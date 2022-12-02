Безглютеновый брауни с бананом

Нежный десерт с кремообразной текстурой и совсем БЕЗ муки!

Шоколадное лакомство без муки

Делала его с большим сомнением на удачу (особенно смутило полное отсутствие муки), но результат удивил: брауни получился нежным, с кремообразной текстурой и очень!, ну очень шоколадно-шоколадистый!

Ингредиенты:

2 средних банана (размять в пюре)

2 крупных яйца

2 ч. л. ванильного экстракта

2 ст. л. кокосового молока

125 г нарезанного темного шоколада (без добавления лактозы)

1 ст. темного какао

1/4 ст меда

Приготовление:

Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.

В кухонном комбайне или блендере взбить все ингредиенты (кроме соды) до однородной консистенции.

В конце добавить соду и еще раз взбить.

Форму для выпечки смазать маслом, покрыть пергаментной бумагой и выложить тесто. Разровнять.

Выпекать при 175 ° С 25 - 30 минут.

Готовьте с любовью! econet.ru

Автор: Ульяна Хорунжа

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