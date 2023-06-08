Меня бросили!

Давайте извлекать уроки. Может быть, тогда и обрадуетесь.
Все мои планы были связаны только с любимым. Теперь я совсем одна — без образования, без работы, без денег. По утрам, даже вставать не хочется. Друзья перестали заходить. Что делать?
Ответ:
Вначале обрадоваться, а затем извлечь уроки. Обрадоваться у Вас не получилось. Давайте извлекать уроки. Может быть, тогда и обрадуетесь.
A. Следует связываться с психологически зрелым мужчиной, а не брать на воспитание великовозрастного ребенка, которому одних родителей мало.
Один из показателей психологической зрелости — экономическая самостоятельность, второй — духовное развитие, третий — физическое здоровье. Ваш возлюбленный обладал только последним, не самым важным качеством.
Б. То, что Ваш брак оказался самым продолжительным, не его заслуга, а Ваша ошибка. Ваши предшественницы разобрались в нем быстрее.
B. Друзей у Вас не было, раз те, которых Вы считали друзьями, бросили Вас в трудный момент.
Г. В людях Вы не разбираетесь.
Д. Понять, что Вам повезло, а не то, что случилось несчастье. А если бы разрыв произошел лет через 10? Люди ведь не меняются.
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Уже обрадовались ?
Тогда начинаем действовать.
A. Сделать ставку только на себя.
Б. Попытаться устроиться на работу.
B. Начать получать образование, хотя бы вначале путем самообразования.
Г. Разобраться в себе и научиться разбираться в людях.
Д. Перестать оказывать благодеяния и подавать милостыню великовозрастным детям. опубликовано econet
Автор Михаил Литвак
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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