Так как же правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось
Так как же правильно загадать желание, чтобы оно действительно сбылось?
Пример полуграмотного желания:
"Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я
Прица, герцога, барона, или короля.
А без мужа злая стужа будет жизнь моя.
Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я"
В желании две ошибки:
1. Таки надо определиться: принца, герцога, барона, или, все-таки, короля.
2. Злую стужу себе загадывать вместо мужа - тоже не хорошо. Исполнится ведь. Надо чтобы и с мужем было круто, и без мужа тоже. Чтобы в любом случае было круто. А то вдруг вместо мужа встретится какое-нибудь офигенное дело, или ребенок окажется еще круче, чем муж - зачем себе отказывать в удовольствии?
Неправильно загаданное желание так же неправильно сбывается. опубликовано econet
Автор: Нина Рубштейн
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