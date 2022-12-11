Та самая и Тот самый

Идеализация вперемешку с обесцениванием может являться свидетельством того, что мужчина «женат» на своей маме, а женщина верна отцу (или маме).

Поиск идеального – это вероятный признак симбиотической связи с одним из родителей. Идеализация вперемешку с обесцениванием может являться свидетельством того, что мужчина «женат» на своей маме, а женщина верна отцу (или маме). Реальный партнер не сможет «победить» надежду на объединение с идеальным родителем. Тогда любая девушка будет вызывать недоверие, а мужчина – недостаток уважения.

Многие ждут "тех самых"...

И соответственно, таким выросшим товарищам построить успешные личные отношения не очень просто. Когда ответственность раздроблена (я+мама=тесная связка), то нет готовности отвечать только за себя перед партнером (без симбиотической связи с родителем). Здравствуйте, созависимые отношения.

Только через СО-мнения и поиск своего личного мнения человек приходит к своему выбору. Пока есть слепая верность родителю, то любовь к супругу - это половинчатое, не окончательное решение, которое своими колебаниями будет постоянно раскачивать лодку отношений. Пока она не потонет. И так до следующего плав. средства.

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Течь в отношениях дает дыра ожидания. Это такой запасной канал связи – ожидание любви от мамы или папы. Если упростить, то недополученая ласка от матери намного важнее нежности жены. Как бы супруга не старалась дарить тепло, если мужчина внутреннее не простил маму за холодность, он просто не в состоянии принять любовь от партнерши. Он игнорирует то, что ему дают в настоящем из-за обиды на прошлое. Сидит в коробке и ждет, когда мама, наконец, поймет, как была нужна и оценит его верное ожидание с лихвой. Увы, это иллюзия. Мама не приходит, а женщины уходят, так и не дождавшись, когда к ним навстречу выйдет партнер.



Та же «шляпа» с женщинами. Она внутри маленькая девочка, которая ждет, что папа все-таки поймет, как она-малышка нуждается в его заботе и защите. Такая женщина со своим партнером тоже только «наполовину». Вроде и выбрала, но не так чтобы насовсем. Ведь ситуация с папой ой как заряжена и никак не разрешится. Тоже в стадии ожидания подвис эмоциональный возраст. Тогда происходит отталкивание партнера ради папочки. Обесценивание – «ты не так меня любишь». Да, не так. «Так» мог только папа, но он по своим личным причинам не смог этого дать. И теперь ТА САМАЯ неполученная любовь повисла в воздухе плотной стеной между взрослыми мужчиной и женщиной.



Поэтому многие ждут «тех самых». Причем ждут того, чего нет в принципе. Не было и не будет. Есть другое, настоящее и реальное, но оно обесценивается ради печального прошлого и иллюзорно-освободительного будущего.

Как бы это сказать помягче… Частенько супруги вместо того, чтобы наладить отношения друг с другом, берут в союзники собственных детей. Так и получается, что дочь становится эмоциональной женой, когда настоящая супруга, к примеру, деспотичная и отвергающая. С мальчиками такая же ситуация. Муж холоден с женой, которая начинает требовать внимания и комплиментов от собственного сына, пытаясь из него сделать «настоящего мужчину».

Такие дети вырастают, уходят из семей, но внутренне остаются верны своей псевдо-паре (маме или папе).

Когда мама идеализируется, особенно когда ее уже нет в живых, то притрагиваться к светлой памяти ни-ни. Но, к сожалению, вся подавленная неудовлетворенность в этом случае сплавляется на жену и дочерей. Если осталась непрожитая горечь с первой женщиной в своей жизни – с мамой, то расхлебывают ее те, кто рядом и имеют принадлежность к женскому полу. Обычно процесс обмена упреками взаимный, и жена, в свою очередь, проецирует на мужчину уже свои детские обиды. Понять, что обиды не по адресу помогает личная и семейная терапия.

«Когда она говорит ЭТО, что это для тебя»?

«Когда он поступает ТАК, что это для тебя»?

В одной и той же реплике, в одном и том же действии, каждый из нас увидит СВОЙ подтекст. Вот с этим подтекстом и надо работать.

Самим осознать и проработать свои претензии бывает очень непросто, потому что в близких отношениях поднимаются сложные и сильные чувства, которые порой отключают разум. В итоге ругаются не взрослые, а обиженные испуганные дети, которые в партнере в момент ссоры видят угрозу для своего существования (значимый взрослый покинет!). Отношения постепенно разрушаются, когда люди регулярно переносят свои внутренние конфликты вовне. Решение проблемы не приходит, а усталость и неприязнь от постоянных ссор только растет.

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Происходит борьба с воображаемым источником боли - человеком напротив, вместо того, чтобы обратить внимание непосредственно на болезненный сигнал и посмотреть откуда идет импульс.

Когда клиент приходит с явными претензиям к маме и отцу, то работа идет быстрее. Чуть медленнее, когда у него все «ок» с родителями, а с партнером и детьми так себе. Очень условно терапевтический процесс можно разделить на несколько стадий: на выявление обиды на родителей, проявление чувств по этому поводу, примирение с этими чувствами (разрешение им быть), а затем происходит прощение и принятие родителей. В итоге человек становится эмоционально зрелым и «отделяется» от родителей (и от ожиданий к ним, которые провоцируют так много обид).

После признания права родителей на ошибку приходит смирение и появляется бОльшая лояльность к себе и к окружающим. После принятия различных чувств и установления близости между конфликтующими сторонами падает железный занавес. «..Он бросил свой щит и свой меч, швырнул в канаву наган. Он понял, что некому мстить и радостно дышит»

Там, где есть непрожитые обиды, нет места для радости и доверия к жизни. У каждого из нас есть выбор – ждать «тех самых» или заниматься собой уже сейчас. опубликовано econet



Автор Маша Мошковская

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