Почему женщина не уходит от мужчины, с которым несчастна

Часто так бывает, что женщина в отношениях становится несчастной.

Любые отношения начинают строиться на ожиданиях партнеров. Мы всегда заранее рисуем некий сценарий отношений, где нам положены умственные наслаждения, иначе мы бы не вступали в связь с человеком. И часто так бывает, что женщина в отношениях становится несчастной. Но если у каждой женщины есть неучтожимая и вечная природа души, заключенная в желании быть счастливой, то почему не прервать такие отношения?

У любой души есть тяга дарить любовь и быть любимой — это постоянные составляющие нашего сознания. Энергиями нашей души формируются не духовные ожидания, которые с реальность имеют мало общего. То есть, для нашей души нормально придумать что-то про человека, нарисовать некий образ, в котором мы будем с ним счастливы. Но поскольку это не духовные ожидания, то они не имеют под собой основы и, чаще всего, очень быстро разваливаются. Поэтому всегда наступает момент, когда наши ожидания не оправдываются, а для нас это проходит очень болезненно.

И когда такие отношения, основанные на неких образах, не оправдываются, а счастье не наступает, то мы ставим под вопрос значимость таких отношений в нашей жизни. Нужны ли они, если мы не получаем от них того, чего ждали? Тут мы и подходим к главному вопросу – почему женщины бояться разорвать отношения в этот момент?

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Дело в том, что ожидания женщины возрастают по мере того, как она жертвует свою любовь, заботу, ласку и время. Она делает это без ограничений, потому что это соответствует ее женской природе, жертвенной составляющей. И женщина служит своему мужчине, жертвует собой, но этот процесс, в нашем случае, происходит в невежестве.

В невежестве он происходит потому, что женщина служит из страха. Например, страхи могут быть такими: «Если он меня бросит — кто меня возьмет с двумя детьми?; Кто меня такую толстую возьмет?; Кому я нужна в таком возрасте?» И женщина остается в несчастливых отношениях только по этим причинам – она боится, что ее никто не возьмет, а без мужчины жизнь будет еще тяжелей, чем сейчас.

Такой эмоциональный настрой имеет несколько причин:

Во-первых — сам мужчина разрушает надежды женщины тем, что на самом деле он не так уж хотел брать ее в жены, заводить семью, растить детей. Вместо этого он просто сделал вид, что хочет этого, чтобы быстрее перейти к близким отношениям. И надежды женщины разрушаются не только в плане семьи, но и в том, что она может быть такой же, как раньше, чистой, светлой и желанной для кого-то другого. Ей кажется, что она утратила свою чистоту и должна теперь быть с этим мужчиной.

Милостью Бога чистоту очень сложно утратить.

То есть, она не только распущенными и безответственными мужчинами не уничтожается, но даже оружием никаким не иссекается, огнем не сжигается и водой не топится.

Во-вторых – родственники, чаще всего в таких случаях, что-то говорили в юности. Пророчили будущее, указывали на недостатки. То есть, вступает в игру такой сформировавшийся комплекс: «А кому я такая нужна?» Мало хвалили девушку в юности, мальчики стеснительные к ней не походили знакомиться — очень широкий спектр проблем в юности мог быть на самом деле. Это тоже добавляет женщине ощущения страха, что разрыв этих отношений закончится еще тяжелей для ее судьбы, чем сейчас она в отношениях испытывает какие-то несчастья.

В-третьих – это психологическая привязанность. Ведь в Ведах говорится, что женщина – это тоже, своего рода, ребенок. О ней нужно заботиться, оберегать. Поэтому, как и у детей, у женщины запросто может развиться привязанность к тому, кто с ней груб и издевается над ней. И чем дольше мужчина издевается – тем больше женщина привязывается к такому человеку.

Так работает служение в невежестве. Женщина просто думает: «Он понял, какая я дрянь, но все равно вот со мной живет. Мне и мама намекала, что такую грязнулю никто в жены не возьмет. Говорила, чтобы я не ждала никого. А вот он узнал меня такую, но все-таки любит, терпит меня как-то. Ну пусть бьет он меня, грубит, но мне не на что рассчитывать, поэтому надо держаться за него. Человек то он хороший, на самом деле, очень хороший»

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В таких отношениях нет счастья, потому что все, что делается в невежестве – страдания от начала и до конца. И самое удивительно, что человек принимает такое положение вещей за счастье. То есть, как женщина рассуждает – мы с вами представили – для нее это счастье. Но истина заключается в ее страхе, что дальше будет еще хуже.

И в действительности у женщины, из-за того, что она служит в невежестве, просто нет связи с Богом, и она не знает, насколько она прекрасна. Насколько у нее удивительная и чудесная природа благостного служения. опубликовано econet

Автор: Руслан Нарушевич, из лекции «Светлые стороны расставания»

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