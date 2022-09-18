Этот напиток способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин, который содержится в капусте, способствует нормализации жирового обмена

Ягодно-мятный смузи

Наверняка вы слышали о пользе смузи с капустой. Капуста способствует выведению лишней жидкости из организма. Холин, который содержится в капусте, способствует нормализации жирового обмена, клетчатка очищает кишечник от шлаков. Но не всем нравится её вкус.

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Мы нашли способ, как сделать вкус капусты не ощутимым. Просто воспользуйтесь нашим рецептом, в который входят ягоды, мята, миндальное молоко, финики, киви и ваниль. Благодаря такому сочетанию вы получите все необходимые витамины и минералы, и сможете насладиться свежим, мятным, ягодным напитком!

Ингредиенты:

2 стакана (480 мл) миндального молока

2 киви, очищенных

2 сухих финика

1 стакан (70 г) капусты, нарезанной

1 стакан (50 г) листьев мяты

1 чайная ложка экстракта ванили

2 стакана (280 г) свежих или замороженных ягод по вашему вкусу

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер в том порядке, в котором они расположены в рецепте.

Начните взбивать, постепенно увеличивая скорость. Смесь должна получится однородной.

Наслаждайтесь!

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