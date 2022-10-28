Инфантильный ребёнок: не наказывайте тумбочку

Сколько мам адекватно реагируют на попытки малыша самостоятельно открыть сок и не ругают за разорванный пакет? А сколько отбирают упаковку и делают всё сами?

В нашем сознании подросток — это человек от 12 до 18 лет. Скажем так, от среднего школьного возраста до законодательно обеспеченного факта «совершеннолетия». Букве закона, безусловно, можно верить, вот только учёные-геронтологи настаивают, что подростковый возраст необходимо поднимать до 25 лет. О чём это говорит?

Инфантильный ребёнок: что делать?

Современные дети взрослеют медленно — куда позднее своих родителей, бабушек и дедушек. Что такое 25 лет для Фёдора Достоевского или Джека Лондона? Возраст, когда надо не только себе на кусок хлеба зарабатывать, но и обеспечивать семью. С другой стороны, современным детям задумываться о хлебе большей частью не надо, появились социальные службы, да и сам процесс воспитания изменился.

Тем не менее, у любой палки две стороны.

Ко многочисленным плюсам современной системы, наставничеству, комфортному родительству и школам добавляется и минус - наши дети стали инфантильны.

Виноваты в этом только мы.

Сколько мам адекватно реагируют на попытки малыша самостоятельно открыть сок и не ругают за разорванный пакет? А сколько отбирают упаковку и делают всё сами? В итоге получаем неприспособленное к жизни создание, но продолжаем удивляться: откуда?

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У подростка, вырастающего из того самого ребёнка с соком, начинаются проблемы в дальнейшем.

Во-первых, с учебой. «Зачем мне стараться, если всё равно хорошо не получится, ведь я неумеха?». Вуз такой подросток выбирает проще, чтобы было безопаснее. Зачем сдавать ЕГЭ на сто баллов, если у других всё равно получится круче? А ещё приятнее, если выбор сделают родители, у них всегда получается правильнее.

Едем дальше. Получив образование, такой подросток начнёт искать работу: пусть малооплачиваемую, лишь бы комфортную. Не надо эксцессов, не надо ответственности и наказаний. Инициатива наказуема, так зачем её проявлять? Если другие лучше знают, как правильно, то и свои интересы отстаивать бесполезно. «Ой, всё» и «я не умею, лучше вы» — главные друзья такого специалиста, хотя он может знать несколько иностранных языков и быть реальным профессионалом. Просто ему страшно, а роль пятого заместителя шестого менеджера у восьмой батареи слева вполне его устраивает.

Ну как вам картина? Страшно?

Страшно. Родители со временем моложе не становятся, сумма пенсии начинает пугать, как книги Кинга. Да, ребёнок получил прекрасное образование, но зарплата его не меняется со временем, как и амбиции. Вы уже забыли, как выглядел пролитый на пол сок при попытке его открыть, как вы кричали на ребёнка за разбитую посуду, когда пятилетняя Оля пыталась её помыть. «Иди отсюда, я сама, ты же все переколотишь». Вы забыли, Оля забыла, а её подсознание — нет.

Какие выводы?

Дайте ребёнку сделать самому максимально возможное. Поощряйте самостоятельность в любом возрасте. Да, вы выйдете на 15 минут позже, если четырёхлетний Ваня будет завязывать шнурки сам, зато какие последствия. Поощряйте его, хвалите, пусть проявляет инициативу, и не ругайте, если что-то не получилось. В конце концов, если Оля вырастет самостоятельной, она купит вам новую посуду взамен разбитой.

История из жизни

На один из тренингов к нам пришел Костя. 14-летний юноша приятной внешности, вежливый и тактичный. Разговор зашел о любви (тема сложная, но всегда интересная), и Константин стал доказывать, что брак, собственно, пережиток прошлого и не нужен.

— Но ведь если любит, зачем штамп? — напирал он, — Если она меня разлюбит, её разве штамп остановит?

То, что подросток выдаёт самостоятельное мнение, — в принципе, не могло не радовать, только самостоятельное ли оно? Набор шаблонов из популярных СМИ не очень похож на аргументированную позицию. После тренинга решено было обсудить ситуацию. По Фрейду, так сказать, хотя его и сильно переоценивают. Оказалось, что, несмотря на всё своё воспитание и галантность, Костя рос в довольно странной модели семьи.

Дома Костя ничего не может сделать без разрешения мамы. Мама авторитарная, любящая, но властная, как средневековая королева.

Покупать одежду, которая нравится, нельзя. На концерт любимой группы нельзя. Дома быть в 20:00. И никаких, абсолютно никаких домашних дел.

— Зачем поручать ему мыть полы, если он зальёт весь паркет? — восклицает мама.

— Да я ему даже цветов не доверяю, они мгновенно загибаются, — сообщает она через секунду.

— Пыль протереть? А фарфор вы потом будете по полу собирать? — тут уже можно и руки опустить.

Одновременно с этим мама всегда объясняла сыну, что семья — это главная ценность, а помогать жене и воспитывать детей — прямая обязанность мужчины. «Мужчина состоятелен тогда, когда несёт ответственность за своих близких. И никак иначе». Вот только пыль в 14 лет ему, будущему мужчине, лучше не вытирать.

В итоге у подростка в голове возникла полная каша. С одной стороны, он должен стать ответственным, с другой — как можно сметь свое суждение иметь, возьми с полки пирожок и иди делай уроки. Как нам кажется, любовь к гражданскому браку отсюда же: вроде как и лицо при тебе, и ответственности никакой, если что.

Что делать?

Инфантильный подросток — это страшно, но не так страшно, если избавиться от этой черты во взрослой жизни. Стивен Кинг пока ещё не написал рассказ про Костю, зато написали мы, и в нашем случае хороший конец обеспечен.

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СПОРТ

Доказано, что у детей, занимающихся спортом, проблем с несамостоятельностью меньше. Они ответственны, настойчивы, видят цель и идут к ней.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Как у девочек, так и у мальчиков поощряйте участие в волонтёрских движениях и общественной деятельности. Особенно если она связана с заботой. Пусть сами выберут себе занятие по душе: животные это будут, экологические проблемы, старики или многодетные семьи — вариантов масса.

Поищите вместе с ребёнком варианты в интернете (так будет лучше, если боитесь наткнуться на экстремистов, замаскированных под Робин Гудов).

ОТСУТСТВИЕ ГИПЕРОПЕКИ

Да, мы живем в небезопасное время. Самостоятельно гуляющих во дворе детей встречаешь всё меньше, как и самостоятельно ездящих на кружки и секции. За это мы вас ругать не будем, слишком уж динамичный мир окружает наших детей. Но давайте им возможность проявлять самостоятельность тогда, когда безопасно. Пусть у них будут обязанности, за которые они несут полную ответственность. Не сходил в магазин за солью — вся семья сидит без соли. Лучше один раз плеваться невкусной картошкой, чем вырастить «инфантила».

ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Создатель «Рыбаков Фонда» Игорь Владимирович Рыбаков сам часто говорит, что именно привлечение детей к обсуждению семейных проблем и бюджета помогло ему и его супруге Екатерине воспитать самостоятельных и ответственных детей. Так что привлекайте подростка к разговорам о тратах и инвестициях.

Во-первых, так вы покажете ему, что он взрослый, а вы ему доверяете.

Во-вторых, у вас будут аргументы при невозможности что-то купить: «в семейный бюджет не заложено».

ПЛАНИРОВАНИЕ

Приучайте ребенка планировать свой день и свою жизнь с раннего подросткового возраста. Пусть учится ставить цели: умение видеть задачи и решать их последовательно — один из главных показателей зрелости.

ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Вам знакома картина: ребёнок бьется коленкой об угол тумбочки и мама с папой начинают… наказывать тумбочку. «Ух, какая нехорошая! Нельзя бить Димочку!». Что думает Димочка? Что табуретки, столы и тумбочки виноваты во всех смертных грехах. Потом к «обвиняемым» добавляются учителя, университет и государство, которое не даёт молодому и талантливому заработать.

Так что при возникновении трудностей в подростковом возрасте ставьте вопрос иначе. «Так-так, и что ты будешь делать для решения этой проблемы?» Не ругайте и не жалейте, пусть ищет выход сам, а вы поможете выбрать из предложенных подростком вариантов. В итоге у подростка сложится жизненно важный рефлекс: в любой ситуации искать пути решения.опубликовано econet.ru

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