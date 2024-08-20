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5 рецептов летних салатов

Источник: freshlover.ru 20 августа 2024 6700
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Лето в разгаре, на грядках поспевает зелень, а в полях — полезные дикоросы. Самое время для легкой, живой и богатой витаминами еды...

Летние салаты - то что надо для дружеских пикников и вечерних посиделок на даче

Лето в разгаре, на грядках поспевает зелень, а в полях — полезные дикоросы. Самое время для легкой, живой и богатой витаминами еды.

Хочу поделиться с вами находками из летнего меню — живыми, вкусными и немудреными салатами, которые не отнимут много времени и зарядят энергией. Все ингредиенты дешевы и доступны.

1. Салат со свеклой и зеленью

5 рецептов летних салатов

Этот простейший салат хорош тем, что в него можно добавить практически любую зелень. Мой любимый вариант вы видите ниже. Обязательно дайте салату настояться!

Я сама узнала об этом лайфхаке недавно, на Московском Фестивале сыроедения. Оказывается, процессы ферментации, происходящие в салате в первые часы после приготовления, значительно улучшают усвоение его ингредиентов. А еще —  вкус. Проверьте сами!

Зелень можно взять абсолютно любую. Полезнее всего сейчас — сныть, но подойдет и шпинат, и мангольд, и даже кольраби. На фото у меня вариант с кейлом (кудрявая капуста), но со снытью мне нравится больше.

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 1 сырая свекла
  • 2 моркови
  • Половинка яблока
  • 2-3 огурца
  • Большой пучок сныти
  • 5-6 перьев зеленого лука
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 ст ложки оливкового масла
  • Сок половинки лимона
  • 1 веточка любистка (по вкусу)

Приготовление

  • Свеклу и морковь почистить, натереть на крупной терке.
  • Яблоко и огурцы нарезать, зелень и чеснок нашинковать.
  • Перемешать все ингредиенты, заправить маслом и соком лимона.
  • Дать настояться 2-3 часа и подавать.

5 рецептов летних салатов

2. Салат с кабачками на гриле

Здесь погоду делают кабачки на гриле, которые хороши сами по себе, а уж в салате это просто песня. Главное, не съешьте все кабачки, пока будете подготавливать остальные ингредиенты. 

Ингредиенты на 2 порции

  • Большой пучок рукколы
  • Пучок сныти
  • Морковка
  • Средний кабачок
  • 6 молодых листочков смородины
  • Льняное масло
  • Розовая или морская соль
  • Розмарин сушеный
  • Бальзамический уксус по вкусу

Приготовление:

1. Кабачок нарезать кружками толщиной в 5 мм, посолить, посыпать розмарином и запечь на решетке. Можно сбрызнуть немножко оливковым маслом.

2. Морковку почистить и натереть на крупной терке. Зелень мелко порубить.

3. Смешать все ингредиенты, заправить маслом и бальзамическим уксусом.

4. Подавать незамедлительно, пока кабачки еще теплые.

5 рецептов летних салатов

3. Зеленый салат с миндалем

Основа этого рецепта — капуста, незаменимый продукт при детоксе. Отсюда и название салата. Лучше брать молоденькие зеленые кочанчики, так как они помягче и в них больше пользы. Подойдет также пекинская капуста (зимой я делаю этот салат с ней), но летом я рекомендую брать именно молодую белокочанную. Миндаль здесь можно использовать двумя способами: просто нарезать и добавить в салат, либо измельчить в блендере и смешать с лимонным соком и маслом. Получится такая интересная заправка.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 300 грамм капусты белокочанной
  • 4 пера зеленого лука
  • 2 небольших огурца
  • Яблоко
  • Горсть сырого миндаля
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Гималайская соль

Приготовление:

1. Капусту мелко нашинковать и слегка присыпать солью, затем помять руками. Она выделит сок и станет мягче.

2. Нашинковать лук. Огурцы нарезать небольшими кубиками,  а яблоко — соломкой.

3. Измельчить миндаль с помощью блендера или ножом. 

4. Все перемешать и заправить лимонным соком с маслом.

5 рецептов летних салатов

4. Табуле-салат

Табуле пришел к нам из Сирии и Ливана. Наряду с хумусом, это одно из моих любимых блюд Средиземноморского востока.

Готовится табуле элементарно и очень быстро — не более 20 минут. Я люблю его за то, что он абсолютно универсален —  может быть не только салатом, но и вполне полноценным ужином. В этом случае просто подавайте его горячим.

Как вариант, вы можете заменить булгур кус-кусом или киноа.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 чашка булгура
  • 1 стакан кипятка
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 3 столовых ложки оливкового масла
  • 2-3 зубчика чеснока, мелко рубленого
  • 1/3 стакана нарезанного зеленого лука
  • 3 больших помидора
  • 1 чашка нарезанной свежей петрушки
  • 1/2 чашки нарезанной свежей мяты
  • Гималайская розовая соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Стакан булгура запарить кипятком на 15-20 минут.

2. В это время взбить лимонный сок и оливковое масло в небольшой миске. Добавить чеснок и взбить еще раз. Вылить соус в булгур и размешать.

3. Подержать помидоры в кипятке, удалить кожуру и мелко нарезать.

4. Добавить в булгур лук, помидоры, петрушку и мяту. Перемешать, приправить солью и перцем по вкусу.

5 рецептов летних салатов

5. Салат с молодым картофелем на гриле

Очень интересный вариант, который я подсмотрела у Джейми Оливера. Мне давно хотелось сделать какой-то оригинальный теплый салат, и вот подвернулся этот рецепт. Овощи на гриле  — это всегда вкуснотища, а уж молодой картофель, сладкий и с дымком… Ммм! 

Салат не на скорую руку, зато это идеальный вариант для пикника и выходных на даче. Смело делайте побольше, так как съедят все, гарантированно.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • 8-10 маленьких молодых картофелин
  • 3 столовые ложки оливкового масла, разделить
  • 1 красная луковица
  • 1 красный сладкий перец
  • 2-3 столовые ложки нарезанной свежей кинзы
  • 2 столовые ложки нарезанного шнитт-лука
  • 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 3/4 чайной ложки гималайской соли
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца

Приготовление:

1. Подготовить гриль или разогреть духовку до 180 градусов. Красный перец разрезать пополам. Лук нарезать толстыми ломтиками.

2. Картофелины разрезать пополам и отварить до полуготовности. Слить воду, добавить 2 чайные ложки масла и перемешать руками в большой миске.

3. Смешать лук, перец и 1 чайную ложку масла. Поместить картофель, лук и перец на решетку и запекать на гриле либо в духовке до готовности. Дать немного остыть, затем нарезать перец тонкими полосками, картофель — ломтиками, а лук — на четвертинки.

4. Поместить оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла и остальные ингредиенты в большую миску, хорошо размешать венчиком. Добавить запеченные овощи и подавать немедленно.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Валентина Горбунова

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Источник: https://econet.by/

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