Ваш ребенок навсегда останется «вашим малышом», но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии...
Ваш ребенок навсегда останется для вас ребенком, но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии.
Вот несколько советов о том, как ваш малыш может помогать вам каждый день.
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С точки зрения психологии развитие самостоятельности ведет к уверенности в себе и показывает ребенку, что вы ему доверяете.
С точки зрения поведения разрешение ребенку каждый день что-то делать самому и быть активным участником его собственной ежедневной жизни позднее ослабит неизбежные приступы упрямства. Он будет бороться за независимость — это нормальный этап развития, но многие эксперты соглашаются в том, что возможность почувствовать свою самостоятельность и автономию снижает вероятность кризисного поведения.
С точки зрения развития речи, когда ребенок участвует в делах, вы можете поговорить о тысяче вещей. Не забывайте задавать вопросы и давать ребенку ответить — словами, выражением лица, жестами.
С точки зрения моторики разнообразные самостоятельные действия дают ребенку новый опыт, который поможет развить координацию, лучше распознавать свои чувства и научиться разным полезным вещам — сколько силы нужно, чтобы открыть контейнер (умение давить и тянуть), ощущение мягкой мокрой губки в руках, когда протираешь стол (тактильные ощущения), балансирование, когда наклоняешься к обуви (вестибулярный аппарат).
С практической точки зрения вы занимаете ребенка и делаете ежедневные задачи немножко повеселее. Нужно сделать завтрак, а малыш путается под ногами? Посадите его на стул и пусть помогает вам разбивать и взбивать яйца. Времени вам это не сэкономит, но зато рассудок, может, и сохранит.
Я начну, ты закончи
Простой способ дать малышу возможность помочь — если вы начинаете что-то делать, а он доводит до завершения. Я им пользуюсь, когда учу детей есть самостоятельно. Например: начните чистить банан, а ребенок пусть снимает лепестки кожуры; вытащите ему руки из рукавов, а стягивает кофту пусть сам; расшнуруйте обувь и стащите с пяток, а снимает пусть сам.
Ты начни, я закончу
Это отличный подход, когда речь о мытье и других процедурах, которые нужно сделать внимательно. Например: дайте попробовать немного почистить зубы или протереть стол после еды.
Давай вместе
Этот способ подходит в случаях сложных задач, которые требуют помощи или заботы о безопасности. Например: разбить яйцо для завтрака в миску, порезать мягкие овощи детским ножиком, помыть тарелки, ополоснуть голову в ванной.
Я покажу, а ты попробуй
Этот способ — когда нужны только базовые навыки. Например: засунуть грязную одежду в корзину или машинку, снять шапку, понести очень легкую сумку с продуктами, которые нельзя разбить.
Выбери ты
Просто дать ребенку самому выбирать — прекрасный способ вдохновить его на раннюю самостоятельность. Например: пусть выберет между двумя футболками, двумя бутербродами или двумя игрушками — посмотрит, скажет, возьмет или покажет, что хочет.
Уход за собой
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В доме
Еда
Дети могут учиться самостоятельности раньше, чем кажется. Позвольте малышу помочь, дорогие родители, и приготовьтесь поразиться, на что он способен!опубликовано econet.ru
Автор Рейчел Коули
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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