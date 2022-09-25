Шакшука на завтрак

Шакшука - это очень вкусный завтрак и при этом такой яркий и красивый!

Мы очень любим шакшуку на завтрак, особенно летом, когда в парнике поспевают свои томаты и перцы. Это очень вкусно и при этом так ярко и красиво!

Прекрасный завтрак: шакшука из книги Йотама Оттоленги Jerusalem

Ингридиенты:

2 ст оливкового масла;

2 ст л хариссы;

2 ч.л. томат пасты;

2 больших красных перца ( примерно 300гр), нарезанных кубиками по 1 см;

4 зубчика чеснока ( мелко измельченного);

1 ч л молотого тмина;

5 больших томатов ( примерно 800гр) - можно использовать и консервированные в собственном соку;

4 крупных яйца + 4 желтка;

120 гр лабне, домашнего сыра из йогурта или другого крем сыра;

соль, перец по вкусу

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Приготовление:

1. Налейте в сковороду оливковое масло и поставьте на средний огонь, добавьте хариссу, томат пасту, перец, чеснок, тмин и 3\4 ч л соли.

2. Обжарьте перцы примерно 8-10 минут до полуготовности. Добавьте томаты и проварите еще 10 минут до тех пор, пока лишняя вода не выпарится и масса не загустеет. Добавьте приправы на ваш вкус.

3. С помощью ложки проделайте небольшие углубления в вашем соусе и затем туда разбейте по яйцу. Немного перемешайте, а сверху положите еще и по желтку.

4. У Оттоленги в книге написано о том, что надо и дальше тушить шакшуку на плите, а я ее всегда перекладываю в разогретую духовку и довожу до готовности уже в ней. Очень удобно ее готовить в индивидуальных формочках и подавать сразу в них. Если ее готовить на большой сковороде, а потом раскладывать по тарелкам, яйцо обычно растекается и выглядит не очень это дело. Хоть на вкусе это никак и не отражается.

Конечно же вы можете не использовать такое количество яиц. Это такой универсальный рецепт - летом мы добавляем в нее свежий щавель, сельдерей и даже баклажаны.

Готовьте с любовью! econet.ru

Автор Настя Понедельник

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet