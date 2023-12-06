Ваш ребенок навсегда останется «вашим малышом», но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии...

Когда я работала в детском центре, родители постоянно удивлялись насколько самостоятельны их дети. Дома еще кормят из ложечки в высоком детском кресле, а тут они сидят на маленьких стульчиках за маленькими столиками, сами держат приборы, пьют из открытых стаканов, спят в больших кроватях, разуваются перед сном и моют руки перед едой.

Пособие для родителей

Ваш ребенок навсегда останется для вас ребенком, но обретение самостоятельности — важный шаг в его развитии.

Вот несколько советов о том, как ваш малыш может помогать вам каждый день.

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Почему самостоятельность важна с раннего возраста

С точки зрения психологии развитие самостоятельности ведет к уверенности в себе и показывает ребенку, что вы ему доверяете.

С точки зрения поведения разрешение ребенку каждый день что-то делать самому и быть активным участником его собственной ежедневной жизни позднее ослабит неизбежные приступы упрямства. Он будет бороться за независимость — это нормальный этап развития, но многие эксперты соглашаются в том, что возможность почувствовать свою самостоятельность и автономию снижает вероятность кризисного поведения.

С точки зрения развития речи, когда ребенок участвует в делах, вы можете поговорить о тысяче вещей. Не забывайте задавать вопросы и давать ребенку ответить — словами, выражением лица, жестами.

С точки зрения моторики разнообразные самостоятельные действия дают ребенку новый опыт, который поможет развить координацию, лучше распознавать свои чувства и научиться разным полезным вещам — сколько силы нужно, чтобы открыть контейнер (умение давить и тянуть), ощущение мягкой мокрой губки в руках, когда протираешь стол (тактильные ощущения), балансирование, когда наклоняешься к обуви (вестибулярный аппарат).

С практической точки зрения вы занимаете ребенка и делаете ежедневные задачи немножко повеселее. Нужно сделать завтрак, а малыш путается под ногами? Посадите его на стул и пусть помогает вам разбивать и взбивать яйца. Времени вам это не сэкономит, но зато рассудок, может, и сохранит.

5 способов поддержать самостоятельность ребенка

Я начну, ты закончи

Простой способ дать малышу возможность помочь — если вы начинаете что-то делать, а он доводит до завершения. Я им пользуюсь, когда учу детей есть самостоятельно. Например: начните чистить банан, а ребенок пусть снимает лепестки кожуры; вытащите ему руки из рукавов, а стягивает кофту пусть сам; расшнуруйте обувь и стащите с пяток, а снимает пусть сам.

Ты начни, я закончу

Это отличный подход, когда речь о мытье и других процедурах, которые нужно сделать внимательно. Например: дайте попробовать немного почистить зубы или протереть стол после еды.

Давай вместе

Этот способ подходит в случаях сложных задач, которые требуют помощи или заботы о безопасности. Например: разбить яйцо для завтрака в миску, порезать мягкие овощи детским ножиком, помыть тарелки, ополоснуть голову в ванной.

Я покажу, а ты попробуй

Этот способ — когда нужны только базовые навыки. Например: засунуть грязную одежду в корзину или машинку, снять шапку, понести очень легкую сумку с продуктами, которые нельзя разбить.

Выбери ты

Просто дать ребенку самому выбирать — прекрасный способ вдохновить его на раннюю самостоятельность. Например: пусть выберет между двумя футболками, двумя бутербродами или двумя игрушками — посмотрит, скажет, возьмет или покажет, что хочет.

50 способов дать ребенку вам помочь

Одежда

Стащить кофту через голову

Засунуть руки в рукава

Стянуть носки (снимите их с пятки, чтобы помочь)

Снять обувь (расстегните и покажите, как ее правильно снять)

Выбрать между двумя видами одежды

Положить обувь на место

Расстегнуть куртку

Застегнуть куртку (сначала вставьте молнию)

Снять шапку

Натянуть штаны (стоя)

Стянуть штаны (лежа или сидя)

Уход за собой

Почистить зубы

Расчесаться

Вытереть руки и лицо

Высморкать или вытереть нос

Ополоснуться

Намылиться

Помыть руки

Взять чистые полотенца

Подержать чистый подгузник

Выбрать полотенце

Вытереться после ванной

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В доме

Вытереть пролитое

Открыть и закрыть дверь

Смахнуть пыль

Вымыть тарелки

Очистить банан

Разбить яйца

Высыпать порезанные ингредиенты в емкость

Размешать

Выкинуть ненужное

Положить белье в стиральную машинку

Вынуть чистое белье

Положить чистый пакет для мусора в корзину

Убрать книги и игрушки на место

Понести легкую сумку с продуктами

Полить цветы

Выключить или включить свет

Еда

Выбрать между двумя бутербродами

Открыть контейнер

Порезать мягкую еду пластиковым ножом

Поесть (даже если получается грязно)

Налить себе попить из маленькой упаковки

Вытереть поднос или стол после еды

Вытереть лицо или руки после еды

Положить посуду в раковину

Дети могут учиться самостоятельности раньше, чем кажется. Позвольте малышу помочь, дорогие родители, и приготовьтесь поразиться, на что он способен!опубликовано econet.ru

Автор Рейчел Коули

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