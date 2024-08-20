5 рецептов летних салатов

Лето в разгаре, на грядках поспевает зелень, а в полях — полезные дикоросы. Самое время для легкой, живой и богатой витаминами еды...

Летние салаты - то что надо для дружеских пикников и вечерних посиделок на даче

Лето в разгаре, на грядках поспевает зелень, а в полях — полезные дикоросы. Самое время для легкой, живой и богатой витаминами еды.

Хочу поделиться с вами находками из летнего меню — живыми, вкусными и немудреными салатами, которые не отнимут много времени и зарядят энергией. Все ингредиенты дешевы и доступны.

1. Салат со свеклой и зеленью

Этот простейший салат хорош тем, что в него можно добавить практически любую зелень. Мой любимый вариант вы видите ниже. Обязательно дайте салату настояться!

Я сама узнала об этом лайфхаке недавно, на Московском Фестивале сыроедения. Оказывается, процессы ферментации, происходящие в салате в первые часы после приготовления, значительно улучшают усвоение его ингредиентов. А еще — вкус. Проверьте сами!

Зелень можно взять абсолютно любую. Полезнее всего сейчас — сныть, но подойдет и шпинат, и мангольд, и даже кольраби. На фото у меня вариант с кейлом (кудрявая капуста), но со снытью мне нравится больше.

Ингредиенты на 3-4 порции:

1 сырая свекла

2 моркови

Половинка яблока

2-3 огурца

Большой пучок сныти

5-6 перьев зеленого лука

3 зубчика чеснока

3 ст ложки оливкового масла

Сок половинки лимона

1 веточка любистка (по вкусу)

Приготовление

Свеклу и морковь почистить, натереть на крупной терке.

Яблоко и огурцы нарезать, зелень и чеснок нашинковать.

Перемешать все ингредиенты, заправить маслом и соком лимона.

Дать настояться 2-3 часа и подавать.

2. Салат с кабачками на гриле

Здесь погоду делают кабачки на гриле, которые хороши сами по себе, а уж в салате это просто песня. Главное, не съешьте все кабачки, пока будете подготавливать остальные ингредиенты.

Ингредиенты на 2 порции

Большой пучок рукколы

Пучок сныти

Морковка

Средний кабачок

6 молодых листочков смородины

Льняное масло

Розовая или морская соль

Розмарин сушеный

Бальзамический уксус по вкусу

Приготовление:

1. Кабачок нарезать кружками толщиной в 5 мм, посолить, посыпать розмарином и запечь на решетке. Можно сбрызнуть немножко оливковым маслом.

2. Морковку почистить и натереть на крупной терке. Зелень мелко порубить.

3. Смешать все ингредиенты, заправить маслом и бальзамическим уксусом.

4. Подавать незамедлительно, пока кабачки еще теплые.

3. Зеленый салат с миндалем

Основа этого рецепта — капуста, незаменимый продукт при детоксе. Отсюда и название салата. Лучше брать молоденькие зеленые кочанчики, так как они помягче и в них больше пользы. Подойдет также пекинская капуста (зимой я делаю этот салат с ней), но летом я рекомендую брать именно молодую белокочанную. Миндаль здесь можно использовать двумя способами: просто нарезать и добавить в салат, либо измельчить в блендере и смешать с лимонным соком и маслом. Получится такая интересная заправка.

Ингредиенты на 2 порции:

300 грамм капусты белокочанной

4 пера зеленого лука

2 небольших огурца

Яблоко

Горсть сырого миндаля

Оливковое масло

Лимонный сок

Гималайская соль

Приготовление:

1. Капусту мелко нашинковать и слегка присыпать солью, затем помять руками. Она выделит сок и станет мягче.

2. Нашинковать лук. Огурцы нарезать небольшими кубиками, а яблоко — соломкой.

3. Измельчить миндаль с помощью блендера или ножом.

4. Все перемешать и заправить лимонным соком с маслом.

4. Табуле-салат

Табуле пришел к нам из Сирии и Ливана. Наряду с хумусом, это одно из моих любимых блюд Средиземноморского востока.

Готовится табуле элементарно и очень быстро — не более 20 минут. Я люблю его за то, что он абсолютно универсален — может быть не только салатом, но и вполне полноценным ужином. В этом случае просто подавайте его горячим.

Как вариант, вы можете заменить булгур кус-кусом или киноа.

Ингредиенты на 4 порции:

1 чашка булгура

1 стакан кипятка

1/2 чайной ложки соли

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

3 столовых ложки оливкового масла

2-3 зубчика чеснока, мелко рубленого

1/3 стакана нарезанного зеленого лука

3 больших помидора

1 чашка нарезанной свежей петрушки

1/2 чашки нарезанной свежей мяты

Гималайская розовая соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление:

1. Стакан булгура запарить кипятком на 15-20 минут.

2. В это время взбить лимонный сок и оливковое масло в небольшой миске. Добавить чеснок и взбить еще раз. Вылить соус в булгур и размешать.

3. Подержать помидоры в кипятке, удалить кожуру и мелко нарезать.

4. Добавить в булгур лук, помидоры, петрушку и мяту. Перемешать, приправить солью и перцем по вкусу.

5. Салат с молодым картофелем на гриле

Очень интересный вариант, который я подсмотрела у Джейми Оливера. Мне давно хотелось сделать какой-то оригинальный теплый салат, и вот подвернулся этот рецепт. Овощи на гриле — это всегда вкуснотища, а уж молодой картофель, сладкий и с дымком… Ммм!

Салат не на скорую руку, зато это идеальный вариант для пикника и выходных на даче. Смело делайте побольше, так как съедят все, гарантированно.

Ингредиенты на 2-3 порции:

8-10 маленьких молодых картофелин

3 столовые ложки оливкового масла, разделить

1 красная луковица

1 красный сладкий перец

2-3 столовые ложки нарезанной свежей кинзы

2 столовые ложки нарезанного шнитт-лука

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

3/4 чайной ложки гималайской соли

1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца

Приготовление:

1. Подготовить гриль или разогреть духовку до 180 градусов. Красный перец разрезать пополам. Лук нарезать толстыми ломтиками.

2. Картофелины разрезать пополам и отварить до полуготовности. Слить воду, добавить 2 чайные ложки масла и перемешать руками в большой миске.

3. Смешать лук, перец и 1 чайную ложку масла. Поместить картофель, лук и перец на решетку и запекать на гриле либо в духовке до готовности. Дать немного остыть, затем нарезать перец тонкими полосками, картофель — ломтиками, а лук — на четвертинки.

4. Поместить оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла и остальные ингредиенты в большую миску, хорошо размешать венчиком. Добавить запеченные овощи и подавать немедленно.

Готовьте с любовью! econet

Автор: Валентина Горбунова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet