлетворяют, так сказать, сенсорную и гедонистическую потребности.

В таких отношениях всегда очень насыщенно — люди то ругаются, то мирятся. То ходят «с мордами», то любятся без памяти. Сплошные качели.

По понятным причинам, в таких отношениях скуки и однообразия не бывает. Тем более, что ссоры и примирения могут проходить по разным сценариям, что добавляет новизны и разнообразия. Прям рай! (это был сарказм)

Разумеется, не обязательно развлекаться именно страданиями или радостями. Сойдёт, если муж/жена будет придумывать что-нибудь «новенькое», «интересненькое». Ну там постоянно напрягать фантазию и поражать, впечатлять, потрясать, удивлять, ошеломлять и восхищать. Так тоже подойдёт.

Чем плохи такие отношения? Прежде всего тем, что в них нарушен базовый постулат — брак и семья ценны безопасностью и питательностью. Если нет ни того, ни другого, то из таких отношений люди бегут при первой же возможности.

Я думаю, достаточно очевидно — отношения, где много ссор и скандалов, где один (или оба) партнёра считают, что их обязаны развлекать, не являются ни безопасными, ни питательными.

Насыщенными яркими событиями — да. Но одной насыщенности для счастливой супружеской жизни, увы, мало.

Отмечу отдельно — разумеется, очень хорошо и правильно напрягать фантазию и поражать, впечатлять, потрясать, удивлять, ошеломлять и восхищать своего партнёра. Это очень важно, нужно и так далее. Единственное условие — это взаимный процесс. Не односторонний, а именно взаимный.

Подчеркну для тех, кто читает мои заметки через абзац. Описываемые в этой заметке люди хотят, чтобы развлекали — их. Они не собираются развлекать партнёра, им это не интересно и не нужно. Они пассажиры, которые позволяют себя вести. Они потребители. Они не участвуют в обмене «плюшками», а пожирают их как Робин-Бобин.

Так вот, развлечение хорошо, когда оно взаимно. Договорились?

Теперь о выходе. Есть ли он? Конечно!

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Научиться развлекаться самостоятельно. Именно так — научиться самостоятельно обеспечивать сенсорный приток, найти интересные занятия и заниматься ими. Постоянно пробовать что-то новое. Экспериментировать и узнавать. Учиться (это, кстати, ещё и на длительности жизни положительно сказывается).

И не надо мне рассказывать про серую обыденность в век интернета и авиаперелётов. Мол, вокруг меня быдло и затхлая атмосфера. Это всё сказочные сказки.

Мой прадед, Данила Хведаравич Маньковский, кочегар с Балтфлота, живущий на хуторе под Толочином (Витебская губерния), в 1928 году (в 1928!) организовал из «тутэйшых» самый натуральный театр, где был за режиссёра и суфлёра. Они, полуграмотные крестьяне, через семь лет после Гражданской войны, живущие однодворцами на хуторах, как-то смогли наладить себе развлечения и наладить так, что к ним приезжали со всей округи. И аплодировали, и восхищались, и благодарили («самаплясам ды вяндлінкай»).

Когда будете писать мне коменты о том, как ужасно скучна ваша жизнь, вспомните про Данилу Хведаравича Маньковского. Вспомните — и не пишите ерунды в коменты.

Человек, при желании, может научиться развлекаться самостоятельно. И, следовательно, нет необходимости пытаться найти такие развлечения в отношениях (браке).

Итого — если мотивом вступления в отношения (в брак), является желание получить развлечения, вступление лучше отложить. Отложить, научиться развлекаться самостоятельно, найти другие, более продуктивные мотивы, и вот уже с ними — вступать в отношения.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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