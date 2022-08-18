Список 10 бесполезных намерений Ложной Самости, ведущих человека к поражениям и неудачам.

10 бесполезных намерений Ложной Самости

Когда ребенок впервые остается без мамы, он испытывает шок осознания собственного одиночества и считает себя ущербным, раз большая часть его бросила. Ущербный, плохой, недостойный, виновный, слабый – всё это ложные решения ребенка о себе, следствием которых становится поиск компенсации собственной травмы.



Чтобы не чувствовать себя плохим и ущербным, ребенок делает 10 вещей, забирающих у него силы, время, здоровье и деньги и потихоньку разрушает себя до тех пор, пока не осознает, что его детское решение – глупость, от которой взрослому человеку стоит отказаться. Так он самоутвержается, борясь со своей Ложной Сущностью, но взращиваемая им Ложная Самость только губит его.

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Вот список 10 бесполезных намерений Ложной Самости, ведущих человека к поражениям и неудачам:

Жалость к себе

«Если меня бросили, значит меня не любят так, как мне надо и единственное что мне остается в этой жизни – это жалеть себя, ведь я у себя один-одинёшенек», - думает ребенок и начинает потакать себе в «маленьких слабостях»: побольше покушать, попозже вставать, поменьше делать, фокусируя свое внимание на взращивание своей беззащитности, слабости и отделенности от других.

Поиск одобрения

«Если меня бросили, значит я недостаточно хорош и мне необходимо быть хорошим в глазах окружающих, иначе они всегда будут меня отвергать, а в одиночестве я просто не выживу», - продолжает думать ребенок и ищет способы получить лайки, даже если за них ему придется влезть в долги. Поиск одобрения всегда обходится очень дорого, но, главное, абсолютно бесполезно, ведь всё накопленное добро пожирает, как ржавчина, жалость к себе.

Доказательство своей правоты

«Если меня бросили, они думают, что я плохой, а это не так. Я докажу им, что они не правы. Прав только я и верна только моя точка зрения. И у меня есть много аргументов в пользу этого», - рассуждает ребенок пока растет. Но странное дело: чем больше он приводит доказательств, тем меньше людей к нему тянутся и всё больше и больше того одиночества, от которого он бежит. Но и в этом его Ложная Самость успокаивает: «Они же дураки, а умные всегда одни. Взирают сверху на суету людскую. Всё ты делаешь правильно. Докажи им их тщетность и ущербность!»

Контроль

«Никогда не доверяй другим, иначе бросят и будут делать не так, как тебе надо», - продолжает Ложная Самость внушать ребенку искаженную картину мира, лишая его покоя и заставляя напрягаться в любой ситуации, где можно было бы отдохнуть и наполниться энергией. И вот герой нашего рассказа, даже отправившись на пляж, будет высматривать воров вместо приятного релакса, а если, наоборот, пляж пустынен, будет опасаться, что приближается цунами. «Никому нельзя доверять», - сокрушенно вздохнет он и начнет незаметно для себя запевать старую песню про жалость к себе.

Критика и осуждение других

Любой контролёр осуждает и критикует всех подряд. «Если меня бросили, значит они плохие: предатели и мерзавцы», - эти незрелые, детские мысли сопровождают большинство людей, начиная с первых памперсов до гробовой доски, заставляя периодически скатываться к следующему бесполезному намерению.

Самоосуждение

«Меня не должно быть, от таких, как я, конечно, сбегут. Я плохой, я зря появился на свет, меня нельзя любить и поэтому все меня бросят. И правильно сделают, ведь я же ничтожество», - привычно прокручивает Ложная Самость старое кино своему зрителю, чтобы он жалел себя и потихоньку загонял себя в могилу.





Протест и самосаботаж

«Я против, чтобы меня бросали. Я против такой несправедливости. Я вообще против такого мира!» - возмущенный ребенок организует революцию и бросается на амбразуры и ветряные мельницы, даже не подозревая, что иллюзию несправедливости ему внушает Ложная Сущность, которая таким образом отвлекает его внимание от себя.

Сравнение и оценки

«Любовь надо заслужить, тогда точно не бросят и не предадут, не отвергнут и не покинут», - внушает Ложная Самость ребенку и он начинает гоняться за оценками не только в школе, но и оценивает всех и вся. «Это вы хорошо придумали». «Неплохо- неплохо». «А Катя лучше делает такие вещи». «Вот у этой стиральной машины есть функция деликатной стирки, а у той была хорошая цена. Что же выбрать?» Оценочность мышления отнимает у всех нас способность войти в контакт с тем, что рядом и наполниться силой. Оценка забирает силу, чтобы вести… ну, Вы уже поняли куда.

Страхи, стыд и вина

«Мне страшно в одиночестве. Что будет потом? Неизвестность меня пугает». «Если мама меня бросила, значит я провинился». «Стыдно быть таким, как я», - о сколько успел за 6-7 первых лет подумать и пережить ребенок, чтобы жалея себя, отказаться жить и действовать?! За каждой негативной эмоцией ребенка лежит его решение не любить себя и разрушать. Кто же автор этих решений? Ложная Самость.

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Ожидания других людей

«Надо делать всё, что говорят мама и другие взрослые, иначе снова испытаю боль отвержения», - Ложная Самость внушила ребенку и это бесполезное намерение, точно зная, что теперь он будет послушным и зависимым от мнения других, а значит никогда не посмотрит на свою Ложную Сущность и вечно будет лелеять свою первую травму шока осознания собственного одиночества. «Я как все». «Ответственность за происходящее лежит на группировке Талибан». «Я не виноват, это всё Маша придумала». «Иван Петрович, мы в этом вопросе на вас, как на Бога молимся. Вы же замолвите словечко за нас?». «Ну, не знаю, может это шефу не понравится? У него семь пятниц на неделе».



Отказаться от этих 10 намерений – значит всмотреться в боль грудного ребенка, прожить его опыт и принять новые решения.



Легко ли это? По себе знаю, что адски тяжело, особенно когда не знаешь как. опубликовано econet.ru

Автор: Марк Ифраимов

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