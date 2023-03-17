Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. 25 простых способов вывести малыша из себя

25 простых способов вывести малыша из себя

Источник: ezhikezhik.ru 17 марта 2023 5552
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если вам хочется испытать острые ощущения, то вот, краткий гид – чем и как можно довести малышей.

25 простых способов вывести малыша из себя

Как можно довести малыша?

Вообще-то злить двух- или трехлетку - себе дороже. Что там разъяренный тигр по сравнению с топающим ногами и орущим ребенком. Но, уж если вам хочется испытать острые ощущения, то вот, краткий гид – чем и как можно довести малышей. Осторожно! Они кусаются!

  • Натянуть на него джинсы.
  • Взять его на руки и держать «слишком крепко» или «слишком слабо».25 простых способов вывести малыша из себя
  • Положить ему на тарелку салат.25 простых способов вывести малыша из себя
  • Обнять, поцеловать или сказать что-то нежное его брату или сестре.
  • Не разрешать залезать вам на спину с криком «Но, лошадка!», когда вы нагнулись, чтобы помочь бабушке встать.
  • Отвлечься и не смотреть внимательно глаза в глаза, пока ребенок сидит на горшке.
  • Подстраховывать его, когда он скатывается с огромной трехметровой горки. Вы же не ловите его старшего брата, вот и его не надо.
  • Попробовать носить свои новые туфли. Дали разок примерить? Теперь все, малыш считает, что это его туфли. И точка.
  • Смотреть на него строгим взглядом.
  • Не позволить ему взять детскую тележку в супермаркете.
  • Не разрешить ему выйти в купальнике и резиновых сапогах на улицу зимой.
  • Не давать ему разговаривать по телефону с бабушкой. Часами. Это когда малыш смотрит в трубку и улыбается, а вы с бабушкой пытаетесь вытянуть из него хоть слово.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

25 простых способов вывести малыша из себя

  • Не показывать, как он получился на фото, после каждой попытки его сфотографировать.
  • Не поцеловать точно то место, где малыш ушибся. Даже если это попа.
  • Предложить ему пойти спать, одеться или пообедать. Да вообще предложить хоть что-нибудь.
  • Не давать ему попить из каждого питьевого фонтанчика на вашем пути.
  • Дать ему что-то еще, кроме йогурта, печенья или колечек для завтрака.
  • Взять подержать младенца.

25 простых способов вывести малыша из себя

  • Пойти в другую комнату без него. Или даже просто подумать об этом.
  • Забыть, что сегодня он будет целый день сидеть у вас на коленях, вы же договаривались.25 простых способов вывести малыша из себя
  • Попробовать научить его застегивать молнию.
  • Пристегивать его в детском кресле в машине.
  • Сказать что-то из арсенала умников, типа: «Сначала обуйся, а потом пойдем гулять».
  • Забыть о том, КТО нажимает кнопку на стиральной машине и в лифте. Ну да, вы как-то дали ему ее нажать, поэтому теперь малыш считает, что это его работа, и пусть никто до этой кнопки даже не дотрагивается.

И наконец…

  • Не помочь ему, когда он очень просит не помогать. Потому что, вот теперь он запутался в этих дурацких трусах. опубликовано econet

перевод Мария Евсеева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

дети юмор жизнь родительство

Еще от ezhikezhik.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Пройдите тест!
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.