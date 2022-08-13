Смузи из арбуза: вкусный способ очистить почки

Многие знают, что арбуз очень полезен для очищения почек, а арбузная диета – очень эффективна.
Многие знают, что арбуз очень полезен для очищения почек, а арбузная диета – очень эффективна.
Арбуз — просто кладезь магния, без которого организм человека не может правильно функционировать. Середина августа — самое время включать арбуз в свой рацион как можно чаще! Предлагаем еще один способ полакомиться вкусом арбуза!
Свежий, легкий и нежный коктейль из арбуза, клубники и банана! Наслаждайтесь им в жаркий летний день или после тренировки. Натуральные ингредиенты и их витамины, минералы обеспечат вам энергию на целый день!
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Ингредиенты:
Пищевая ценность:
В одной порции этого напитка содержится (% от суточной нормы):
Приготовление: поместите ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Налейте в стакан и наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.by/
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