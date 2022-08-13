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Смузи из арбуза: вкусный способ очистить почки

Источник: Econet 13 августа 2022 6414
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Многие знают, что арбуз очень полезен для очищения почек, а арбузная диета – очень эффективна. 

Смузи из арбуза: вкусный способ очистить почки

Многие знают, что арбуз очень полезен для очищения почек, а арбузная диета – очень эффективна. 

Арбуз — просто кладезь магния, без которого организм человека не может правильно функционировать. Середина августа — самое время включать арбуз в свой рацион как можно чаще! Предлагаем еще один способ полакомиться вкусом арбуза!

Легкий и нежный коктейль из арбуза

Свежий, легкий и нежный коктейль из арбуза, клубники и банана! Наслаждайтесь им в жаркий летний день или после тренировки. Натуральные ингредиенты и их витамины, минералы обеспечат вам энергию на целый день! 

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Ингредиенты:

  • ¼ стакана воды
  • ⅘ стакана арбуза, нарезанного кубиками
  • ½ стакана клубники, нарезанной кубиками
  • ½ среднего банана
  • ¼ стакана кубиков льда 

Смузи из арбуза: вкусный способ очистить почки

Пищевая ценность:

  • 41 г углеводов
  • 5 г клетчатки 
  • 26 г сахара
  • 3 г белка
  • 1 г жира

В одной порции этого напитка содержится (% от суточной нормы):

  • 19% Витамина А
  • 113% Витамина С
  • 7% тиамина
  • 24% Витамина B6
  • 11% Фолиевой кислоты
  • 8% пантотеновой кислоты
  • 13% Магния
  • 19% Калия
  • 9% Меди
  • 32% мангана

Приготовление: поместите ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Налейте в стакан и наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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смузи арбуз банан рецепт клубника

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