Шакшука на завтрак

Шакшука - это очень вкусный завтрак и при этом такой яркий и красивый!
Мы очень любим шакшуку на завтрак, особенно летом, когда в парнике поспевают свои томаты и перцы. Это очень вкусно и при этом так ярко и красиво!
Ингридиенты:
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Приготовление:
1. Налейте в сковороду оливковое масло и поставьте на средний огонь, добавьте хариссу, томат пасту, перец, чеснок, тмин и 3\4 ч л соли.
2. Обжарьте перцы примерно 8-10 минут до полуготовности. Добавьте томаты и проварите еще 10 минут до тех пор, пока лишняя вода не выпарится и масса не загустеет. Добавьте приправы на ваш вкус.
3. С помощью ложки проделайте небольшие углубления в вашем соусе и затем туда разбейте по яйцу. Немного перемешайте, а сверху положите еще и по желтку.
4. У Оттоленги в книге написано о том, что надо и дальше тушить шакшуку на плите, а я ее всегда перекладываю в разогретую духовку и довожу до готовности уже в ней. Очень удобно ее готовить в индивидуальных формочках и подавать сразу в них. Если ее готовить на большой сковороде, а потом раскладывать по тарелкам, яйцо обычно растекается и выглядит не очень это дело. Хоть на вкусе это никак и не отражается.
Конечно же вы можете не использовать такое количество яиц. Это такой универсальный рецепт - летом мы добавляем в нее свежий щавель, сельдерей и даже баклажаны.
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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