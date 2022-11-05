Яблочная долма: необычно и очень вкусно!

Хочется приготовить что-то необычное? Cделайте алма долмасы или долма из яблок

Хочется приготовить что-то необычное? Cделайте алма долмасы или долма из яблок. Яблоки для такой долмы лучше брать кисло-сладких сортов.

Долма из яблок



Ингредиенты (на 10 яблок):

рис чуть больше половины стакана

1 средняя луковица

половина пучка петрушки (10-15 веточек)

1 ст.л. коринки (или черного изюма)

1 ч.л. мяты

1 ч.л. смеси молотого душистого перца и корицы

острый перец (по желанию)

соль

перец



Для соуса:

мякоть от яблок

2-3 зубчика чеснока

растительное масло

1 ст.л. томатной салчи (томатная паста)

2-3 сухих острых перчика

анис (по желанию)

соль

воды - примерно 1-1,5 стакана





Как приготовить:



Рис промыть и отварить до полуготовности - это нужно для того, чтобы начинка успела приготовиться, а яблоки при этом не развалились.

Лук и петрушку измельчить.

Яблоки помыть, срезать сверху наподобие крышечки. Убрать мякоть с помощью ложки, оставив примерно полсантиметра.

В рис положить лук, петрушку, коринку, пряности, соль, перец.

Добавить немного воды для сочности.

Нафаршировать яблоки и накрыть "крышечками".

Соус: Мякоть, которую мы вырезали из яблок натереть на терке или измельчить любым другим способом. Добавить к ним соль, томатную пасту, мяту (можно анис), растительное масло (примерно 1 ст.л.) и воду. Размешать.

Духовку разогреть до 180С.

В глубокую форму выкладываем яблоки, затем выливаем соус на дно формы, так, чтобы яблоки в нем не утопали, иначе они просто разварятся в нем и развалятся.

Так же кладем в соус несколько острых сухих перчиков и пару зубчиков чеснока (не разрезая его!).

Не накрывая крышкой, ставим форму в духовку примерно на 40 минут.

Следим, чтобы соус не пригорел (при необходимости добавить воды).

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet