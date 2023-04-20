3 ловушки эмпатии

Как эмпатия - лучшая часть человеческой духовности, может обернуться против нас

Всегда ставьте свои нужды в приоритет

Джуди знает, что ее муж, Том, слишком много пьет. Но также она знает и то, что он рос в ситуации домашнего насилия. Она видит как самооценка Тома страдает каждый раз, когда он навещает своих родителей. Она видит, как тяжело он трудится, чтобы доказать самому себе, его родителям и ей, что он достаточно хорош. Джуди ощущает эмоции Тома каждый раз, когда смотрит на него. Она злится и страдает, когда он напивается, но она постоянно чувствует и его боль.

Двадцатилетний Тодд понимает, что его отец известен благодаря успеху в бизнесе. Отец заработал миллионы, покупая и продавая предприятия, и владеет собственной компанией, в которой работает десять тысяч человек по всему миру. Тодд понимает, что его отец несет на плечах огромное бремя ответственности, и ощущает напряжение, в котором живет папа. Он напоминает об этом себе и младшим детям-подросткам, когда они злятся на отца и страдают от его словесных нападок.

Тина, сорокадвухлетняя мать троих детей. Она работает полный день в отделении интенсивной терапии местного госпиталя. Тина очень эмпатичный и заботливый человек, и другие люди это знают. Обычно именно ее сотрудники просят поработать в дополнительную смену. Именно ее директор школьного комитета просит организовать и запустить новый проект. На Тину можно рассчитывать, она всегда ответит «да», потому что чувствует и понимает чужие нужды и обстоятельства, и всегда хочет быть полезной там, где нужна.

Среди всех эмоций, которые может испытывать человек, есть одна, которая, как считают психологи, психиатры, терапевты и нейроспециалисты, которая выделяется из всех остальных.

Это эмпатия. Эмоция, позволяющая ощущать (разделять) чувства других людей.

Мы можем злиться, можем чувствовать вину. Мы можем быть разочарованы или встревожены. Мы можем горевать или чувствовать печаль, сожаление или негодование. Но ни одно из этих чувств не определяет нас, как личность, и не дает понимания природы человеческой расы так, как эмпатия.

Это клей, который склеивает семьи, связь, которая помогает двум людям разрешить конфликт. Это лекарство, смягчающее боль и важный компонент устойчивости романтической любви. Если вы – родитель, вы проявляете это по отношению к своим детям, что бы вырастить их здоровыми и сильными взрослыми.

Исследование за исследованием показывают удивительную силу эмпатии. Эмпатия может мотивировать жену защищать своего мужа, побудить мужчину ухаживать за пожилой матерью и даже может уменьшить боль от электрошока. Терапевты знают, что когда они способны ощутить чувства пациента – это целительный процесс, ведущий к положительным изменениям.

Большинство людей не задумываются об этом, но иногда эмпатия может выйти из-под контроля. Эта лучшая часть человеческой духовности может обернуться против нас и беспрепятственно может нанести ущерб обоим – и сопереживающему (эмпату) и тому, кому он сопереживает.

Знать о рисках «неправильной» эмпатии невероятно важно и очень полезно.

Три опасности, которые таит в себе эмпатия:

1. Чрезмерность - это происходит, когда вы чувствуете чужие эмоции так глубоко, что они вас буквально ослепляют. Слишком много эмпатии может позволить продолжаться нездоровому или вредоносному поведению, тогда, когда не следует.

Пример Джуди: Сопереживание Джуди мешает ей установить границы в отношениях с Томом. Тому нужно услышать, как Джуди говорит: «Я не могу больше выносить твое пьянство. Оно ранит детей и меня, оно вредит тебе. Мне нужно, что бы ты справился со своей проблемой. Сейчас». Ему нужно, чтобы она это озвучила. Но Джуди ощущает так много боли Тома, что у нее недостает сил призвать его к ответу. Это тот случай, когда эмпатия становится разрешением и вредит всем вовлечённым в ситуацию.

2. Неверное направление - это происходит, когда вы разделяете эмоции того, кто этого не заслуживает. Ошибочная эмпатия делает сочувствующего уязвимым для эксплуатации со стороны принимающего партнера.

Пример Тодда: Будучи взрослым, Тодд не может винить отца за тот вред, который он нанес ему и другим детям в семье. Он фактически дает отцу разрешение на плохое поведение, поскольку сочувствует ему. Таким образом, эмпатия Тодда неуместна и неверно адресована. Не защищая себя от поведения отца, Тодд рискует счастьем и здоровьем (своим и младших детей). Он рискует платить за это высокую цену на протяжении всей своей жизни.

3. Неразборчивость - это происходит, когда эмпатия работает по «принципу дробовика». Вы предлагаете ее абсолютно безвозмездно огромному количеству людей. Когда вы сопереживаете всем подряд, вы оказываетесь в ситуации, когда вынуждены отдавать слишком много слишком многим людям.

Пример Тины: Тина ответственна за множество вещей в жизни: ее дети, ее супруг, ее пациенты, она сама. Фактически никто из этих людей не получает достаточно ее времени и энергии. Это происходит потому, что Тина не способна позволить другим самим справляться со стрессом и проблемами и вынуждена «размазывать себя тонким слоем» по всем сферам жизни. Истощенная требованиями, Тина часто чувствует себя измученной и раздражительной по отношению к мужу и детям. Она недоумевает, почему продолжает набирать вес и почему у нее темные круги под глазами.

Таким образом, Джуди попустительствует своему мужу, Тодд не в состоянии защититься, а Тина вредит себе (и косвенно своей семье), распыляя свои силы слишком широко. Это три примера того, как эмпатия может работать против нас.

Как сохранить свою эмпатию чистой и здоровой:

1. Старайтесь осознавать, когда и к кому вы испытываете эмпатию. Убедитесь, что этот человек действительно заслуживает сопереживания.

2. Проверяйте себя. Удостоверьтесь, что ваши чувства не мешают вам объективно оценивать чужую ответственность за его или ее действия.

3. Всегда ставьте свои нужды в приоритет. Заботьтесь о себе в первую очередь. Этот путь, наверняка, не позволит вашей эмпатии навредить вам.

Те, кто рос в ситуации эмоционального пренебрежения в детстве рано усвоили, что их чувства и потребности не важны. Это заставляет их быть чрезмерно эмпатичными к нуждам других, но абсолютно невнимательными к своим собственным. опубликовано econet

©Джонис Вебб

Перевод: Лиана Натрошвили

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